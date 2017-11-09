Так оценивают депутаты и советники ПСРМ назначение вице-примаров столицы

Депутаты от парламентской фракции ПСРМ Богдан Цырдя и Василе Боля, а также советник от фракции ПСРМ Муниципального совета Ки­шинева Александр Одинцов провели 6 ноября пресс-конференцию, на которой обосновали незаконность утверждения вице-примаров Киши­нева и необходимость проведения референдума об отставке Дорина Киртоакэ с должности генпримара столицы.

Антиконституционный беспредел в столице

По мнению Богдана Цырди, в минувший понедельник произошла беспрецедентная рейдерская атака на примэрию Кишинева, которую осуществила Демпартия, получив­шая всего 2% голосов избирателей на муни­ципальных выборах в 2015 году.

«Мы являемся свидетелями переворота в примэрии, узурпации всей власти в этом важнейшем органе местной публичной ад­министрации», – заявил депутат.

Он объяснил, что «бойкот» референду­ма, объявленный ДПМ и ЛП, поддержанный так называемыми «борцами с олигархами» ПДС, DAи др., приведет к тому, что ставлен­ники демократов будут возглавлять примэ­рию до 2019 года.

Бойкот не спасет и не поможет Киртоа­кэ, он все равно будет осужден без права занимать государственные должности. Но бойкот позволит Плахотнюку взять столицу под полный контроль: городом будут управ­лять марионетки ДПМ от имени ДПМ и в ин­тересах ДПМ, отметил депутат.

Богдан Цырдя напомнил, что на прези­дентских выборах Сильвия Раду, незаконно назначенная сегодня вице-примаром, на­брала 0,3 процента голосов.

«И теперь у нас есть спикер парламента с двумя процентами, премьер-министр с од­ним процентом и примар с 0,3 процентами голосов избирателей. Это называется евро­пейской демократией», – сказал Цырдя.

Сегодня вице-примар столицы, врио генпримара, который был обвинен прокура­турой и признался в совершенных наруше­ниях закона, утверждает двух других вице- примаров, основываясь на законе о статусе столицы, отметил депутат Василе Боля.

Однако, по словам Боли, врио примара Нистор Грозаву не имел права назначать вице-примаров. Более того – не имел права назначать кандидатуру человека, который не участвовал вообще в местных выборах. Это противоречит не только местному законо­дательству, Конституции, но и Европейской хартии местного самоуправления. Депутат отметил, что это назначение будет опроте­стовано в суде.

Муниципальный советник Александр Одинцов подчеркнул, что сегодняшнее на­значение – это продолжение антиконсти­туционного, антизаконного беспредела в столице.

Согласно статье 17 Закона о статусе муниципия Кишинев, заместитель примара избирается по предложению генпримара и утверждается решением мунсовета боль­шинством избранных советников. В случае, если вице-примара не одобряет мунсо­вет два раза подряд либо вопрос два раза подряд не вносится в повестку, генпримар утверждает заместителя своим распоряже­нием.

«Но нет такого положения в законе, что­бы вице-примар, назначенный врио и нахо­дящийся под давлением правоохранитель­ных органов, утверждал заместителей. Это беспредел, жителей города просто лишили права голоса», – заявил Александр Один­цов.

Он заявил, что юристами будет подго­товлен судебный иск по этому назначению.

Референдум – единственный шанс

Напомним, что проект решения о на­значении вице-примаров не проходил про­цедуру консультаций с муниципальными советниками. Партия социалистов считает, что врио примара не имел права вносить в повестку дня такой вопрос. Более того, врио примара не имел права назначать вице- примаров.

Понятно, что в условиях политическо­го беспредела в нашей стране возможно любое беззаконие. Достаточно вспомнить последние решения Конституционного суда.

Контролируемое Демпартией парла­ментское большинство использовало про­лоббированный либералами «закон Гимпу» для назначения своих людей на ключевые должности в исполнительных органах при­мэрии.

Партия социалистов заявила, что вы­ступает категорически против такой схемы продвижения марионеток и опротестует ее в суде.

В случае, если референдум не состоит­ся, и Дорин Киртоакэ не будет отправлен в отставку, примэрия муниципия Кишинев по­падает под прямое влияние и контроль Де­мократической партии. Не исключено, что это является результатом договоренности либералов и демократов.

Понятно, что, если Дорин Киртоакэ вер­нется в кресло примара, он будет уязвим и, учитывая его преступные деяния, подвер­жен шантажу. Сегодняшние назначенцы на должность вице-примаров также находятся под контролем и влиянием.

Очевидно, что все, кому небезразлична судьба столицы, должны выйти на референ­дум, добиться отставки примара, досрочных выборов и затем весной избрать нового кан­дидата.

Социалисты уверены, что нужно от­казаться от бойкота референдума и спа­сти Кишинёв. Это возможно только после увольнения Киртоакэ на референдуме и назначения досрочных выборов примара. В противном случае парламентское боль­шинство, контролируемое Демпартией и непосредственно Плахотнюком, сделают выбор за нас, за кишиневцев. Сегодня эту готовность правящее большинство уже про­демонстрировало.

Абсолютно все должны отбросить по­литические амбиции и объединиться для предотвращения беспредела и установле­ния полного контроля над столицей одной партией, которая подмяла под себя боль­шинство институтов власти.