Что для нашей страны означает возможный распад Испании?

«Не спрашивай никогда, по ком звонит колокол: он звонит по тебе» — эта фраза из знамени­того романа Эрнеста Хемингуэя настолько затерта, что исполь­зовать ее вновь вроде как-то и не очень прилично. Но у меня есть целых две уважительные причины.

Причина первая. Роман Хемингуэя по­священ гражданской войне в Испании в 30-е годы прошлого века. А нынешние бурные со­бытия в Испании — провозглашение парла­ментом Каталонии независимости региона, ответное введение Мадридом своего пря­мого правления в провинции — являются самым серьезным политическим кризисом в стране с момента окончания той граждан­ской войны.

Причина вторая. С одной стороны, со­бытия в Каталонии — это чисто испанская внутриполитическая разборка. Но, с другой, эти события создают Его Величество Преце­дент — прецедент, эхо которого может аук­нуться далеко за пределами Испании и даже далеко за пределами Европейского союза. Никто сейчас точно не знает, по ком звонит колокол. Но повод напрячься есть абсолют­но у всех стран, где в той или иной форме — пусть даже в латентной или даже на 90% задушенной — существуют сепаратистские движения. И да, в число в этих стран, безу­словно, входит Россия.

«Я не буду говорить про испанскую Ка­талонию. Не буду потому, что у нас много своих «каталоний», с которыми надо много разбираться», — это заявление обычно сло­воречивого экс-президента СССР Михаи­ла ГОРБАЧЕВА кажется мне на удивление емким и точным. Хотя, спрашивается, чему тут удивляться? Михаил Сергеевич на всю жизнь обжегся на «каталонском» вопросе. Когда весной 1985 года он стал генсеком ЦК КПСС, возглавляемая им страна казалась крепкой и единой. Но уже через шесть лет наш политический пейзаж напоминал одну сплошную «галактику каталоний».

Однако давайте не будем воспринимать нынешние события в Испании через призму того, что уже произошло, — через призму распада Советского Союза. Давайте их вос­принимать через призму наших нынешних и наших потенциальных будущих проблем, че­рез призму того, чему мы можем научиться, наблюдая за политическим кризисом в Ис­панском королевстве.

Разумеется, ни о какой скорой сдаче эк­заменов по итогам этого обучения не может быть и речи. Политическая схватка между испанским федеральным центром и сепа­ратистами из Барселоны только начинается. А отвечая на вопрос, чем она может закон­читься, даже самые тонкие и глубокие зна­токи политических тайн мадридского двора способны лишь недоуменно пожать плечами и произнести одну-единственную фразу: «No se» (в переводе с испанского — «не знаю»). Но некоторые предварительные выводы, как мне кажется, можно сделать уже сейчас.

Победить сепаратизм раз и навсегда невозможно. Сепаратизм может временно исчезнуть из политической повестки дня, погрузиться в анабиоз. Но когда условия для его пробуждения станут хоть сколько-нибудь благоприятными, он выскочит словно чертик из табакерки.

В предыдущий раз парламент Каталонии провозгласил независимость региона еще в далеком апреле 1931 года. Одновременно политики в Барселоне потребовали пре­образовать Испанию в некую «Иберийскую конфедерацию» (Иберия — одно из названий Пиренейского полуострова, на котором рас­положена Испания). Но тогда официальный Мадрид быстро принял пожарные меры. В Барселону на переговоры срочно примча­лись целых три министра центрального пра­вительства. По итогам этих переговоров све­жеиспеченный «и.о. президента Каталонской республики» Франсеск Масия согласился на автономный статус своего региона. Однако в 2017 году, как мы видим, все вернулось к тому, с чего началось, — правда, в варианте гораздо более жесткой конфронтации. При­вет всем тем наивным людям в России, кто считает, что с проблемой сепаратизма — на­пример, сепаратизма на Северном Кавказе — мы уже покончили.

Даже те, кто ни бе ни ме по-французски, знает выражение cherchez la femme («шерше ля фам») — мол, если мотивация некоего по­ступка не совсем понятна, за этим, скорее всего, скрывается красивое женское личи­ко. Выражение cherchez de l’argent («ищите деньги» — пардон, если что, за мой француз­ский) известно меньше. Возможно, оно даже не принадлежит к числу крылатых фраз. Но значение денег как универсального мотива­тора ничуть не меньше, чем значение женщи­ны. Один из моторов движения за независи­мость Каталонии — чувство жгучей обиды на центральную власть: почему мы так много от­даем в Мадрид и так мало оттуда получаем?

Открытая обида на федеральный центр чревата для руководителя российского ре­гиона серьезными проблемами с его поли­тическим здоровьем. Даже намек на угрозу «дайте нам больше денег, а не то мы от вас уйдем, злые вы!» равнозначна в глазах Пу­тина многократному пересечению красной черты. Самое большое, на что решаются региональные лидеры, — это на публичные горькие жалобы. Вот, например, один такой «плач Ярославны» в исполнении президента Татарстана Рустама Минниханова: «Решения принимаются на федеральном уровне в одно­стороннем порядке. Никаких согласований… Куда страна идет?! Мы же федеративное го­сударство».

Но то, что подобных публичных жалоб мало, не означает, что в регионах доволь­ны финансовым поведением федерального центра. В регионах жутко этим недовольны. И если региональные элиты вдруг перестанут бояться московского центра, как это в свое время произошло в случае с Михаилом Гор­бачевым, мало никому не покажется. Про­блема очень быстро вырвется наружу — в том числе в виде сепаратистских лозунгов и настроений.

Снова возвращаюсь в Барселону и Ма­дрид. Я не являюсь знатоком испанской по­литики и поэтому вполне могу ошибаться. Но вот что меня очень удивляет как стороннего наблюдателя. Мне кажется, что в плане по­литической стратегии центральные власти оказались не очень готовы к провозглаше­нию независимости Каталонии. Если смо­треть на формальную сторону вопроса, то здесь все окей: премьер Рахой планомерно, один за другим, задействует политические механизмы, прописанные в Конституции. Но Конституция не может заменить собой хитро­умный политический план — план, который предугадывает возможные встречные ходы противников. Создается впечатление, что, несмотря на растянутость во времени про­цесса движения Каталонии к провозглаше­нию независимости — первые шаги в этом направлении власти региона сделали еще несколько лет тому назад, — нынешние со­бытия застали Мадрид врасплох.

С Москвой такое случиться ни в коем случае не должно. Федеральный центр дол­жен очень внимательно отслеживать ситуа­цию в регионах и не пропускать сигналы ран­него предупреждения. А еще мы не должны чересчур сильно идентифицировать себя с Испанией. Прецедент — это, конечно, пре­цедент. Но в международной политике нет железобетонной предопределенности: если что-то нехорошее произошло с федератив­ной Испанией, это еще не значит, что то же самое обязательно произойдет с федератив­ной Россией. Кто предупрежден — тот воору­жен. Пусть колокол звонит не по нам.

Михаил РОСТОВСКИЙ.