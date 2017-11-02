Раритетный гранатомет для олигарха

Сегодня вечером на телеканале Jurnal TV запланировано ин­тервью с Виталием Прокой, киллером-неудачником, отбыва­ющим двадцатиодно­летний срок в тюрьме Жилва в Бухаресте. В промо-ролике пере­дачи журналист Вал Бутнару анонсировал зрителям: сиделец со­общит, от кого он по­лучил заказ на убийство банкира Германа Горбунцова.

Телеканал Jurnal TV контролируется оппозицией и активно противостоит по­литике правящей коалиции, в частности Владу Плахотнюку. Вероятно, имея ввиду в анонсе телепередачи именно его, Виталий Прока говорит: «Он замышляет, дает при­каз, и это исполняется. Я несу ответствен­ность за то, что сделал, и думаю, что придет время, и тебе придется ответить за то, что ты сделал заказ».

Напомним, как в 2013-м «подвиги» Проки описывала британская «Гардиан»: «1 марта 2012 года Виталий Прока выехал из своей родной Молдовы. Была ночь. Он пе­ресек границу с Румынией, переехав на ав­тобусе по мосту через реку Прут. Оттуда он направился в Италию. Молдавская полиция полагает, что Прока использовал фальши­вый паспорт, чтобы добраться до конечно­го пункта своего путешествия в восточной части Лондона. Предполагаемой задачей Проки было убийство состоятельного рос­сийского бизнесмена 46-летнего Германа Горбунцова…». Однако киллер шестью вы­стрелами лишь ранил банкира. А спустя полгода в Румынии Проке заказали убий­ство одного из местных авторитетов, но он перепутал объект и стрелял не в того.

Тем временем продолжает раскручи­ваться история о подготовке покушения и на Влада Плахотнюка. На прошлой неделе Виталие Бусуйок, сотрудник Прокуратуры по борьбе с организованной преступно­стью, сообщил журналистам: Григорий Карамалак (крим. кличка «Болгар», ред.), бежавший из Кишинева в Москву в 1998 году, дал заказ на убийство Координато­ра правящей коалиции. В подготовке по­кушения участвовали семь человек. Часть из них – граждане Украины, рассказывал прокурор. На допросе один из них, Юрий Пархоменко, незамысловато объяснял мо­тивы «Болгара»: «Плахотнюка заказал Ка­рамалак, потому что имел на него зуб».

Киллеры в скором времени должны предстать перед судом. Может быть, тог­да и прояснятся некоторые странности дела. Например, на ликвидацию олигарха-миллиардера, по информации следствия, Карамалак выделил на семь человек всего 200 тысяч долларов. Далее. По словам про­курора, киллеры намеревались использо­вать гранатометы РПГ-2, производившиеся в СССР в конце 40-х на основе немецкого «Панцерфауста», которым в Берлине жгли Т-34. Можно предположить, киллеры из-за безденежья музей ограбили. Уже стандар­тно, один из участников «банды» воевал на Донбасе на стороне сепаратистов, и на всех была приобретена… камуфлирован­ная форма. В ней, оказывается, киллеры собирались скрыться от преследования. Да уж, лучшего способа дать сигнал «дер­жите меня» и не придумаешь.

Впрочем, традиционно в нашей стра­не, перед всевозможными выборами пра­воохранительные органы обнаруживают: террористов, буджакских и прочих сепа­ратистов, схроны с селедкой, металличе­скими прутьями и патронами. Раздувается истерия: все пропало, враги хотят насильно изменить конституционный строй. Под шу­мок кого-то задерживают, какую-то партию снимают с выборов. Потом всех отпускают, и истории, так и не завершившись, уходят в песок до следующих выборов. Посмотрим, чем закончится история, которую намерен раскрыть Вал Бутнару?

Александр ЧУДАК.