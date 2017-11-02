Сказать референдуму «нет» — значит сказать «да» коррупции!
Социалисты представили информацию, свидетельствующую о коррумпированности руководителей примэрии Кишинева
«Мы очень часто задаем вопрос о том, почему у нас такие плохие улицы, почему так долго ведется ремонт дорог по улицам имени Алеку Руссо, Штефана чел Маре, Негруцци, Александри. Аэто происходит потому, что бывший руководитель Управления транспорта примэрии, одноклассник примара Дорина Киртоакэ – Игорь Гамрецкий – строит себе элитный дом на Рышкановке стоимостью более миллиона евро, площадью 1,5 тыс. кв. м.
Официально площадь участка 10 соток, в действительности — 15 соток. Мы видим на видео элитную отделку, высота потолков достигает 8 метров, бассейн, сауна, хамам. И мы удивляемся, почему так долго ведется ремонт улиц», – сказал на брифинге советник Александр Одинцов.
По его словам, видео сделано после освобождения Гамрецкого из-под ареста: «“Самый гуманный суд” дал ему три года условно с 2-летней отсрочкой. И Гамрецкий продолжает строить дом. Кстати, дом записан на маму чиновника, которая не владеет какими-то активами, не занимается бизнесом. Игорь Гамрецкий также владеет элитным домом на Буюканах. Он чувствует себя настолько безнаказанным, что спокойно переписывает недвижимость на свою маму!»
Советник отметил, что Гамрецкий – это фамилия его жены, потому что «до прихода в примэрию господин Стойчев был вынужден воровать велосипеды в Италии, в связи с чем на него было заведено уголовное дело. Однако он одноклассник Дорина Киртоакэ, и после прихода в примэрию стал сказочно богатеть.
Александр Одинцов напомнил про ролик либералов, в котором говорится о том, что на 9 млн леев, которые будут потрачены на проведение референдума, можно отремонтировать 5 км дорог.
«2 км дорог (на улице Алеку Руссо) вместо плановых 8 месяцев и 76 млн леев – были отремонтированы за 2,5 года и 120 млн леев! Значительное превышение и бюджета, и расчетного времени. Это произошло не потому, что возникли непредвиденные обстоятельства, а потому, что Гамрецкий строит себе дом на наши с вами деньги. И меня возмущает, когда кто-то позволяет себе бойкотировать демократическую процедуру референдума. Потому что сказать референдуму «нет» – это значит сказать «да» коррупции!» – убежден социалист.
Советник озвучил информацию о том, что на маму Гамрецкого записан не только элитный дом.
«Перед сдачей улицы имени Алеку Руссо в эксплуатацию в декабре 2014 маме Гамрецкого было передано пять складов общей площадью в тысячу квадратных метров, рыночная стоимость которых примерно миллион евро. Откуда у человека, который не занимается бизнесом, такие деньги? Именно в момент сдачи в эксплуатацию улицы Алеку Руссо вдруг мама покупает 5 складов за один млн евро», – подчеркнул Александр Одинцов.
Социалист напомнил, что все проворовавшиеся и арестованные недавно чиновники были внезапно освобождены, выйдя на свободу с условными сроками либо штрафами, хотя все они нанесли ущерб бюджету примэрии либо бюджету государства.
«Это все игра Демократической и Либеральной партий, чтобы вывести Дорина Киртоакэ из-под удара, – заявил советник. – Поэтому, чтобы освободить город, не нужно никакой политики, необходимо провести референдум. И, благодаря демократической процедуре, убрать Киртоакэ. Если же это не произойдет, как надеются представители некоторых псевдоевропейских партий, ратующих за коррупцию в примэрии, то, будьте уверены, через некоторое время Киртоакэ выйдет и вернется в примэрию», – подчеркнул социалист.
Советник обратился с призывом к правоохранительным органам с тем, чтобы сделать запрос в Интерпол и выяснить, какая еще недвижимость принадлежит проворовавшимся чиновникам за границей. По неофициальным данным, у Дорина Киртоакэ и его дяди Михая Гимпу есть недвижимость в нескольких городах ЕС