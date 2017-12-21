Игорь Додон: Молдова может и должна способствовать сближению между Россией и Европой
Глава государства принял участие в международной конференции «Финансовый капитализм и его альтернативы для XXI века. Вклад в Четвертую экономическую теорию»
Вработе форума участвовали известные представители из Российской Федерации, Италии, Германии, Греции, Франции, Румынии, Болгарии и других стран. Игорь Додон отметил, что тема конференции важна для всех народов мира. От классического капитализма, основанного на этике труда, социальной ответственности и на принципе близости до диаметрально противоположной модели последних десятилетий.
Глобализация позволила создать исторически беспрецедентное сосредоточение капитала, катастрофически нарушив экономическое равновесие между странами и регионами, равно как и между социальными слоями прежнего «богатого Запада».
Ниже публикуем выдержки из выступления президента Республики Молдова Игоря ДОДОНА на международной конференции.
Между Западом и Востоком
— Молдова – нейтральная страна, расположенная в зоне максимальной геополитической чувствительности или, как утверждают некоторые, в зоне надлома, напряженности между Востоком и Западом. В этой ситуации мы стремимся к тому, чтобы наше государство стало фактором геополитического равновесия, сближения двух частей континента, который все еще остается разделенным по некоторым искусственным причинам. Молдова может и должна полноценно реализовать свое предназначение – служить «золотым мостом между Западом и Востоком».
Ось Париж – Берлин – Москва
-У нашего народа двуединая коллективная идентичность: восточная и западная. По религиозной принадлежности мы православные, и значит – восточные, а как лингвистическая и культурная идентичность мы принадлежим к романской группе языков, и значит – западные. И любые попытки искусственно переформатировать нас, «ампутировать» одну из двух составляющих нашей коллективной сущности и навязать чуждые шаблоны, контрпродуктивны и даже вредны. Иными словами, учитывая нашу идентичность и наше географическое положение, Молдова не может позволить себе вступить в союз с Россией против Европы или с Европой против России. Наоборот, Молдова может и должна способствовать сближению между Россией и Европой. А значит, наша страна должна взять на себя историческую миссию – быть активным и позитивным фактором в реализации великого проекта континентального единства, который Шарль де Голль концептуально определил как «Ось Париж – Берлин – Москва».
Молдова пострадала больше всех
— Одним из серьезных последствий глобализации является массовая миграция миллионов людей, лишившихся корней, ставших неквалифицированной рабочей силой на внешних рынках труда. В этом смысле Молдова пострадала больше всех на континенте. Около миллиона молдаван, то есть почти треть населения страны, вынуждены зарабатывать средства к существованию за границей.
Как бывший министр экономики и заместитель премьер-министра, отвечавший за экономико-финансовый блок в правительстве, и как доктор экономических наук я хорошо знаю, что серьезные социально-экономические проблемы Республики Молдова вызваны не тем, что правительство не желало в течение 25 лет следовать внешним директивам, а тем, что оно послушно следовало им.
Главный фактор национального единства
— После длящегося уже четверть века переходного периода Молдова должна переосмыслить парадигму своего экономического развития. В основе новой концепции экономического возрождения не должно быть места ни для «экономического изоляционизма», ни для пренебрежения нормами международного обмена. Вместе с тем, без определенных элементов экономического протекционизма или «экономического патриотизма» у Молдовы нет шансов преодолеть отставание в развитии.
Хорошо известно, что молдавское общество разделено по геополитическим, историческим и этнолингвистическим критериям. Но, в то время как наши предпочтения идеологического или культурного порядка разделяют нас, экономический национализм становится главным фактором национального единства, широкой единой платформой, которая должна охватить всех патриотов нашей страны.
Альтернатива «финансовому капитализму»
— Поиск альтернативных решений «финансовому капитализму» означает не оставаться в зоне классических академических размышлений, а генерировать жизнеспособные концепции, охватывающие геополитический, политико-юридический и финансово-экономический аспекты. Молдова не может согласиться со статусом периферии или полупериферии в глобальной системе имперского типа. Практики экономического колониализма необходимо оставить в прошлом.
О явлениях, касающихся не только малых стран
— Хочу отметить, что я не говорю здесь о явлениях, касающихся только малых стран, таких как Республика Молдова. Приведу два примера:
- Проблемы такой сверхдержавы как Россия в ее нелегком диалоге с Западом связаны в значительной мере с тем, что эта страна не желает уступить корпоратократии свой экономический суверенитет. А Владимир Путин – сторонник суверенитета, исходящего из национальных интересов своей страны в диалоге с другими державами.
- Последние выборы в Соединенных Штатах Америки привели к руководству этой сверхдержавы представителя такого же суверенистского течения – Дональда Трампа, сделавшего из принципа „America First” ключевой элемент своей политической программы.
Мы нуждаемся в сильном государстве
— Как президент Республики Молдова хочу твердо и четко заявить, что я сторонник суверенистского подхода и действий.
Настало время избавиться от неолиберальных мифов, согласно которым экономический успех общества гарантируется так называемым «small government», то есть отступлением государства перед саморегулирующимся рынком, следуя волшебному принципу «невидимой руки». Мы нуждаемся в сильном государстве, способном устанавливать справедливые правила свободной конкуренции, создавать оптимальные юридические, налоговые и кредитные условия и следить за их соблюдением, использовать таможенные инструменты для защиты отечественного производителя и внутреннего рынка. Надо отказаться от тезиса о верховенстве экономики над политикой, потому что именно политический фактор должен возложить на себя ответственность за судьбу народа, учитывая интересы всего общества, и исходя из принципа социальной справедливости и солидарности, а не из интереса получения сверхприбылей, как в случае с частными экономическими игроками, когда речь идет о транснациональных мегаструктурах.
Евразийский выбор для Молдовы
— Да, сегодня Молдова является существенно десуверенизированной страной, находящейся под воздействием не всегда благотворных внешних факторов. Но подобная ситуация характерна почти для всех стран мира. Именно это явление – одно из самых драматичных последствий однополярной глобализации, проводящей новый тип империализма, экстерриториальный империализм, со всеми его пагубными последствиями.
Новая глобальная архитектура, в которой каждая страна может полноценно утвердиться, предполагает развитие интеграционных процессов, охватывающих достаточное количество стран, чтобы позволить им располагать стратегической, геополитической и экономической мощью, позволяющей противостоять жесткой глобальной конкуренции. И когда речь идет о появлении нескольких стратегических полюсов, Молдова не может оставаться в стороне от ассоциации с одной из групп стран, с которой ее связывает множество факторов. Следовательно, единственным реалистическим выбором для Молдовы, обусловленным всей ее историей, является Евразийский выбор. Ибо между Лиссабоном и Владивостоком путь к континентальному единству проходит через Республику Молдова.