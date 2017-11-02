«НИ МИРА, НИ ВОЙНЫ»
США заявили о готовности ввести миротворцев ООН на Донбасс без участия России
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко, что Вашингтон работает над передачей Киеву оружия, а также до конца года может разработать резолюцию ООН по миротворцам на Донбассе, в которой не будет места России. Сможет ли Америка проигнорировать вето Москвы и как тогда будут развиваться события, мы выяснили у экспертов.
По словам Волкера, с мандатом, на котором настаивает Россия, миротворцы ООН никак не смогут повлиять на процессы, происходящие на востоке Украины. Во-первых, «голубые каски» должны быть хорошо вооружены; во-вторых, их нужно разместить на всей территории зоны боевых действий; в-третьих, они должны контролировать российско-украинскую границу, проходящую по территории ДНР и ЛНР. Также американец подчеркнул, что не может себе представить участия российских войск в миротворческой миссии на Донбассе.
Вместе с тем Волкер дал понять, что в США нет серьезного сопротивления идее вооружения Украины, которое необходимо для защиты ее суверенитета от агрессоров. Впрочем, в какой стадии находится рассмотрение этого вопроса, о каком оружии идет речь, когда и на каких условиях оно может быть поставлено, представитель Вашингтона не пояснил.
Эксперты прокомментировали очередной выпад Волкера в адрес России.
Владимир ЖАРИХИН, замглавы Института стран СНГ:
— В Минских соглашениях речь шла о мирном урегулировании конфликта. В Евросоюзе уже поняли, что Украина не будет их выполнять. Причем ни Германия, ни Франция не могут заставить ее переменить свое решение, так как главный ее начальник — это США. Более того, Киев сделал все для того, чтобы Донбассу было некуда возвращаться. В свою очередь, Россия предложила ввести в регион миротворцев, что говорит о решении Кремля заморозить конфликт, так как разрешить его не удается.
И все бы могло получиться, однако, если бы не позиция США, которые выдвинули идею о том, что Москва не гарант Минских соглашений, а участник конфликта. В частности, Рекс Тиллерсон заявил, что Россия и Украина должны начать прямые переговоры, а Вашингтон готов создать для этого необходимые условия. Эту линию до сих пор пытается гнуть Волкер. Именно поэтому он предлагает ввести миротворцев на российско-украинскую границу, которая, по версии США, является линией фронта.
Данная трактовка конфликта на Донбассе фактически срывает Минские соглашения и не дает заморозить ситуацию. Волкер добивается того, чтобы регион замер в положении «ни мира, ни войны». Все это выгодно США, так как им необходимо препятствовать сближению России и Евросоюза, совместные действия которых могут положить конец гегемонии Вашингтона.
Игорь КОРОТЧЕНКО, главный редактор журнала «Национальная оборона»:
— Периодически Волкер делает Порошенко политические инъекции в виде публичных заявлений, чтобы президент Украины чувствовал себя уверенно в той непростой ситуации, которая сегодня складывается в стране. Во-первых, Россия сразу же заблокирует американскую резолюцию в Совбезе ООН, если там будет сказано, что граница должна быть передана под контроль миротворцев. Существуют Минские соглашения, в которых по пунктам прописано, что должен сделать Киев для урегулирования конфликта. Волкер может говорить что угодно, но Москва не примет ничего из того, что не будет отвечать достигнутым ранее договоренностям. Как только российско-украинская граница на Донбассе будет перекрыта, украинская армия вторгнется для зачистки ДНР и ЛНР, что приведет к огромным жертвам среди мирного населения…
Что касается поставок американского оружия Украине. Президент России Владимир Путин уже говорил, что это решение Вашингтона будет свидетельствовать о пересечении красной черты, и ответная реакция Москвы будет адекватна. В частности, в ДНР и ЛНР может начаться массовая выдача российских паспортов, а далее Российская армия получит право использовать силу для защиты своих граждан на Донбассе. При этом США не смогут незаметно организовать поставку вооружения Киеву, так как эта процедура у них жестко регламентирована, в том числе нужны публичное одобрение Конгресса и президента.
Артур АВАКОВ.