Прогнозы экономического роста Молдовы все ниже

Наши власти любят рассказывать с высоких трибун, что мы с каждым днем живем все лучше и лучше. Иничего, что партнеры по развитию заморозили внешнее финансиро­вание, мы и сами с усами: доходы бюджета так выросли, что пенсио­нерам пенсию можно пересчитать на полгода раньше, чем обещали.

Все ниже и ниже

Казалось бы, остается только радо­ваться. Однако солидные международные организации неожиданно друг за другом стали снижать прогнозы экономического развития Молдовы на нынешний год. К примеру, на сайте Международного валют­ного фонда был опубликован доклад World Economic Outlook. Из него следует, что ин­фляция в этом году в Молдове вырастет до 6,5% (в апреле фонд предполагал 5,5%). Государственный долг составит 3,2% ВВП (в 2016 году он был равен 2,1%).

С экспертами МВФ солидарны и спе­циалисты Всемирного банка. Они также пересмотрели свой прогноз экономиче­ского роста Молдовы в сторону понижения – с 4% до 3,5%.

Еще менее оптимистичными оказа­лись ученые из Национального института экономических исследований АН РМ. Ра­нее они предполагали рост экономики в 4,2%, однако по последним данным ВВП в нынешнем году увеличится всего на 2,4%. По сравнению со средним эконо­мическим ростом последних пяти лет на уровне 3,4%, этот результат будет самым низким. Назвали исследователи и причины изменения своих прогнозов: замедление роста в промышленности (минус 1%), сни­жение сельхозпроизводства (минус 5%). Выросла нестабильность деловой сре­ды – за первые шесть месяцев 2017 года были закрыты 4166 предприятий при 3192 вновь открытых. К тому же растет государ­ственный долг (50,7 млрд леев), сокраща­ется внешняя финансовая поддержка, все острее становится проблема политических противоречий.

Согласно рекомендациям ученых, для ускорения экономического роста в Молдо­ве необходимо решить старые проблемы: отток населения, отсутствие рабочих мест и квалифицированных кадров, непривле­кательный инвестиционный климат.

Мы отстали навсегда

Свое мнение о сложившейся ситуации по просьбе редакции «МК» в Молдове вы­сказал экономический комментатор Вик­тор Чобану:

— Вероятно, первоначальные относитель­но оптимистические прогнозы были связаны с тем, что в 2015 году после кражи миллиар­да наша экономика достигла дна, и предпо­лагалось, что потом начнется рост. Однако объективных предпосылок для роста нет. Правильнее даже говорит не о росте, а о вос­становлении экономики после «кражи века».

Какой-то рост есть в Свободных эко­номических зонах, но их резиденты сразу вывозят свою продукцию за рубеж. Поэто­му в Молдове остается только зарплата и налоги с нее. К тому же рабочих мест лик­видируется больше, чем открывается.

Наши власти любят повторять, что по темпам развития экономики мы находим­ся на среднеевропейском уровне. Возмож­но, в процентном отношении это верно. Но если сравнивать ВВП на душу населения, Молдова не растет, а падает, потому что только в результате кражи миллиарда за прошедшие три года каждый гражданин нашей страны потерял около 500 долларов. Думаю, что и к 2020 году мы не достигнем уровня 2014-го. О бурном росте можно бу­дет говорить, когда появятся инвестиции хотя бы в объеме 1 млрд долларов.

А оптимистические заявления наших властей – просто пыль в глаза не только на­селению страны, но и партнерам по разви­тию. У нас рост инерционный, соответству­ющий общим тенденциям в регионе и не зависящий от усилий правительства. Тем более, что никаких особых усилий оно и не прикладывает. Поэтому 2,5-3,5-4,5% – все это ничтожные цифры. Пока, глядя на сло­жившуюся ситуацию, можно, к сожалению, констатировать: мы отстали навсегда!

Елена РОЙТБУРД.