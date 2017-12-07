Об этом свидетельствуют результаты опроса

Глава государства и под­держивающая его Партия социалистов продолжают пользоваться наибольшим доверием граждан. Тако­вы результаты опроса об­щественного мнения «Vox Populi», проведенного Ассо­циацией социологов и демо­графов РМ.

Номер один в рейтинге доверия

По итогам опроса, глава госу­дарства остается политиком с са­мым высоким рейтингом доверия в стране 52,2% при ответе на закры­тый вопрос. Майе Санду доверяет в 2,5 раза меньше опрошенных – 20,4%, а Павлу Филипу – в 13 раз меньше. А при ответе на открытый вопрос 50,2% респондентов поло­жительно оценили деятельность Игоря Додона на посту президен­та страны. Это также уверенное первое место в представленном рейтинге.

За год доверие к президентуре выросло в 14 раз

По сравнению с декабрем 2016 года доверие к президентуре под руководством Игоря Додона по­высилось с 3,8% до 52,1%. Это четырнадцатикратный рост. При правлении Николая Тимофти пре­зидентура находилась на послед­ней позиции в рейтинге доверия, а сегодня заняла второе место. Это произошло впервые за дол­гие годы.

За Партию социалистов готовы проголосовать больше половины граждан

Если бы в ближайшее воскре­сенье состоялись парламентские выборы, за Партию социалистов проголосовали бы больше поло­вины определившихся респонден­тов – 51,2%. Партию «Действие и солидарность», возглавляемую Майей Санду, поддерживают 25,9% опрошенных (отставание в два раза). За Демократическую партию согласны отдать голоса 6,9% потенциальных избирате­лей. Остальные политформиро­вания не преодолевают избира­тельный барьер. В пересчете на мандаты это означает, что ПСРМ получила бы 28 кресел в парла­менте, партия «Действие и соли­дарность» — 16, ДПМ – 6. Однако общее количество мандатов для каждого политформирования бу­дет определено после голосова­ния и по одномандатным округам, поскольку выборы пройдут по смешанной системе.

Кроме того, Партия социали­стов остается уверенным лидером рейтинга доверия политическим партиям: ей доверяют 47,2% опро­шенных.

НАТО нам не надо!

Подавляющее большинство граждан категорически против всту­пления в НАТО

Согласно результатам референ­дума, если бы проводился опрос о вступлении в Северо-Атлантический альянс, 61,1% респондентов выска­зались бы против. «За» выступают 22,5% опрошенных, не определи­лись с ответом 6,2%, а 3,4% граждан вообще не знают, что такое НАТО.