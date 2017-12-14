БРИТАНИЯ И ЕС ДОГОВОРИЛИСЬ О РАЗВОДЕ
В переговорах по Брекситу достигли существенного прогресса
Когда время, отведенное Великобритании на переговоры о выходе из Евросоюза, почти истекло, было наконец объявлено, что стороны договорились об условиях «развода». Первый этап переговоров со скрипом, но завершен, причем относительно удачно. Однако тот факт, что на согласование наименее сложных вопросов у сторон ушло полтора года, настораживает. Теперь Лондону и ЕС предстоит еще более непростой период: обсуждение будущих отношений. Самым спорным вопросом, скорее всего, станет соглашение о торговле. Соединенное Королевство выйдет из общего европейского рынка, но уже сейчас не желает терять преимущества свободной торговли.
Британский премьер-министр Тереза Мэй и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер появились перед публикой в Брюсселе, чтобы объявить: «был достигнут существенный прогресс» по условиям выхода Соединенного Королевства из ЕС.
«Это было непросто для обеих сторон», — признала Мэй. Впрочем, оценить и утвердить условия «развода» еще предстоит странам-членам ЕС 15 декабря. Пока что заявления о «существенном прогрессе» — это личное мнение переговорщиков.
На прошедших переговорах было три главных вопроса, по которым велись ожесточенные дебаты. Один из них — это граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Жители Зеленого острова привыкли к абсолютно прозрачной пограничной линии между двумя государствами, которая обеспечивалась правилами Европейского Союза. И опасались, что с выходом Британии из ЕС через Ирландию снова пройдет разделительная черта, которая будет мешать свободному передвижению граждан. Но Мэй заверила, что такого не произойдет: никаких пограничников и КПП ирландцам ожидать не стоит. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар остался доволен таким результатом и подчеркнул, что республика «достигла всего, что планировала» на данной стадии переговоров.
Вторым спорным вопросом были гарантии прав граждан ЕС и Великобритании. В Соединенном Королевстве живут, работают и учатся множество европейцев. То же можно сказать о британцах в ЕС. Создавалась опасность, что все эти люди лишатся своих прав на работу и проживание после Брексита. Но и этого удалось избежать. Было объявлено, что они сохранят свои права, а процедура регистрации будет «дешевой и простой». Кроме того, в течение двух лет переходного периода Великобритания будет по-прежнему подчиняться европейскому законодательству и оставаться в едином европейском рынке.
По словам Терезы Мэй, ей также удалось согласовать размер отступных, «честный для британских налогоплательщиков». По информации газеты Independent, он составит как минимум 47 млрд фунтов стерлингов (около 53 млрд евро). Евросоюзу удалось заставить Британию пойти на уступки в этом вопросе: ранее Мэй предлагала только 20 млрд евро, в то время как ЕС настаивал на сумме 60 млрд.
Хотя прошедшие переговоры можно назвать успехом, у Лондона остается мало времени на дальнейшее обсуждение, которое обещает быть непростым. Как показала практика, Тереза Мэй не склонна проявлять гибкость в финансовых вопросах: только опасность провалить первый этап переговоров заставила ее пойти на компромисс по вопросу отступных. Что уж говорить о торговом соглашении и пошлинах, которые только предстоит согласовать.
Выход Великобритании из Евросоюза намечен на март 2019 года, но ранее сообщалось, что переговоры необходимо завершить в октябре 2018 года, чтобы дать странам ЕС и Европарламенту время на ратификацию документов.
Любовь ГЛАЗУНОВА.