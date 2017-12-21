Опрос показывает – правящая коалиция не нравится молдаванам

Если бы в воскресенье, 10 декабря, прошли пар­ламентские выборы, в законодательный ор­ган попали бы только три партии: социалисты, платформа «ДА» и «Действие и солидарность». Демократы, которые не устают повторять, что их рейтинг растет, набрали бы 5,13% голосов из­бирателей и остались бы за бортом.

Такие данные предоставили журналистам сотрудники Института общественной политики, по заказу которого был проведен опрос. Больше всего граждане доверяют ПСРМ – 47,62%. Далее идут сторонники Майи Санду – 22,53% и Андрея Нэстасе – 6,23%. Последнее место досталось пар­тии Анатола Шалару и Траяна Бэсеску.

Среди политиков наибольшее доверие у сограждан вызывает президент Игорь Додон. А вот о премьер- министре Павле Филипе положительно отозвались лишь 1,5% опрошенных. Хуже дела обстоят только у председа­теля парламента Андриана Канду — 0,4%. Из зарубежных политиков молдаванам больше всего нравится Влади­мир Путин — 54,7%. При ответе на открытый вопрос, когда гражданам предложили самим назвать политиков, которым они доверяют больше всего, на первом месте вновь оказался президент Игорь Додон, а в тройку ли­деров вошла и председатель ПСРМ Зинаида Гречаный. Президентура также вошла в пятерку учреждений, кото­рым граждане доверяют больше всего, поднявшись на несколько позиций по сравнению с прошлым опросом.

Результаты опроса однозначно демонстрируют – политика правящей коалиции гражданами не воспри­нимается, 86,2% уверены в том, что власть не отражает волю народа. Государственный язык называют молдав­ским 68,9% респондентов, румынский таковым считают 25,8%. Большинство выступает против объединения с соседней страной. Более половины опрошенных против вхождения Республики Молдова в НАТО.

Опрос «Барометр общественного мнения. Ноябрь 2017 года» проводился с 18 ноября по 5 декабря. Погреш­ность проведенного исследования составляет +/-2,9%.

Александр ЧУДАК.