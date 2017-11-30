Президент Республики Молдова накануне встречи участников формата «5+2» в Вене сделал заявление

Глава государства приветствовал проведение Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию, известного как формат «5+2».

«Считаю, что это очень хорошая возможность достичь конкретных результатов по пакету решений, который был одобрен в ходе первой встречи с В. Красносельским 4 января текущего года и подтверждён в ходе нашей второй встречи 30 марта», – подчеркнул Игорь Додон.

«Хочу напомнить: цель предложенного пакета заключалась в том, чтобы решить ряд конкретных вопросов, важных для простых людей, достигнув согласия между Кишиневом и Тирасполем с участием международных партнёров в формате «5+2», и, как следствие, придать позитивную динамику дальнейшей работе в этом направлении. В данный пакет входят следующие вопросы: апостиль университетских дипломов Приднестровья, регистрация автомобильных номеров для жителей Приднестровья, восстановление телефонной связи между берегами Днестра, доступ к с/х землям в Дубоссарском районе, функционирование в Приднестровье молдавских школ на латинской графике, проблема уголовных дел, обеспечение свободного передвижения жителям с обоих берегов Днестра, открытие моста в районе сёл Гура Быкулуй – Бычок.

Удовлетворён, что удалось вернуть приднестровский вопрос в повестку дня в качестве приоритета как для правительства, так и для парламента Республики Молдова», – заявил Президент Молдовы.