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Цитаты недели

14 декабря
00:00 2017
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Юрий ШЕВЧУК (о творчестве группы «Ленинград»):

«Я в этом слышу мало музыки. Мало рока, больше попсы такой… Нет в этом того, что мне необходимо в музыке, в посыле каком-то интеллектуальном… Но, как сказал Николай Бердяев, склонен наш народ к оргиям и хороводам».

 

 

 

 

Сергей ШНУРОВ (в ответ Шевчуку на своей странице в соцсети):

«Если бы Ю.Ю. выступал с постмодернистской позиции, мы могли бы увидеть в этом издевательскую цитату, но нет, не увидим, ведь Рок это Он. Если же говорить о Его новых песнях, то лучше помолчать, потому как Великое требует тишины».

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