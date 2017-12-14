В переговорах по Брекситу достигли существенного прогресса

Когда время, отведенное Ве­ликобритании на переговоры о выходе из Евросоюза, почти ис­текло, было наконец объявле­но, что стороны договорились об условиях «развода». Первый этап переговоров со скрипом, но завершен, причем относительно удачно. Однако тот факт, что на согласование наименее слож­ных вопросов у сторон ушло полтора года, настораживает. Теперь Лондону и ЕС предстоит еще более непростой период: обсуждение будущих отноше­ний. Самым спорным вопросом, скорее всего, станет соглашение о торговле. Соединенное Коро­левство выйдет из общего евро­пейского рынка, но уже сейчас не желает терять преимущества свободной торговли.

Британский премьер-министр Тереза Мэй и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер появились перед публикой в Брюсселе, чтобы объявить: «был достигнут существенный прогресс» по условиям выхода Соединенного Королевства из ЕС.

«Это было непросто для обеих сторон», — признала Мэй. Впрочем, оценить и утвердить условия «развода» еще предстоит странам-членам ЕС 15 декабря. Пока что заявления о «существенном прогрессе» — это личное мне­ние переговорщиков.

На прошедших переговорах было три главных вопроса, по которым велись ожесто­ченные дебаты. Один из них — это граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Жители Зеленого острова привык­ли к абсолютно прозрачной пограничной ли­нии между двумя государствами, которая обе­спечивалась правилами Европейского Союза. И опасались, что с выходом Британии из ЕС через Ирландию снова пройдет разделитель­ная черта, которая будет мешать свободному передвижению граждан. Но Мэй заверила, что такого не произойдет: никаких пограничников и КПП ирландцам ожидать не стоит. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар остался до­волен таким результатом и подчеркнул, что республика «достигла всего, что планирова­ла» на данной стадии переговоров.

Вторым спорным вопросом были гаран­тии прав граждан ЕС и Великобритании. В Соединенном Королевстве живут, работают и учатся множество европейцев. То же мож­но сказать о британцах в ЕС. Создавалась опасность, что все эти люди лишатся своих прав на работу и прожи­вание после Брексита. Но и этого удалось избежать. Было объявлено, что они сохранят свои права, а процеду­ра регистрации будет «дешевой и простой». Кро­ме того, в тече­ние двух лет переходного периода Вели­кобритания бу­дет по-прежнему подчиняться ев­ропейскому за­конодательству и оставаться в едином европейском рынке.

По словам Тере­зы Мэй, ей также удалось согласовать размер отступ­ных, «честный для британских на­логоплательщиков». По информации газеты Independent, он составит как минимум 47 млрд фунтов стерлингов (около 53 млрд евро). Ев­росоюзу удалось заставить Британию пойти на уступки в этом вопросе: ранее Мэй пред­лагала только 20 млрд евро, в то время как ЕС настаивал на сумме 60 млрд.

Хотя прошедшие переговоры можно назвать успехом, у Лон­дона остается мало вре­мени на дальнейшее обсуждение, которое обещает быть не­простым. Как по­казала практика, Тереза Мэй не склонна прояв­лять гибкость в финансовых вопросах: только опас­ность прова­лить первый этап перегово­ров заставила ее пойти на ком­промисс по вопро­су отступных. Что уж говорить о торговом соглашении и пошлинах, которые только предстоит со­гласовать.

Выход Великобритании из Евросоюза на­мечен на март 2019 года, но ранее сообща­лось, что переговоры необходимо завершить в октябре 2018 года, чтобы дать странам ЕС и Европарламенту время на ратификацию до­кументов.

Любовь ГЛАЗУНОВА.