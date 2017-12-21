Глава государства принял участие в международной конференции «Финансовый капитализм и его альтернативы для XXI века. Вклад в Четвертую экономическую теорию»

Вработе форума участвовали известные представители из Российской Федерации, Италии, Германии, Греции, Фран­ции, Румынии, Болгарии и других стран. Игорь Додон отме­тил, что тема конференции важна для всех народов мира. От классического капитализма, основанного на этике труда, со­циальной ответственности и на принципе близости до диаме­трально противоположной модели последних десятилетий.

Глобализация позволила создать исторически беспрецедентное сосредо­точение капитала, катастрофически на­рушив экономическое равновесие между странами и регионами, равно как и между социальными слоями прежнего «богатого Запада».

Ниже публикуем выдержки из высту­пления президента Республики Молдова Игоря ДОДОНА на международной кон­ференции.

Между Западом и Востоком

— Молдова – нейтральная страна, расположенная в зоне максимальной геополитической чувствительности или, как утверждают некоторые, в зоне над­лома, напряженности между Востоком и Западом. В этой ситуации мы стремим­ся к тому, чтобы наше государство стало фактором геополитического равнове­сия, сближения двух частей континента, который все еще остается разделенным по некоторым искусственным причинам. Молдова может и должна полноценно реализовать свое предназначение – слу­жить «золотым мостом между Западом и Востоком».

Ось Париж – Берлин – Москва

-У нашего народа двуединая коллек­тивная идентичность: восточная и запад­ная. По религиозной принадлежности мы православные, и значит – восточные, а как лингвистическая и культурная идентич­ность мы принадлежим к романской группе языков, и значит – западные. И любые по­пытки искусственно переформатировать нас, «ампутировать» одну из двух составля­ющих нашей коллективной сущности и на­вязать чуждые шаблоны, контрпродуктивны и даже вредны. Иными словами, учитывая нашу идентичность и наше географическое положение, Молдова не может позволить себе вступить в союз с Россией против Ев­ропы или с Европой против России. Наобо­рот, Молдова может и должна способство­вать сближению между Россией и Европой. А значит, наша страна должна взять на себя историческую миссию – быть активным и позитивным фактором в реализации вели­кого проекта континентального единства, который Шарль де Голль концептуально определил как «Ось Париж – Берлин – Мо­сква».

Молдова пострадала больше всех

— Одним из серьезных последствий глобализации является массовая ми­грация миллионов людей, лишившихся корней, ставших неквалифицированной рабочей силой на внешних рынках труда. В этом смысле Молдова пострадала боль­ше всех на континенте. Около миллиона молдаван, то есть почти треть населения страны, вынуждены зарабатывать сред­ства к существованию за границей.

Как бывший министр экономики и за­меститель премьер-министра, отвечав­ший за экономико-финансовый блок в правительстве, и как доктор экономиче­ских наук я хорошо знаю, что серьезные социально-экономические проблемы Ре­спублики Молдова вызваны не тем, что правительство не желало в течение 25 лет следовать внешним директивам, а тем, что оно послушно следовало им.

Главный фактор национального единства

— После длящегося уже четверть века переходного периода Молдова должна переосмыслить парадигму своего эко­номического развития. В основе новой концепции экономического возрождения не должно быть места ни для «экономиче­ского изоляционизма», ни для пренебре­жения нормами международного обмена. Вместе с тем, без определенных элемен­тов экономического протекционизма или «экономического патриотизма» у Молдо­вы нет шансов преодолеть отставание в развитии.

Хорошо известно, что молдавское об­щество разделено по геополитическим, историческим и этнолингвистическим критериям. Но, в то время как наши пред­почтения идеологического или культурно­го порядка разделяют нас, экономический национализм становится главным факто­ром национального единства, широкой единой платформой, которая должна охватить всех патриотов нашей страны.

Альтернатива «финансовому капитализму»

— Поиск альтернативных решений «финансовому капитализму» означает не оставаться в зоне классических академи­ческих размышлений, а генерировать жиз­неспособные концепции, охватывающие геополитический, политико-юридический и финансово-экономический аспекты. Молдова не может согласиться со ста­тусом периферии или полупериферии в глобальной системе имперского типа. Практики экономического колониализма необходимо оставить в прошлом.

О явлениях, касающихся не только малых стран

— Хочу отметить, что я не говорю здесь о явлениях, касающихся только малых стран, таких как Республика Молдова. Приведу два примера:

Проблемы такой сверхдержавы как Россия в ее нелегком диалоге с Западом связаны в значительной мере с тем, что эта страна не желает уступить корпорато­кратии свой экономический суверенитет. А Владимир Путин – сторонник суверени­тета, исходящего из национальных инте­ресов своей страны в диалоге с другими державами. Последние выборы в Соединенных Штатах Америки привели к руководству этой сверхдержавы представителя та­кого же суверенистского течения – До­нальда Трампа, сделавшего из принципа „America First” ключевой элемент своей политической программы.

Мы нуждаемся в сильном государстве

— Как президент Республики Молдова хочу твердо и четко заявить, что я сто­ронник суверенистского подхода и дей­ствий.

Настало время избавиться от неоли­беральных мифов, согласно которым эко­номический успех общества гарантиру­ется так называемым «small government», то есть отступлением государства перед саморегулирующимся рынком, следуя волшебному принципу «невидимой руки». Мы нуждаемся в сильном государстве, способном устанавливать справедливые правила свободной конкуренции, созда­вать оптимальные юридические, налого­вые и кредитные условия и следить за их соблюдением, использовать таможенные инструменты для защиты отечественного производителя и внутреннего рынка. Надо отказаться от тезиса о верховенстве эко­номики над политикой, потому что именно политический фактор должен возложить на себя ответственность за судьбу наро­да, учитывая интересы всего общества, и исходя из принципа социальной справед­ливости и солидарности, а не из интереса получения сверхприбылей, как в случае с частными экономическими игроками, ког­да речь идет о транснациональных мега­структурах.

Евразийский выбор для Молдовы

— Да, сегодня Молдова является суще­ственно десуверенизированной страной, находящейся под воздействием не всег­да благотворных внешних факторов. Но подобная ситуация характерна почти для всех стран мира. Именно это явление – одно из самых драматичных последствий однополярной глобализации, проводящей новый тип империализма, экстерритори­альный империализм, со всеми его пагуб­ными последствиями.

Новая глобальная архитектура, в ко­торой каждая страна может полноценно утвердиться, предполагает развитие ин­теграционных процессов, охватывающих достаточное количество стран, чтобы по­зволить им располагать стратегической, геополитической и экономической мо­щью, позволяющей противостоять жест­кой глобальной конкуренции. И когда речь идет о появлении нескольких стра­тегических полюсов, Молдова не может оставаться в стороне от ассоциации с одной из групп стран, с которой ее свя­зывает множество факторов. Следова­тельно, единственным реалистическим выбором для Молдовы, обусловленным всей ее историей, является Евразий­ский выбор. Ибо между Лиссабоном и Владивостоком путь к континентально­му единству проходит через Республику Молдова.