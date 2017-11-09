Почему кровавые трагедии в учебных заведениях стали происходить так часто?

…Когда в феврале 2014 года 16-летний москвич Сергей прямо на уроке в школе в Отрадном расстрелял своего учителя географии и сотрудника полиции, многие назвали это случайностью. Дескать, массовые страшные убийства — удел Дикого Запада. Наши дети не такие.

Когда полтора месяца назад в Ивантеевке 15-летний школьник прямо на уроке выстрелил из травматического пистолета в учительницу и распылил газ (трое ребят, спасаясь от озверевшего подростка, получили травмы), мы поежились. Но опять-таки поспешили назвать инцидент досадным эпизодом — родители недосмотрели, учителя недоучили…

Когда пришли страшные вести из Можайского района Москвы, где 18-летний Андрей в режиме онлайн устроил «резню бензопилой», стало по-настоящему страшно. Новое поколение детей не просто готово убивать — они охотно делают из этого шоу.

Андрей Емельянников учился на направлении «Компьютерные системы и комплексы». Впрочем, «учился» — сильно сказано. «Как студент он никудышный, — пояснили нам в администрации учебного заведения. — Еле переползал с курса на курс». Впрочем, друзья придерживаются другого мнения (их рассказ чуть ниже).

Такими «скачками» в свои 18 лет Емельянников «дополз» до 3-го курса. Но последние две недели на занятиях он не появлялся. И хотя Андрей считался одним из самых незаметных студентов, на его отсутствие все же обратили внимание педагоги.

Сергей Владимирович Данилов, преподаватель «Основ безопасности жизнедеятельности», напротив, считался весьма заметной фигурой в колледже. Выпускник Рязанского военного автомобильного университета, много лет прослуживший в армии, он всегда старался воспитывать подрастающее поколение в чисто армейском духе. И когда три года назад Данилов пришел в учебное заведение, многие удовлетворенно выдохнули: «Наконец-то настоящий мужик появился!».

Понятно, что с безынициативным и мало чем интересующимся, кроме компьютерных игр, Емельянниковым педагог не нашел общего языка. Но это бывает сплошь и рядом. Только такого финала в конфликте учителя и ученика еще не было.

Уже очевидно: Андрей готовил убийство заранее. На его страничке в соцсети мелькал хэштег «11117». Теперь он расшифровывается легко: на 1 ноября студент запланировал убийство.

…Заканчивалась вторая перемена. Преподаватель Любовь Григорьевна Горланова заглянула в аудиторию №3. И в ужасе отпрянула: около стола в луже крови лежал Сергей Владимирович. Рядом валялась циркулярная пила, на парте лежал нож…

Труп Емельянникова сначала даже не заметили — подросток как будто спрятался под партой. Горло было разрезано прямо по шее. Примерно так же был убит и Данилов — ему перерезали артерию.

Первые минуты потрясения сменились вопросами: как? кто? может, убийца до сих пор ходит по зданию? Но ученики и педагоги утверждали, что в аудиторию за время перемены никто не входил. А второй урок — ОБЖ — был как раз у соучеников Емельянникова и закончился в 12.10. Андрей на нем не присутствовал. Охранник на входе показал, что парень с рюкзаком за спиной примерно в это время только зашел в колледж. Кстати, по словам студентов, с этого года в колледже изменилась система охраны. Раньше была проходная система с турникетами, а в этом году поставили рамки, которые звенят едва ли не на ключи. Однако студента с пилой почему-то пропустили внутрь.

Страница студента в соцсети многое прояснила. Правда была простой. И жуткой. Все свои действия с момента входа в аудиторию Емельянников фиксировал с помощью селфи. И тут же выкладывал на сайт. Вот он гадливо улыбается, держа пилу. Вот кошмарное фото уже мертвого Данилова. На переднем плане — нож. Все становится очевидно: посторонних в классе не было. Скорее всего, убийца напал неожиданно (к тому же он отнюдь не субтильного телосложения).

Интересно, что среди выпускников колледжа нашлись те, кто абсолютно не удивился случившемуся.

— Я забрал документы и ушел из колледжа в прошлом году, — делится один из бывших студентов. — Это был ад. Я не знаю, где набирают учителей, но могу предположить, что их просто не приняли в нормальные школы. Неудивительно, что их ученики вырастают убийцами. В самом колледже собираются дети из неблагополучных семей, полно тех, кто балуется наркотиками и алкоголем, по некоторым плачет тюрьма. Учителя с таким контингентом не нянчатся, к ним нужен особый подход, поэтому в заведении царила жесткая дисциплина, которая мало кому была по душе. Если в колледж попадал более-менее приличный человек, он долго там не задерживался.

— А что вы можете сказать о погибшем учителе?

— Жесткий мужик, с армейской закалкой. С учениками он общался, будто они армейскую службу проходили. Прессовал прилично. Но по-другому здесь не понимали.

— Убийцу знали?

