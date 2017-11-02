США заявили о готовности ввести миротворцев ООН на Донбасс без участия России

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко, что Вашингтон работает над пе­редачей Киеву оружия, а также до конца года может разрабо­тать резолюцию ООН по миро­творцам на Донбассе, в которой не будет места России. Сможет ли Америка проигнорировать вето Москвы и как тогда будут развиваться события, мы выяс­нили у экспертов.

По словам Волкера, с мандатом, на ко­тором настаивает Россия, миротворцы ООН никак не смогут повлиять на процессы, про­исходящие на востоке Украины. Во-первых, «голубые каски» должны быть хорошо во­оружены; во-вторых, их нужно разместить на всей территории зоны боевых действий; в-третьих, они должны контролировать российско-украинскую границу, проходящую по территории ДНР и ЛНР. Также американец подчеркнул, что не может себе представить участия российских войск в миротворческой миссии на Донбассе.

Вместе с тем Волкер дал понять, что в США нет серьезного сопротивления идее вооружения Украины, которое необходимо для защиты ее суверенитета от агрессоров. Впрочем, в какой стадии находится рассмо­трение этого вопроса, о каком оружии идет речь, когда и на каких условиях оно может быть поставлено, представитель Вашингто­на не пояснил.

Эксперты прокомментировали очеред­ной выпад Волкера в адрес России.

Владимир ЖАРИХИН, замглавы Ин­ститута стран СНГ:

— В Минских соглашениях речь шла о мирном урегулировании конфликта. В Евро­союзе уже поняли, что Украина не будет их выполнять. Причем ни Германия, ни Фран­ция не могут заставить ее переменить свое решение, так как главный ее начальник — это США. Более того, Киев сделал все для того, чтобы Донбассу было некуда возвращаться. В свою очередь, Россия предложила ввести в регион миротворцев, что говорит о реше­нии Кремля заморозить конфликт, так как разрешить его не удается.

И все бы могло получиться, однако, если бы не позиция США, которые вы­двинули идею о том, что Москва не гарант Минских соглашений, а участник конфлик­та. В частности, Рекс Тиллерсон заявил, что Россия и Украина должны начать прямые переговоры, а Вашингтон готов создать для этого необходимые условия. Эту линию до сих пор пытается гнуть Волкер. Именно поэтому он предлагает ввести миротворцев на российско-украинскую границу, которая, по версии США, является линией фронта.

Данная трактовка конфликта на Дон­бассе фактически срывает Минские со­глашения и не дает заморозить ситуацию. Волкер добивается того, чтобы регион за­мер в положении «ни мира, ни войны». Все это выгодно США, так как им необходимо препятствовать сближению России и Евро­союза, совместные действия которых могут положить конец гегемонии Вашингтона.

Игорь КОРОТЧЕНКО, главный редак­тор журнала «Национальная оборона»:

— Периодически Волкер делает По­рошенко политические инъекции в виде публичных заявлений, чтобы президент Украины чувствовал себя уверенно в той непростой ситуации, которая сегодня складывается в стране. Во-первых, Рос­сия сразу же заблокирует американскую резолюцию в Совбезе ООН, если там будет сказано, что граница должна быть переда­на под контроль миротворцев. Существу­ют Минские соглашения, в которых по пун­ктам прописано, что должен сделать Киев для урегулирования конфликта. Волкер может говорить что угодно, но Москва не примет ничего из того, что не будет отве­чать достигнутым ранее договоренностям. Как только российско-украинская граница на Донбассе будет перекрыта, украинская армия вторгнется для зачистки ДНР и ЛНР, что приведет к огромным жертвам среди мирного населения…

Что касается поставок американского оружия Украине. Президент России Вла­димир Путин уже говорил, что это решение Вашингтона будет свидетельствовать о пе­ресечении красной черты, и ответная реак­ция Москвы будет адекватна. В частности, в ДНР и ЛНР может начаться массовая выдача российских паспортов, а далее Российская армия получит право использовать силу для защиты своих граждан на Донбассе. При этом США не смогут незаметно организо­вать поставку вооружения Киеву, так как эта процедура у них жестко регламентирована, в том числе нужны публичное одобрение Конгресса и президента.

Артур АВАКОВ.