Прием заявлений в разгаре

Отопление уже подключено во всех столичных квартирах. Значит, совсем скоро в наших почтовых ящиках появятся фактуры с суммами за обогрев жилья.

Поэтому жители столицы, чей месячный доход не превышает 3000 леев на члена семьи, могут подавать заявления на компенсацию платы за эту услугу. К настоящему времени получено уже почти 12 тыс. заяв­лений, но это в три с лишним раза меньше, чем было в прошлом году.

Тем, кто получал компенсацию в прежние годы, достаточно заполнить заявление на специальном бланке и под собственную ответственность подтвердить, что его доходы не из­менились в сторону увеличения. Претендующим на компенсацию впервые придется собрать справ­ки о доходах каждого члена семьи, представить копии документов, удо­стоверяющих личность и семейное положение. Размер компенсации не изменился: 40% от суммы, начис­ленной за услугу. При этом автома­тически начисляется и компенсация в связи с увеличением платы за вы­воз твердых бытовых отходов.

Жители секторов Ботаника, Рышкановка, Центр и Буюканы по­дают заявления в муниципальные предприятия, управляющие жилым фондом, по месту жительства, сек­тора Чокана – в претуру. От жителей населенных пунктов, входящих в со­став муниципия Кишинев, докумен­ты принимаются в местных примэ­риях.

Не затягивайте подачу докумен­тов! Комиссии, определяющие по­лучателей компенсаций, заседают раз в месяц. Упустите время – при­дется долго ждать.

Елена БАРБАРОШ.