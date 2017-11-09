Не пропустите компенсацию!
Прием заявлений в разгаре
Отопление уже подключено во всех столичных квартирах. Значит, совсем скоро в наших почтовых ящиках появятся фактуры с суммами за обогрев жилья.
Поэтому жители столицы, чей месячный доход не превышает 3000 леев на члена семьи, могут подавать заявления на компенсацию платы за эту услугу. К настоящему времени получено уже почти 12 тыс. заявлений, но это в три с лишним раза меньше, чем было в прошлом году.
Тем, кто получал компенсацию в прежние годы, достаточно заполнить заявление на специальном бланке и под собственную ответственность подтвердить, что его доходы не изменились в сторону увеличения. Претендующим на компенсацию впервые придется собрать справки о доходах каждого члена семьи, представить копии документов, удостоверяющих личность и семейное положение. Размер компенсации не изменился: 40% от суммы, начисленной за услугу. При этом автоматически начисляется и компенсация в связи с увеличением платы за вывоз твердых бытовых отходов.
Жители секторов Ботаника, Рышкановка, Центр и Буюканы подают заявления в муниципальные предприятия, управляющие жилым фондом, по месту жительства, сектора Чокана – в претуру. От жителей населенных пунктов, входящих в состав муниципия Кишинев, документы принимаются в местных примэриях.
Не затягивайте подачу документов! Комиссии, определяющие получателей компенсаций, заседают раз в месяц. Упустите время – придется долго ждать.
Елена БАРБАРОШ.