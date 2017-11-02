Куда испарился оптимизм?
Прогнозы экономического роста Молдовы все ниже
Наши власти любят рассказывать с высоких трибун, что мы с каждым днем живем все лучше и лучше. Иничего, что партнеры по развитию заморозили внешнее финансирование, мы и сами с усами: доходы бюджета так выросли, что пенсионерам пенсию можно пересчитать на полгода раньше, чем обещали.
Все ниже и ниже
Казалось бы, остается только радоваться. Однако солидные международные организации неожиданно друг за другом стали снижать прогнозы экономического развития Молдовы на нынешний год. К примеру, на сайте Международного валютного фонда был опубликован доклад World Economic Outlook. Из него следует, что инфляция в этом году в Молдове вырастет до 6,5% (в апреле фонд предполагал 5,5%). Государственный долг составит 3,2% ВВП (в 2016 году он был равен 2,1%).
С экспертами МВФ солидарны и специалисты Всемирного банка. Они также пересмотрели свой прогноз экономического роста Молдовы в сторону понижения – с 4% до 3,5%.
Еще менее оптимистичными оказались ученые из Национального института экономических исследований АН РМ. Ранее они предполагали рост экономики в 4,2%, однако по последним данным ВВП в нынешнем году увеличится всего на 2,4%. По сравнению со средним экономическим ростом последних пяти лет на уровне 3,4%, этот результат будет самым низким. Назвали исследователи и причины изменения своих прогнозов: замедление роста в промышленности (минус 1%), снижение сельхозпроизводства (минус 5%). Выросла нестабильность деловой среды – за первые шесть месяцев 2017 года были закрыты 4166 предприятий при 3192 вновь открытых. К тому же растет государственный долг (50,7 млрд леев), сокращается внешняя финансовая поддержка, все острее становится проблема политических противоречий.
Согласно рекомендациям ученых, для ускорения экономического роста в Молдове необходимо решить старые проблемы: отток населения, отсутствие рабочих мест и квалифицированных кадров, непривлекательный инвестиционный климат.
Мы отстали навсегда
Свое мнение о сложившейся ситуации по просьбе редакции «МК» в Молдове высказал экономический комментатор Виктор Чобану:
— Вероятно, первоначальные относительно оптимистические прогнозы были связаны с тем, что в 2015 году после кражи миллиарда наша экономика достигла дна, и предполагалось, что потом начнется рост. Однако объективных предпосылок для роста нет. Правильнее даже говорит не о росте, а о восстановлении экономики после «кражи века».
Какой-то рост есть в Свободных экономических зонах, но их резиденты сразу вывозят свою продукцию за рубеж. Поэтому в Молдове остается только зарплата и налоги с нее. К тому же рабочих мест ликвидируется больше, чем открывается.
Наши власти любят повторять, что по темпам развития экономики мы находимся на среднеевропейском уровне. Возможно, в процентном отношении это верно. Но если сравнивать ВВП на душу населения, Молдова не растет, а падает, потому что только в результате кражи миллиарда за прошедшие три года каждый гражданин нашей страны потерял около 500 долларов. Думаю, что и к 2020 году мы не достигнем уровня 2014-го. О бурном росте можно будет говорить, когда появятся инвестиции хотя бы в объеме 1 млрд долларов.
А оптимистические заявления наших властей – просто пыль в глаза не только населению страны, но и партнерам по развитию. У нас рост инерционный, соответствующий общим тенденциям в регионе и не зависящий от усилий правительства. Тем более, что никаких особых усилий оно и не прикладывает. Поэтому 2,5-3,5-4,5% – все это ничтожные цифры. Пока, глядя на сложившуюся ситуацию, можно, к сожалению, констатировать: мы отстали навсегда!
Елена РОЙТБУРД.