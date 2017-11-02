Государству нужен сильный президент
Партия социалистов запустила Национальную кампанию консультаций с народом о переходе к президентской республике
Об этом на пресс-конференции 27 октября объявила председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный. Глава партии напомнила о том, что 6 октября Республиканский совет ПСРМ одобрил резолюцию, осуждающую провокации против президента Республики Молдова, избранного всем народом страны.
Пора навести порядок в стране
«Люди больше не доверяют скомпрометированному и коррумпированному парламенту. Государство должен возглавить сильный президент, который положит конец политической коррупции и наведет порядок в стране», – заявила Зинаида Гречаный.
По ее словам, начиная с 28 октября, более тысячи первичных организаций ПСРМ, десятки тысяч членов, активистов и сторонников партии и президента Республики Молдова отправятся от дома к дому, от квартиры к квартире, чтобы проконсультироваться с каждым жителем Республики Молдова и собрать подписи в поддержку президентской республики.
«Мы намерены собрать подписи 70% избирателей страны. Когда эта цель будет достигнута, мы, Партия социалистов, намерены созвать конгресс ПСРМ, чтобы включить эту цель в программу партии и политическую платформу ПСРМ для участия в парламентских выборах в 2018 году. Мы уверены, что в следующем законодательном органе мы получим необходимое большинство для того, чтобы достичь этой цели», – подчеркнула председатель ПСРМ.
Зинаида Гречаный призвала всех граждан республики объединиться, чтобы навести порядок в стране: «Мы все хотим перемен к лучшему, мы хотим навести порядок в стране, мы хотим жить лучше дома, в Молдове. Давайте объединимся и поддержим инициативу по созданию новой политической повестки – перехода к президентской республике. В ноябре 2016 года мы вместе напрямую избрали президента Республики Молдова. Только вместе мы можем заменить этот антинародный коррумпированный режим!»
«ПСРМ проведет обширную информационную кампанию, все 41 территориальные организации партии будут заниматься сбором подписей, каждый день будут открыты офисы ПСРМ, в которых граждане смогут подписаться за президентскую республику», – отметил на пресс-конференции вице-председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулица.
«Ни для кого не секрет, что коррупция и политическая миграция в парламенте достигли не просто тревожной, но невозможной черты, – добавил исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча. – Депутаты правящего большинства не являются легитимными, поскольку они больше не представляют ту избирательную платформу, за которую граждане голосовали в 2014 году. Мы видим, что коррупция в парламенте сказывается и на деятельности правительства. Эту ситуацию необходимо радикально изменить».
Влад Батрынча подчеркнул, что ни в одной цивилизованной стране нет такого, чтобы парламент пользовался доверием лишь у 3-4% населения, то есть 96-97% избирателей больше не верят парламенту. И этот парламент запрещает референдум, инициированный президентом. Народу отказывают в праве на свободное и демократическое выражение своего мнения через референдум.
«Единственное решение вытащить Республику Молдова из состояния захваченного государства – радикально изменить систему управлением этим государством», – заявил Влад Батрынча.
Социалисты призвали к консолидации
В минувшие выходные Партия социалистов начала кампанию по сбору подписей в поддержку перехода к президентской форме правления и информированию населения о предстоящем 19 ноября референдуме по отставке Дорина Киртоакэ с поста примара Кишинева.
Все члены партии, независимо от статуса, в эти дни вышли на встречи с жителями городов и сел.
Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный отметила важность и ответственность этой работы членов ПСРМ и «Молодой Гвардии» и призвала их к объединению для того, чтобы противостоять серьезным вызовам, которые стоят перед Партией социалистов.
«Сегодня, когда противостояние наших политических оппонентов усиливается, когда они идут на любое нарушение законодательства и даже переступают через Конституцию, чтобы удержаться у власти, нам нужно консолидировать свои силы, чтобы победить в этой жесткой борьбе», – сказала Зинаида Гречаный.