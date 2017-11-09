В женскую моду входят мужские вещи

Известный дизайнер Маша Цигаль рас­сказала нам об одежде, без которой модницам не обойтись этой зимой.

Красный — прекрасный

Ни один модный показ этого сезона не обо­шелся без красного акцента. Этот сексуаль­ный и агрессивно-динамичный цвет не сбавит оборотов и в холодное время года. Носите его в офисе (красные брючные костюмы, юбки-карандаши, платья-пеналы, приталенные блейзе­ры) и, конечно же, выходить в свет. Особенно рекомендую сочетать красный с бархатом: благородные бархат и вельвет, да еще и в любых оттенках красного, — беспрои­грышный вариант для вечернего мероприятия.

Все по плечу

Я заметила, что на подиумах основная масса пальто и другой верхней одежды представлена с мощными подплечниками, как во времена наших любимых мам и ба­бушек. Более того, иногда дизай­неры еще и добавляют «масла в огонь», делая акценты на плечах с помощью дополнительных де­коративных элементов, при­дающих объем.

Деним вне конкуренции

И необязательно это классический го­лубой. На пике темно-синий, серый, голубой и черный цвета. При этом не возбраняется комбинировать рубахи и брюки из денима, при­чем цвета могут быть одинаковыми или кардинально разниться.

С мужского плеча

Брючный костюм на хрупкой женской фигурке по-прежнему вос­принимается как манифест или про­тест. Точнее, воспринимался. Пото­му как нынче этот тренд обещает стать ультрамодным. Вещи «с мужского плеча» по всем правилам должны сидеть как влитые, не со­бираясь лишними складками, не стесняя движений и учитывая особенности женской фигуры.

Ольга Бродзка.