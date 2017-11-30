Теперь герб легально можно размещать даже на нижнем белье

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который разрешает россиянам исполь­зовать герб родной страны в неофициальных ситуациях — вплоть до размещения его изо­бражений на нижнем белье. Это поможет «воспитанию граждан­ственности и патриотизма наших граждан», говорится в поясни­тельной записке к документу.

Законопроект был недавно внесен спике­ром Вячеславом Володиным, главой думского Комитета по госстроительству и законода­тельству Павлом Крашенинниковым и Владимиром Новиковым (все — единороссы). Докладывая с трибуны, г-н Крашенин­ников пояснил: цель инициативы — «дать возможность всем использовать не­официальным об­разом Государ­ственный герб РФ». Пока при­нятый в 2000 году закон допускает лишь официальное размещение герба: например, на штан­дарте Президента РФ, знаменах воинских частей и федеральных органов вла­сти, военных кораблях, денежных знаках, госнаградах и документах к ним, дипломах об окончании учебных заведений. «Иные случаи» вправе установить президент, и именно по его указу гербы размещаются на избирательных урнах.

Запрета на неофициальное использова­ние двуглавой птицы в законе нет, но правоо­хранительные органы иногда вольно трактуют его нормы и наказывают россиян за «наруше­ние порядка официального использования» госсимволов РФ, к примеру, штрафом в 2–3 тысячи рублей, а юридических лиц — от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. «Неоднозначна», по оценке депутатов, и «ситуация с производством продук­ции, содержащей изо­бражения герба».

Г-н Крашенинни­ков напомнил: если с гербом кто-то будет обращаться неуважи­тельно, то в Уголов­ном кодексе на этот случай есть статья 239, которая обещает за «надругательство» над гербом и флагом вплоть до одного года ли­шения свободы. «Мы считаем, что принятие данного закона будет способствовать повышению культуры использования официальных символов РФ, воспитанию гражданственности и патриотизма наших граждан», — заявил он.

«А использование в быту предполагает изображение герба на одежде и белье?» — спросила Елена Драпеко («СР»). «Да, предполагает», — от­ветил докладчик. Зал слегка оживился.

«Родину любить — это не березки цело­вать. Почему вы решили, что использование в быту герба как-то повлияет на уро­вень патриотизма?» — поинтере­совался Сергей Иванов (ЛДПР).

«Не только в быту», — уточнил г-н Краше­нинников. По его словам, «какой-то патриоти­ческий всплеск это даст вряд ли», но возмож­ность проявить свои чувства к стране легально будет.

«Ношение трусов, например, с гербом РФ будет надругательством или нет? В США носят трусы с флагом США, и это не считается надругательством. А у нас как будет тракто­ваться и кем?» — задал совсем не праздный вопрос Алексей Куринный (КПРФ).

Г-н Крашенинников сказал, что он лично «знает способы, как можно надругаться над гербом», но распространяться о них не бу­дет.

Между тем статистика Судебного депар­тамента Верховного суда РФ свидетельству­ет: статья 239 УК — почти «спящая» (видимо, по причине высокой сознательности россиян), в 2015-м, 2016-м и пер­вой половине 2017 года по ней осуждалось по одному человеку.

Александр Шолохов («ЕР») спросил, будут ли при доработке за­конопроекта учтены замечания Главно­го герольдмейсте­ра страны Георгия Вилинбахова, изло­женные в его письме в Госдуму. Г-н Краше­нинников заверил, что замечания будут учтены, а беспокойство Геральдической палаты по поводу возможности использовать герб при регистрации то­варных знаков беспочвенно, потому что это и так запрещено Гражданским кодексом.

«Мелких птиц, как везде, нет в орлином гнезде», — так начала свое выступление от имени фракции глава Комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова («ЕР»), а по­том заявила, что «для наших граждан флаг и герб — это не просто символы, это скрепы».

Никто с ней не спорил. «За» проголосова­ли 346 депутатов из 450.

Марина ОЗЕРОВА.