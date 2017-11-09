В новом налоговом скандале оказались замешаны российские компании и предприниматели

Очередная порция громких разобла­чений о миллиар­дах, спрятанных в офшорных «раях», была предана глас­ности Международ­ным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), получивших доступ к документам юридической фирмы Appleby.

В этих документах гово­рится о сомнительных опера­циях по сокрытию доходов, в которых замешаны многие знаменитые бизнесмены и политики. Тень громкого скандал накрыла английскую королеву, премьера Канады, госсекретаря США. Значатся в списках и российские ком­пании, и предприниматели.

Это не первое подобное разоблачение базирующего­ся в Вашингтоне консорциу­ма, финансирует который, в частности, один из фондов Джорджа Сороса. Ранее ICIJ уже обнародовал так назы­ваемое «панамское досье» с данными об офшорных сче­тах ряда мировых полити­ков. Подлинность докумен­тов подтверждена не была, а в отношении большинства упомянутых в них лиц после­довали официальные опро­вержения.

Нынешний черный спи­сок разоблачений украшает сама королева Великобрита­нии Елизавета II: якобы гер­цогство Ланкастер, управ­ляющее финансами для личного дохода королевы, в 2004–2005 годах вложило около £10 млн в фонды на Бермудских и Каймановых островах. Часть этих денег позже всплыла в финансо­вой организации BrightHouse, которая была обвинена в выдаче микрозаймов на неправомерных условиях: госсекретарю США Рек­су Тиллерсону вменяется в вину то, что в 1997 году он был директором офшорной фирмы, базирующейся на Бермудских островах. Эта фирма, как отмечает издание The Guardian, была связана с ExxonMobil, которую впослед­ствии возглавил Тиллерсон. Что касается премьер-министра Канады Джастина Трюдо, то его советник Сти­вен Бронфман через биз­нес своей семьи якобы был вовлечен в сложную схему ухода от налогов с компа­ниями в США, Израиле и на Каймановых островах. Пресс-службы всех упомя­нутых структур и высокопо­ставленных лиц, естественно, опровергли какое бы то ни было нарушение налогово­го законодательства во всех перечисленных случаях.

Из российских банков и компаний в скандальном списке упоминаются ВТБ, «Сибур» и «Газпром». Из об­народованных документов следует, что «Сибур» сотруд­ничал с транспортной ком­панией Navigator Holdings Уилбура Росса, назначенного в феврале 2017 года мини­стром торговли США. Пикант­ность этой связи, по мнению расследователей, придает тот факт, что среди акционеров «Сибура» значатся предпри­ниматели Кирилл Шамалов и Геннадий Тимченко, попав­шие под санкции США. Понят­но, что эта информация бьет не столько по российским бизнесменам, сколько по по­зициям американского мини­стра. Поэтому его представи­тели поспешили выступить с заявлением, что Росс вошел в совет директоров Navigator уже после того, как компания начала работать с «Сибуром», и никогда не встречался с Ша­маловым и Тимченко.

Что касается ВТБ и «Газ­прома», то «компромат» на них заключается в том, что они, будучи, по версии ICIJ, госструктурами, близкими к Кремлю, участвовали в финансировании сделок из­вестного российского пред­принимателя Юрия Мильне­ра по приобретению долей в Facebook и Twitter. Сам Миль­нер в интервью New York Times отметил, что из российских государственных институтов его фирма получила лишь 5% средств на эти сделки.

Весьма скептиче­ский комментарий по поводу «русского сле­да» в расследовании ICIJдал член Совета Федера­ции Константин Косачев. «В сухом остатке описыва­ется стандартная и законная коммерческая деятельность, которая через накрутку эмо­ций и мутную фразеологию представляется чуть ли не как заговор против первооснов западной демократии», — считает парламентарий.

Руководитель проекта «Экономика и финансы» Института современного развития Никита Маслен­ников связал нынешнее по­явление очередной порции разоблачительных налоговых материалов с тем, что уже совсем скоро — с 1 января 2018 года — вступает в силу антиофшорная конвенция Организации экономическо­го сотрудничества и развития (ОЭСР). Она подразумевает обмен налоговой инфор­мацией по запросам стран-участников, среди которых все ведущие экономики мира, включая Россию. Ины­ми словами, наши налоговые органы по запросам могут по­лучать от своих зарубежных коллег всю интересующую их информацию о зарубеж­ных счетах российских нало­говых резидентов — а дальше уже решать, содержится ли в этой информации какой-то криминал или нет. «Это зна­чит, что понятие банковской тайны и налогового рая силь­но размывается, — считает Масленников. — Но пока это­го не случилось, происходит своеобразный разогрев ин­формационного поля».

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.