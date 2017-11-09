ЗИМА НА НОСУ
В женскую моду входят мужские вещи
Известный дизайнер Маша Цигаль рассказала нам об одежде, без которой модницам не обойтись этой зимой.
Красный — прекрасный
Ни один модный показ этого сезона не обошелся без красного акцента. Этот сексуальный и агрессивно-динамичный цвет не сбавит оборотов и в холодное время года. Носите его в офисе (красные брючные костюмы, юбки-карандаши, платья-пеналы, приталенные блейзеры) и, конечно же, выходить в свет. Особенно рекомендую сочетать красный с бархатом: благородные бархат и вельвет, да еще и в любых оттенках красного, — беспроигрышный вариант для вечернего мероприятия.
Все по плечу
Я заметила, что на подиумах основная масса пальто и другой верхней одежды представлена с мощными подплечниками, как во времена наших любимых мам и бабушек. Более того, иногда дизайнеры еще и добавляют «масла в огонь», делая акценты на плечах с помощью дополнительных декоративных элементов, придающих объем.
Деним вне конкуренции
И необязательно это классический голубой. На пике темно-синий, серый, голубой и черный цвета. При этом не возбраняется комбинировать рубахи и брюки из денима, причем цвета могут быть одинаковыми или кардинально разниться.
С мужского плеча
Брючный костюм на хрупкой женской фигурке по-прежнему воспринимается как манифест или протест. Точнее, воспринимался. Потому как нынче этот тренд обещает стать ультрамодным. Вещи «с мужского плеча» по всем правилам должны сидеть как влитые, не собираясь лишними складками, не стесняя движений и учитывая особенности женской фигуры.
Ольга Бродзка.