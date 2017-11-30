ИСПОДНЯЯ СТОРОНА ПАТРИОТИЗМА
Теперь герб легально можно размещать даже на нижнем белье
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который разрешает россиянам использовать герб родной страны в неофициальных ситуациях — вплоть до размещения его изображений на нижнем белье. Это поможет «воспитанию гражданственности и патриотизма наших граждан», говорится в пояснительной записке к документу.
Законопроект был недавно внесен спикером Вячеславом Володиным, главой думского Комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и Владимиром Новиковым (все — единороссы). Докладывая с трибуны, г-н Крашенинников пояснил: цель инициативы — «дать возможность всем использовать неофициальным образом Государственный герб РФ». Пока принятый в 2000 году закон допускает лишь официальное размещение герба: например, на штандарте Президента РФ, знаменах воинских частей и федеральных органов власти, военных кораблях, денежных знаках, госнаградах и документах к ним, дипломах об окончании учебных заведений. «Иные случаи» вправе установить президент, и именно по его указу гербы размещаются на избирательных урнах.
Запрета на неофициальное использование двуглавой птицы в законе нет, но правоохранительные органы иногда вольно трактуют его нормы и наказывают россиян за «нарушение порядка официального использования» госсимволов РФ, к примеру, штрафом в 2–3 тысячи рублей, а юридических лиц — от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. «Неоднозначна», по оценке депутатов, и «ситуация с производством продукции, содержащей изображения герба».
Г-н Крашенинников напомнил: если с гербом кто-то будет обращаться неуважительно, то в Уголовном кодексе на этот случай есть статья 239, которая обещает за «надругательство» над гербом и флагом вплоть до одного года лишения свободы. «Мы считаем, что принятие данного закона будет способствовать повышению культуры использования официальных символов РФ, воспитанию гражданственности и патриотизма наших граждан», — заявил он.
«А использование в быту предполагает изображение герба на одежде и белье?» — спросила Елена Драпеко («СР»). «Да, предполагает», — ответил докладчик. Зал слегка оживился.
«Родину любить — это не березки целовать. Почему вы решили, что использование в быту герба как-то повлияет на уровень патриотизма?» — поинтересовался Сергей Иванов (ЛДПР).
«Не только в быту», — уточнил г-н Крашенинников. По его словам, «какой-то патриотический всплеск это даст вряд ли», но возможность проявить свои чувства к стране легально будет.
«Ношение трусов, например, с гербом РФ будет надругательством или нет? В США носят трусы с флагом США, и это не считается надругательством. А у нас как будет трактоваться и кем?» — задал совсем не праздный вопрос Алексей Куринный (КПРФ).
Г-н Крашенинников сказал, что он лично «знает способы, как можно надругаться над гербом», но распространяться о них не будет.
Между тем статистика Судебного департамента Верховного суда РФ свидетельствует: статья 239 УК — почти «спящая» (видимо, по причине высокой сознательности россиян), в 2015-м, 2016-м и первой половине 2017 года по ней осуждалось по одному человеку.
Александр Шолохов («ЕР») спросил, будут ли при доработке законопроекта учтены замечания Главного герольдмейстера страны Георгия Вилинбахова, изложенные в его письме в Госдуму. Г-н Крашенинников заверил, что замечания будут учтены, а беспокойство Геральдической палаты по поводу возможности использовать герб при регистрации товарных знаков беспочвенно, потому что это и так запрещено Гражданским кодексом.
«Мелких птиц, как везде, нет в орлином гнезде», — так начала свое выступление от имени фракции глава Комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова («ЕР»), а потом заявила, что «для наших граждан флаг и герб — это не просто символы, это скрепы».
Никто с ней не спорил. «За» проголосовали 346 депутатов из 450.
Марина ОЗЕРОВА.