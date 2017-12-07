Президент и ПСРМ – лидеры рейтингов доверия
Об этом свидетельствуют результаты опроса
Глава государства и поддерживающая его Партия социалистов продолжают пользоваться наибольшим доверием граждан. Таковы результаты опроса общественного мнения «Vox Populi», проведенного Ассоциацией социологов и демографов РМ.
Номер один в рейтинге доверия
По итогам опроса, глава государства остается политиком с самым высоким рейтингом доверия в стране 52,2% при ответе на закрытый вопрос. Майе Санду доверяет в 2,5 раза меньше опрошенных – 20,4%, а Павлу Филипу – в 13 раз меньше. А при ответе на открытый вопрос 50,2% респондентов положительно оценили деятельность Игоря Додона на посту президента страны. Это также уверенное первое место в представленном рейтинге.
За год доверие к президентуре выросло в 14 раз
По сравнению с декабрем 2016 года доверие к президентуре под руководством Игоря Додона повысилось с 3,8% до 52,1%. Это четырнадцатикратный рост. При правлении Николая Тимофти президентура находилась на последней позиции в рейтинге доверия, а сегодня заняла второе место. Это произошло впервые за долгие годы.
За Партию социалистов готовы проголосовать больше половины граждан
Если бы в ближайшее воскресенье состоялись парламентские выборы, за Партию социалистов проголосовали бы больше половины определившихся респондентов – 51,2%. Партию «Действие и солидарность», возглавляемую Майей Санду, поддерживают 25,9% опрошенных (отставание в два раза). За Демократическую партию согласны отдать голоса 6,9% потенциальных избирателей. Остальные политформирования не преодолевают избирательный барьер. В пересчете на мандаты это означает, что ПСРМ получила бы 28 кресел в парламенте, партия «Действие и солидарность» — 16, ДПМ – 6. Однако общее количество мандатов для каждого политформирования будет определено после голосования и по одномандатным округам, поскольку выборы пройдут по смешанной системе.
Кроме того, Партия социалистов остается уверенным лидером рейтинга доверия политическим партиям: ей доверяют 47,2% опрошенных.
НАТО нам не надо!
Подавляющее большинство граждан категорически против вступления в НАТО
Согласно результатам референдума, если бы проводился опрос о вступлении в Северо-Атлантический альянс, 61,1% респондентов высказались бы против. «За» выступают 22,5% опрошенных, не определились с ответом 6,2%, а 3,4% граждан вообще не знают, что такое НАТО.
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