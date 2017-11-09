Главе государства доверяет более половины населения Молдовы

Об этом свидетельствуют результа­ты представленного 6 ноября опро­са общественного мнения. Так, от­вечая на открытый вопрос: «Какой политической личности вы доверяе­те больше всего?», большинство ре­спондентов – 35,7% – назвало имя президента страны Игоря Додона.

Большинство населения – за расширение полномочий президента

В рамках закрытого вопроса о сте­пени доверия тем или иным политикам Игорь Додон также получил наиболь­шее количество положительных оценок доверия граждан. В частности, о сво­ем полном доверии главе государства заявили 34,3% граждан, еще 17,5% сказали, что они скорее доверяют пре­зиденту. Таким образом, суммарно рейтинг доверия Игоря Додона состав­ляет 51,8%. Опрос показал, что у Игоря Додона самый низкий антирейтинг до­верия из всех молдавских политиков. Примечательно, что на третьей строчке рейтинга политиков, которым гражда­не доверяют больше всего, расположи­лась председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный. При этом рейтинг доверия премьер-министра страны Павла Филипа составил всего 1,7%, а председателя парламента Андриана Канду – 1,2%. Большинство граждан одобряет деятельность президента. Согласно результатам опроса, 53% одобряют деятельность главы государ­ства. При этом деятельность правитель­ства и парламента не одобряют 75,2% и 78,1% соответственно. В то же время доверие граждан институту президент­ства составляет 56,7% суммарно, в то время как правительство и парламент располагаются в рейтинге ниже с более чем двукратным отрывом. Большин­ство опрошенных – 49,2% – поддер­живают запрет президента на участие молдавских солдат в военных учениях в Украине. Вместе с тем, более половины населения — 51,5%, не согласно с бло­кированием парламентом и правитель­ством большинства инициатив, выдви­гаемых президентом. Более половины населения за расширение полномочий главы государства. Согласно резуль­татам опроса, 50,4% опрошенных счи­тают, что Молдове нужен президент с большими полномочиями по принятию решений. За расширение полномочий правительства и парламента высказа­лись всего 6,3% и 8,2% граждан соот­ветственно.

ПСРМ уверенно победит на выборах

Если бы в следующее воскресенье в Молдове прошли парламентские вы­боры, Партия социалистов победила бы в них, набрав 50,3% голосов из­бирателей от числа определившихся с выбором граждан. Об этом свиде­тельствуют результаты опроса обще­ственного мнения, представленные во вторник. На втором месте с почти двукратным отрывом расположилась бы партия «Действие и солидарность» – 25,9%. На третьем, на грани изби­рательного порога, Демократическая партия – 6,2%. Остальные партии не преодолели бы избирательный порог. Опрос также показал, что деятельность Партии социалистов поддерживает и одобряет более половины населения страны – суммарно 52,5%. По этому показателю партия с отрывом лидиру­ет по сравнению со всеми остальными политическими формированиями ре­спублики. У ПСРМ самый низкий анти­рейтинг среди всех формирований. В то же время деятельность Демократи­ческой партии не поддерживают 87% жителей Молдовы.

Плахотнюк и Демпартия – лидеры антирейтингов

Подчинившая себе практиче­ски все институты власти Демпар­тия Молдовы и ее председатель не пользуются поддержкой населения страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения. Согласно его итогам, 88,9% не доверяют председателю ДПМ Вла­димиру Плахотнюку. О своем доверии лидеру формирования заявили лишь 9,8% опрошенных. В то же время 87% граждан не одобряют деятельность ДПМ. Как показывает исследование, положительно к формированию и его действиям относятся лишь 12,1% респондентов. Помимо прочего, Де­мократическая партия возглавила список формирований, за которые граждане ни за что не проголосова­ли бы. А если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, ДПМ ока­залась бы на грани прохождения в за­конодательный орган, набрав всего 6,2% голосов избирателей.

Опрос также продемонстрировал, что 85,4% жителей Молдовы недо­вольны состоянием дел в стране. Как следует из ответов граждан на вопрос: «В целом вы довольны или нет состоя­нием дел в Молдове в настоящее вре­мя?», 51,6% заявили, что они совер­шенно не довольны, а еще 33,8% – что они скорее не довольны. Полностью довольны ситуацией в стране всего 2,7% граждан, еще 11,4% – скорее довольны.

Опрос проводился социологиче­ской компанией «Фонд общественного мнения» по заказу газеты «Timpul» с 7 по 29 октября. В нем приняли участие 4517 респондентов старше 18 лет. По­грешность составляет +1,5%.