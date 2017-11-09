АНГЛИЙСКУЮ КОРОЛЕВУ НАКРЫЛА ОФШОРНАЯ ТЕНЬ
В новом налоговом скандале оказались замешаны российские компании и предприниматели
Очередная порция громких разоблачений о миллиардах, спрятанных в офшорных «раях», была предана гласности Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), получивших доступ к документам юридической фирмы Appleby.
В этих документах говорится о сомнительных операциях по сокрытию доходов, в которых замешаны многие знаменитые бизнесмены и политики. Тень громкого скандал накрыла английскую королеву, премьера Канады, госсекретаря США. Значатся в списках и российские компании, и предприниматели.
Это не первое подобное разоблачение базирующегося в Вашингтоне консорциума, финансирует который, в частности, один из фондов Джорджа Сороса. Ранее ICIJ уже обнародовал так называемое «панамское досье» с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков. Подлинность документов подтверждена не была, а в отношении большинства упомянутых в них лиц последовали официальные опровержения.
Нынешний черный список разоблачений украшает сама королева Великобритании Елизавета II: якобы герцогство Ланкастер, управляющее финансами для личного дохода королевы, в 2004–2005 годах вложило около £10 млн в фонды на Бермудских и Каймановых островах. Часть этих денег позже всплыла в финансовой организации BrightHouse, которая была обвинена в выдаче микрозаймов на неправомерных условиях: госсекретарю США Рексу Тиллерсону вменяется в вину то, что в 1997 году он был директором офшорной фирмы, базирующейся на Бермудских островах. Эта фирма, как отмечает издание The Guardian, была связана с ExxonMobil, которую впоследствии возглавил Тиллерсон. Что касается премьер-министра Канады Джастина Трюдо, то его советник Стивен Бронфман через бизнес своей семьи якобы был вовлечен в сложную схему ухода от налогов с компаниями в США, Израиле и на Каймановых островах. Пресс-службы всех упомянутых структур и высокопоставленных лиц, естественно, опровергли какое бы то ни было нарушение налогового законодательства во всех перечисленных случаях.
Из российских банков и компаний в скандальном списке упоминаются ВТБ, «Сибур» и «Газпром». Из обнародованных документов следует, что «Сибур» сотрудничал с транспортной компанией Navigator Holdings Уилбура Росса, назначенного в феврале 2017 года министром торговли США. Пикантность этой связи, по мнению расследователей, придает тот факт, что среди акционеров «Сибура» значатся предприниматели Кирилл Шамалов и Геннадий Тимченко, попавшие под санкции США. Понятно, что эта информация бьет не столько по российским бизнесменам, сколько по позициям американского министра. Поэтому его представители поспешили выступить с заявлением, что Росс вошел в совет директоров Navigator уже после того, как компания начала работать с «Сибуром», и никогда не встречался с Шамаловым и Тимченко.
Что касается ВТБ и «Газпрома», то «компромат» на них заключается в том, что они, будучи, по версии ICIJ, госструктурами, близкими к Кремлю, участвовали в финансировании сделок известного российского предпринимателя Юрия Мильнера по приобретению долей в Facebook и Twitter. Сам Мильнер в интервью New York Times отметил, что из российских государственных институтов его фирма получила лишь 5% средств на эти сделки.
Весьма скептический комментарий по поводу «русского следа» в расследовании ICIJдал член Совета Федерации Константин Косачев. «В сухом остатке описывается стандартная и законная коммерческая деятельность, которая через накрутку эмоций и мутную фразеологию представляется чуть ли не как заговор против первооснов западной демократии», — считает парламентарий.
Руководитель проекта «Экономика и финансы» Института современного развития Никита Масленников связал нынешнее появление очередной порции разоблачительных налоговых материалов с тем, что уже совсем скоро — с 1 января 2018 года — вступает в силу антиофшорная конвенция Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Она подразумевает обмен налоговой информацией по запросам стран-участников, среди которых все ведущие экономики мира, включая Россию. Иными словами, наши налоговые органы по запросам могут получать от своих зарубежных коллег всю интересующую их информацию о зарубежных счетах российских налоговых резидентов — а дальше уже решать, содержится ли в этой информации какой-то криминал или нет. «Это значит, что понятие банковской тайны и налогового рая сильно размывается, — считает Масленников. — Но пока этого не случилось, происходит своеобразный разогрев информационного поля».
Дмитрий ДОКУЧАЕВ.