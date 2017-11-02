Партия социалистов запустила Национальную кампанию консультаций с народом о переходе к президентской республике

Об этом на пресс-конференции 27 октября объявила предсе­датель Партии социалистов Зи­наида Гречаный. Глава партии напомнила о том, что 6 октября Республиканский совет ПСРМ одобрил резолюцию, осуждаю­щую провокации против прези­дента Республики Молдова, из­бранного всем народом страны.

Пора навести порядок в стране

«Люди больше не доверяют ском­прометированному и коррумпирован­ному парламенту. Государство должен возглавить сильный президент, который положит конец политической коррупции и наведет порядок в стране», – заявила Зинаида Гречаный.

По ее словам, начиная с 28 октября, более тысячи первичных организаций ПСРМ, десятки тысяч членов, активистов и сторонников партии и президента Ре­спублики Молдова отправятся от дома к дому, от квартиры к квартире, чтобы про­консультироваться с каждым жителем Республики Молдова и собрать подписи в поддержку президентской республики.

«Мы намерены собрать подписи 70% избирателей страны. Когда эта цель бу­дет достигнута, мы, Партия социалистов, намерены созвать конгресс ПСРМ, чтобы включить эту цель в программу партии и политическую платформу ПСРМ для участия в парламентских выборах в 2018 году. Мы уверены, что в следующем за­конодательном органе мы получим не­обходимое большинство для того, чтобы достичь этой цели», – подчеркнула пред­седатель ПСРМ.

Зинаида Гречаный призвала всех граждан республики объединиться, чтобы навести порядок в стране: «Мы все хотим перемен к лучшему, мы хотим навести порядок в стране, мы хотим жить лучше дома, в Молдове. Давайте объединимся и поддержим инициативу по созданию новой политической повестки – перехода к президентской республике. В ноябре 2016 года мы вместе напрямую избрали президента Республики Молдова. Только вместе мы можем заменить этот антина­родный коррумпированный режим!»

«ПСРМ проведет обширную инфор­мационную кампанию, все 41 территори­альные организации партии будут зани­маться сбором подписей, каждый день будут открыты офисы ПСРМ, в которых граждане смогут подписаться за пре­зидентскую республику», – отметил на пресс-конференции вице-председатель парламентской фракции ПСРМ Корне­лиу Фуркулица.

«Ни для кого не секрет, что корруп­ция и политическая миграция в парла­менте достигли не просто тревожной, но невозможной черты, – добавил ис­полнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча. – Депутаты правящего боль­шинства не являются легитимными, по­скольку они больше не представляют ту избирательную платформу, за которую граждане голосовали в 2014 году. Мы видим, что коррупция в парламенте сказывается и на деятельности прави­тельства. Эту ситуацию необходимо ра­дикально изменить».

Влад Батрынча подчеркнул, что ни в одной цивилизованной стране нет такого, чтобы парламент пользовался доверием лишь у 3-4% населения, то есть 96-97% избирателей больше не верят парламен­ту. И этот парламент запрещает рефе­рендум, инициированный президентом. Народу отказывают в праве на свободное и демократическое выражение своего мнения через референдум.

«Единственное решение вытащить Республику Молдова из состояния за­хваченного государства – радикально изменить систему управлением этим го­сударством», – заявил Влад Батрынча.

Социалисты призвали к консолидации

В минувшие выходные Партия со­циалистов начала кампанию по сбору подписей в поддержку перехода к пре­зидентской форме правления и инфор­мированию населения о предстоящем 19 ноября референдуме по отставке Дорина Киртоакэ с поста примара Ки­шинева.

Все члены партии, независимо от статуса, в эти дни вышли на встречи с жителями городов и сел.

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный отметила важность и ответственность этой работы членов ПСРМ и «Молодой Гвардии» и призвала их к объединению для того, чтобы проти­востоять серьезным вызовам, которые стоят перед Партией социалистов.

«Сегодня, когда противостояние на­ших политических оппонентов усилива­ется, когда они идут на любое нарушение законодательства и даже переступают через Конституцию, чтобы удержаться у власти, нам нужно консолидировать свои силы, чтобы победить в этой жест­кой борьбе», – сказала Зинаида Греча­ный.