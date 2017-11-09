Игорь Додон – безоговорочный фаворит рейтинга доверия граждан
Главе государства доверяет более половины населения Молдовы
Об этом свидетельствуют результаты представленного 6 ноября опроса общественного мнения. Так, отвечая на открытый вопрос: «Какой политической личности вы доверяете больше всего?», большинство респондентов – 35,7% – назвало имя президента страны Игоря Додона.
Большинство населения – за расширение полномочий президента
В рамках закрытого вопроса о степени доверия тем или иным политикам Игорь Додон также получил наибольшее количество положительных оценок доверия граждан. В частности, о своем полном доверии главе государства заявили 34,3% граждан, еще 17,5% сказали, что они скорее доверяют президенту. Таким образом, суммарно рейтинг доверия Игоря Додона составляет 51,8%. Опрос показал, что у Игоря Додона самый низкий антирейтинг доверия из всех молдавских политиков. Примечательно, что на третьей строчке рейтинга политиков, которым граждане доверяют больше всего, расположилась председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный. При этом рейтинг доверия премьер-министра страны Павла Филипа составил всего 1,7%, а председателя парламента Андриана Канду – 1,2%. Большинство граждан одобряет деятельность президента. Согласно результатам опроса, 53% одобряют деятельность главы государства. При этом деятельность правительства и парламента не одобряют 75,2% и 78,1% соответственно. В то же время доверие граждан институту президентства составляет 56,7% суммарно, в то время как правительство и парламент располагаются в рейтинге ниже с более чем двукратным отрывом. Большинство опрошенных – 49,2% – поддерживают запрет президента на участие молдавских солдат в военных учениях в Украине. Вместе с тем, более половины населения — 51,5%, не согласно с блокированием парламентом и правительством большинства инициатив, выдвигаемых президентом. Более половины населения за расширение полномочий главы государства. Согласно результатам опроса, 50,4% опрошенных считают, что Молдове нужен президент с большими полномочиями по принятию решений. За расширение полномочий правительства и парламента высказались всего 6,3% и 8,2% граждан соответственно.
ПСРМ уверенно победит на выборах
Если бы в следующее воскресенье в Молдове прошли парламентские выборы, Партия социалистов победила бы в них, набрав 50,3% голосов избирателей от числа определившихся с выбором граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, представленные во вторник. На втором месте с почти двукратным отрывом расположилась бы партия «Действие и солидарность» – 25,9%. На третьем, на грани избирательного порога, Демократическая партия – 6,2%. Остальные партии не преодолели бы избирательный порог. Опрос также показал, что деятельность Партии социалистов поддерживает и одобряет более половины населения страны – суммарно 52,5%. По этому показателю партия с отрывом лидирует по сравнению со всеми остальными политическими формированиями республики. У ПСРМ самый низкий антирейтинг среди всех формирований. В то же время деятельность Демократической партии не поддерживают 87% жителей Молдовы.
Плахотнюк и Демпартия – лидеры антирейтингов
Подчинившая себе практически все институты власти Демпартия Молдовы и ее председатель не пользуются поддержкой населения страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения. Согласно его итогам, 88,9% не доверяют председателю ДПМ Владимиру Плахотнюку. О своем доверии лидеру формирования заявили лишь 9,8% опрошенных. В то же время 87% граждан не одобряют деятельность ДПМ. Как показывает исследование, положительно к формированию и его действиям относятся лишь 12,1% респондентов. Помимо прочего, Демократическая партия возглавила список формирований, за которые граждане ни за что не проголосовали бы. А если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, ДПМ оказалась бы на грани прохождения в законодательный орган, набрав всего 6,2% голосов избирателей.
Опрос также продемонстрировал, что 85,4% жителей Молдовы недовольны состоянием дел в стране. Как следует из ответов граждан на вопрос: «В целом вы довольны или нет состоянием дел в Молдове в настоящее время?», 51,6% заявили, что они совершенно не довольны, а еще 33,8% – что они скорее не довольны. Полностью довольны ситуацией в стране всего 2,7% граждан, еще 11,4% – скорее довольны.
Опрос проводился социологической компанией «Фонд общественного мнения» по заказу газеты «Timpul» с 7 по 29 октября. В нем приняли участие 4517 респондентов старше 18 лет. Погрешность составляет +1,5%.