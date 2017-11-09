Беспрецедентная рейдерская атака на примэрию Кишинева
Так оценивают депутаты и советники ПСРМ назначение вице-примаров столицы
Депутаты от парламентской фракции ПСРМ Богдан Цырдя и Василе Боля, а также советник от фракции ПСРМ Муниципального совета Кишинева Александр Одинцов провели 6 ноября пресс-конференцию, на которой обосновали незаконность утверждения вице-примаров Кишинева и необходимость проведения референдума об отставке Дорина Киртоакэ с должности генпримара столицы.
Антиконституционный беспредел в столице
По мнению Богдана Цырди, в минувший понедельник произошла беспрецедентная рейдерская атака на примэрию Кишинева, которую осуществила Демпартия, получившая всего 2% голосов избирателей на муниципальных выборах в 2015 году.
«Мы являемся свидетелями переворота в примэрии, узурпации всей власти в этом важнейшем органе местной публичной администрации», – заявил депутат.
Он объяснил, что «бойкот» референдума, объявленный ДПМ и ЛП, поддержанный так называемыми «борцами с олигархами» ПДС, DAи др., приведет к тому, что ставленники демократов будут возглавлять примэрию до 2019 года.
Бойкот не спасет и не поможет Киртоакэ, он все равно будет осужден без права занимать государственные должности. Но бойкот позволит Плахотнюку взять столицу под полный контроль: городом будут управлять марионетки ДПМ от имени ДПМ и в интересах ДПМ, отметил депутат.
Богдан Цырдя напомнил, что на президентских выборах Сильвия Раду, незаконно назначенная сегодня вице-примаром, набрала 0,3 процента голосов.
«И теперь у нас есть спикер парламента с двумя процентами, премьер-министр с одним процентом и примар с 0,3 процентами голосов избирателей. Это называется европейской демократией», – сказал Цырдя.
Сегодня вице-примар столицы, врио генпримара, который был обвинен прокуратурой и признался в совершенных нарушениях закона, утверждает двух других вице- примаров, основываясь на законе о статусе столицы, отметил депутат Василе Боля.
Однако, по словам Боли, врио примара Нистор Грозаву не имел права назначать вице-примаров. Более того – не имел права назначать кандидатуру человека, который не участвовал вообще в местных выборах. Это противоречит не только местному законодательству, Конституции, но и Европейской хартии местного самоуправления. Депутат отметил, что это назначение будет опротестовано в суде.
Муниципальный советник Александр Одинцов подчеркнул, что сегодняшнее назначение – это продолжение антиконституционного, антизаконного беспредела в столице.
Согласно статье 17 Закона о статусе муниципия Кишинев, заместитель примара избирается по предложению генпримара и утверждается решением мунсовета большинством избранных советников. В случае, если вице-примара не одобряет мунсовет два раза подряд либо вопрос два раза подряд не вносится в повестку, генпримар утверждает заместителя своим распоряжением.
«Но нет такого положения в законе, чтобы вице-примар, назначенный врио и находящийся под давлением правоохранительных органов, утверждал заместителей. Это беспредел, жителей города просто лишили права голоса», – заявил Александр Одинцов.
Он заявил, что юристами будет подготовлен судебный иск по этому назначению.
Референдум – единственный шанс
Напомним, что проект решения о назначении вице-примаров не проходил процедуру консультаций с муниципальными советниками. Партия социалистов считает, что врио примара не имел права вносить в повестку дня такой вопрос. Более того, врио примара не имел права назначать вице- примаров.
Понятно, что в условиях политического беспредела в нашей стране возможно любое беззаконие. Достаточно вспомнить последние решения Конституционного суда.
Контролируемое Демпартией парламентское большинство использовало пролоббированный либералами «закон Гимпу» для назначения своих людей на ключевые должности в исполнительных органах примэрии.
Партия социалистов заявила, что выступает категорически против такой схемы продвижения марионеток и опротестует ее в суде.
В случае, если референдум не состоится, и Дорин Киртоакэ не будет отправлен в отставку, примэрия муниципия Кишинев попадает под прямое влияние и контроль Демократической партии. Не исключено, что это является результатом договоренности либералов и демократов.
Понятно, что, если Дорин Киртоакэ вернется в кресло примара, он будет уязвим и, учитывая его преступные деяния, подвержен шантажу. Сегодняшние назначенцы на должность вице-примаров также находятся под контролем и влиянием.
Очевидно, что все, кому небезразлична судьба столицы, должны выйти на референдум, добиться отставки примара, досрочных выборов и затем весной избрать нового кандидата.
Социалисты уверены, что нужно отказаться от бойкота референдума и спасти Кишинёв. Это возможно только после увольнения Киртоакэ на референдуме и назначения досрочных выборов примара. В противном случае парламентское большинство, контролируемое Демпартией и непосредственно Плахотнюком, сделают выбор за нас, за кишиневцев. Сегодня эту готовность правящее большинство уже продемонстрировало.
Абсолютно все должны отбросить политические амбиции и объединиться для предотвращения беспредела и установления полного контроля над столицей одной партией, которая подмяла под себя большинство институтов власти.