Признания киллера
Раритетный гранатомет для олигарха
Сегодня вечером на телеканале Jurnal TV запланировано интервью с Виталием Прокой, киллером-неудачником, отбывающим двадцатиоднолетний срок в тюрьме Жилва в Бухаресте. В промо-ролике передачи журналист Вал Бутнару анонсировал зрителям: сиделец сообщит, от кого он получил заказ на убийство банкира Германа Горбунцова.
Телеканал Jurnal TV контролируется оппозицией и активно противостоит политике правящей коалиции, в частности Владу Плахотнюку. Вероятно, имея ввиду в анонсе телепередачи именно его, Виталий Прока говорит: «Он замышляет, дает приказ, и это исполняется. Я несу ответственность за то, что сделал, и думаю, что придет время, и тебе придется ответить за то, что ты сделал заказ».
Напомним, как в 2013-м «подвиги» Проки описывала британская «Гардиан»: «1 марта 2012 года Виталий Прока выехал из своей родной Молдовы. Была ночь. Он пересек границу с Румынией, переехав на автобусе по мосту через реку Прут. Оттуда он направился в Италию. Молдавская полиция полагает, что Прока использовал фальшивый паспорт, чтобы добраться до конечного пункта своего путешествия в восточной части Лондона. Предполагаемой задачей Проки было убийство состоятельного российского бизнесмена 46-летнего Германа Горбунцова…». Однако киллер шестью выстрелами лишь ранил банкира. А спустя полгода в Румынии Проке заказали убийство одного из местных авторитетов, но он перепутал объект и стрелял не в того.
Тем временем продолжает раскручиваться история о подготовке покушения и на Влада Плахотнюка. На прошлой неделе Виталие Бусуйок, сотрудник Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, сообщил журналистам: Григорий Карамалак (крим. кличка «Болгар», ред.), бежавший из Кишинева в Москву в 1998 году, дал заказ на убийство Координатора правящей коалиции. В подготовке покушения участвовали семь человек. Часть из них – граждане Украины, рассказывал прокурор. На допросе один из них, Юрий Пархоменко, незамысловато объяснял мотивы «Болгара»: «Плахотнюка заказал Карамалак, потому что имел на него зуб».
Киллеры в скором времени должны предстать перед судом. Может быть, тогда и прояснятся некоторые странности дела. Например, на ликвидацию олигарха-миллиардера, по информации следствия, Карамалак выделил на семь человек всего 200 тысяч долларов. Далее. По словам прокурора, киллеры намеревались использовать гранатометы РПГ-2, производившиеся в СССР в конце 40-х на основе немецкого «Панцерфауста», которым в Берлине жгли Т-34. Можно предположить, киллеры из-за безденежья музей ограбили. Уже стандартно, один из участников «банды» воевал на Донбасе на стороне сепаратистов, и на всех была приобретена… камуфлированная форма. В ней, оказывается, киллеры собирались скрыться от преследования. Да уж, лучшего способа дать сигнал «держите меня» и не придумаешь.
Впрочем, традиционно в нашей стране, перед всевозможными выборами правоохранительные органы обнаруживают: террористов, буджакских и прочих сепаратистов, схроны с селедкой, металлическими прутьями и патронами. Раздувается истерия: все пропало, враги хотят насильно изменить конституционный строй. Под шумок кого-то задерживают, какую-то партию снимают с выборов. Потом всех отпускают, и истории, так и не завершившись, уходят в песок до следующих выборов. Посмотрим, чем закончится история, которую намерен раскрыть Вал Бутнару?
Александр ЧУДАК.