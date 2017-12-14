Юрий ШЕВЧУК (о творчестве группы «Ленинград»):

«Я в этом слышу мало музыки. Мало рока, больше попсы такой… Нет в этом того, что мне необходимо в музыке, в посыле каком-то интеллектуальном… Но, как сказал Николай Бердяев, склонен наш народ к оргиям и хороводам».

Сергей ШНУРОВ (в ответ Шевчуку на своей странице в соцсети):

«Если бы Ю.Ю. выступал с постмодернистской позиции, мы могли бы увидеть в этом издевательскую цитату, но нет, не увидим, ведь Рок это Он. Если же говорить о Его новых песнях, то лучше помолчать, потому как Великое требует тишины».