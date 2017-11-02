Игорь Додон: Большинство коренного населения Молдовы говорит на молдавском языке
Президент считает недопустимыми и незаконными попытки узаконить статус румынского языка в качестве государственного языка Республики Молдова
Президент напомнил, что и в Конституции страны, и в данных переписи населения, и в опросах общественного мнения, и в средневековых архивных документах был и до сих пор указан молдавский язык в качестве исторического языка молдавского народа. Название «молдавский язык» используется веками на территории нашей страны, являясь основополагающим элементом идентичности и культурной матрицы молдаван, напомнил он.
«Подавляющее большинство коренного населения Республики Молдова считает, что говорит на молдавском языке. Если же кто- то, откуда и кем бы он ни был, сомневается на этот счет, мы можем организовать референдум, в ходе которого спросим граждан, какое название языка они предпочитают – румынский или молдавский», – заявил президент Игорь Додон.
Глава государства констатирует, что некоторые политики правого фланга, равно как и часть судей Конституционного суда, ведут себя как проплаченные из-за границы наемники, которые преследуют цель привести высший закон страны в соответствие с унионистским проектом для последующей ликвидации молдавской государственности.
За последние годы имели место многочисленные действия, а также делались заявления, не оставляющие сомнений в намерениях превратить Конституцию Республики Молдова в простую консультативную бумагу, которая может быть истолкована либо проигнорирована, как это будет политически или идеологически угодно Конституционному суду и правящему режиму.
По словам президента Игоря Додона, действия и заявления членов Конституционного суда пройдут тщательный правовой анализ сразу же после смены власти после парламентских выборов, а их рассмотрение будет происходить в контексте злоупотреблений, допущенных против Конституции и государственных интересов суверенного молдавского государства.