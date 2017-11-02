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Игорь Додон: Большинство коренного населения Молдовы говорит на молдавском языке

02 ноября
00:00 2017
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Президент считает недопустимыми и незаконными попытки узаконить статус румынского языка в качестве государ­ственного языка Республики Молдова

Президент напомнил, что и в Конституции страны, и в данных переписи населения, и в опросах общественного мнения, и в средневе­ковых архивных документах был и до сих пор указан молдавский язык в качестве историче­ского языка молдавского народа. Название «молдавский язык» используется веками на территории нашей страны, являясь основопо­лагающим элементом идентичности и куль­турной матрицы молдаван, напомнил он.

«Подавляющее большинство коренного населения Республики Молдова считает, что говорит на молдавском языке. Если же кто- то, откуда и кем бы он ни был, сомневается на этот счет, мы можем организовать референ­дум, в ходе которого спросим граждан, какое название языка они предпочитают – румын­ский или молдавский», – заявил президент Игорь Додон.

Глава государства констатирует, что не­которые политики правого фланга, равно как и часть судей Конституционного суда, ведут себя как проплаченные из-за границы наемники, ко­торые преследуют цель привести высший закон страны в соответствие с унионистским проек­том для последующей ликвидации молдавской государственности.

За последние годы имели место много­численные действия, а также делались за­явления, не оставляющие сомнений в наме­рениях превратить Конституцию Республики Молдова в простую консультативную бумагу, которая может быть истолкована либо проиг­норирована, как это будет политически или идеологически угодно Конституционному суду и правящему режиму.

По словам президента Игоря Додона, дей­ствия и заявления членов Конституционного суда пройдут тщательный правовой анализ сразу же после смены власти после парла­ментских выборов, а их рассмотрение будет происходить в контексте злоупотреблений, допущенных против Конституции и государ­ственных интересов суверенного молдавского государства.

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Роман

Роман

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