— Да, знал. Он был очень тихий и закрытый парень. Кстати, таких нелюдимых в колледже немало. Я еще удивлялся — не видел, чтобы в одном месте собралось столько зашуганных, закомплексованных ребят. Колледж делился на тех, кто гнобит, и тех, кого гнобят. Убийца относился к последним. Он никому из учителей не дерзил, голос не повышал, все в себе переживал.

— У него друзья были?

— Он дружил с двумя парнями, больше ни с кем не общался. Я общался с ребятами, говорят, там личный конфликт был — педагог его прессовал при всех, а ответить парень не мог. Боялся. Видно, переборол свой страх.

Что говорят друзья

Нам удалось переговорить с двумя самыми близкими товарищами Андрея по колледжу — Даниилом и Александром. Студенты учились в одной группе РА-315, где готовили специалистов по радиоаппаратуре.

— Мы знакомы с Андрюхой вот уже третий год. Замкнутый он, конечно. На первом курсе вообще ни с кем не общался, потом оттаял.

— Чем он увлекался по жизни?

— Он был обычным парнем. Ходил на занятия по стрельбе из лука. Как и многие, подрабатывал курьером — развозил чай по ресторанам. В прошлом году на эти деньги купил себе самокат и телефон.

— Заметили в последнее время изменения в характере?

— В начале учебного года он как-то проронил: мол, устал учиться. Хотя был эрудирован, учеба давалась легко. После чего на всех парах, вместо погружения в предмет, смотрел видеоролики о прохождении компьютерных игр — эти ролики выкладывают сами игроки, когда преодолеют тот или иной уровень. Увлекался Андрей разными играми — и стратегиями, и стрелялками. А особенно любил шутер «Вольфенштейн». Там герой ходит и убивает врагов. Просматривается некая аналогия, когда Андрей выложил селфи с педагогом, словно какой-нибудь игрок.

— А конфликтов с педагогом Даниловым не было?

— Мы об этом не слышали. Хотя в последние 2 недели Андрей не посещал колледж, возможно, преподаватель сделал замечание. Ведь Данилов с этого года стал куратором нашей группы.

— Делился приятель с вами своими зловещими планами?

— Нет. В среду у нас было три пары. Мы сбежали с последней. Андрей же появился в колледже после второй — это как раз был урок Данилова.

Что говорят родители

Подробности биографии 18-летнего студента Андрея поведали сотрудникам полиции его родители. Они удивлены: сын рос отзывчивым ребенком, и склонности к агрессии родные не замечали.

— Андрея воспитывала моя бывшая жена Анна, — начал рассказ Дмитрий. Мы расстались, когда сыну был год. Это был второй брак для Ани — от первого она растила сына Артема.

— Состоял ли мальчик на учете у психиатра?

— Аня сказала бы мне, если бы Андрея поставили на учет. Он рос обычным мальчишкой. По характеру беззлобный. В подростковом возрасте, как многие тинейджеры, увлекался «тяжелой» музыкой. Мы встречались время от времени, я присутствовал в его жизни.

— Он советовался с вами в выборе профессии?

— После 9-го класса он поступил в этот колледж. Так мы решили на семейном совете. Сейчас шел третий год обучения. Сам не понимаю — что могло вывести его из душевного равновесия?

Дмитрию вторит его экс-супруга. Анна трудится менеджером в страховой компании. Она сорвалась с работы, когда позвонили полицейские.

— Ведь не просто так он напал? — рассуждает Анна. — Мне он о проблемах в колледже не рассказывал. Созвонилась со старшим сыном, тот сказал, что Андрюха, как обычно, с утра ушел на учебу, в нормальном расположении духа. Надеюсь, полицейские прояснят картину, так как сама ничего не понимаю.

Что говорит психиатр

— Если до сих пор ничто не предвещало беды, это вовсе не означает, что человек был здоров, — комментирует психолог и психиатр Олег Шевченко. — Многие психические заболевания до поры до времени не дают о себе знать, или проявления их настолько несущественны, что ни у кого не вызывают волнений. Данный случай очень похож на острый психоз. Он характеризуется нарушением восприятия реальности, галлюцинациями, бредом, изменением сознания. Реактивный острый психоз развивается внезапно и интенсивно. Главной причиной такого состояния являются экзогенные факторы, например, психические травмы, интоксикации и инфекции.

Ни родители, ни друзья, ни психологи, ни, в конце концов, охранники колледжа не смогли предотвратить эту трагедию — каждый на своей стадии. Наверное, сейчас, с пылу с жару, по итогам ЧП в Москве будут приняты важные и нужные законы. Например, о запрете компьютерной игры «Вольфенштейн». Или о тотальном обыске всех школьников на пороге учебного заведения. Если это спасет чью-то жизнь — прекрасно. Но пока люди не начнут заниматься просто своими прямыми обязанностями — воспитывать детей, охранять школы, разговаривать с подростками, — работы у криминальных репортеров, увы, не убавится.

Репортеры «МК».