Социалисты представили информацию, свидетельствующую о коррумпированности руководителей примэрии Кишинева

«Мы очень часто задаем вопрос о том, почему у нас такие плохие улицы, почему так долго ведется ремонт дорог по улицам имени Алеку Руссо, Штефана чел Маре, Негруцци, Александри. Аэто про­исходит потому, что бывший руко­водитель Управления транспорта примэрии, одноклассник прима­ра Дорина Киртоакэ – Игорь Гам­рецкий – строит себе элитный дом на Рышкановке стоимостью более миллиона евро, площадью 1,5 тыс. кв. м.

Официально площадь участка 10 соток, в действительности — 15 соток. Мы видим на видео элитную отделку, высота потол­ков достигает 8 метров, бассейн, сауна, хамам. И мы удивляемся, почему так долго ведется ремонт улиц», – сказал на брифин­ге советник Александр Одинцов.

По его словам, видео сделано после освобождения Гамрецкого из-под ареста: «“Самый гуманный суд” дал ему три года условно с 2-летней отсрочкой. И Гамрецкий продолжает строить дом. Кстати, дом запи­сан на маму чиновника, которая не владеет какими-то активами, не занимается бизне­сом. Игорь Гамрецкий также владеет элит­ным домом на Буюканах. Он чувствует себя настолько безнаказанным, что спокойно пе­реписывает недвижимость на свою маму!»

Советник отметил, что Гамрецкий – это фамилия его жены, потому что «до прихо­да в примэрию господин Стойчев был вы­нужден воровать велосипеды в Италии, в связи с чем на него было заведено уголов­ное дело. Однако он одноклассник Дори­на Киртоакэ, и после прихода в примэрию стал сказочно богатеть.

Александр Одинцов напомнил про ро­лик либералов, в котором говорится о том, что на 9 млн леев, которые будут потрачены на проведение референдума, можно отре­монтировать 5 км дорог.

«2 км дорог (на улице Алеку Руссо) вместо плановых 8 месяцев и 76 млн леев – были отремонтированы за 2,5 года и 120 млн леев! Значительное превышение и бюд­жета, и расчетного времени. Это произошло не потому, что возникли непредвиденные обстоятельства, а потому, что Гам­рецкий строит себе дом на наши с вами деньги. И меня возмуща­ет, когда кто-то позволяет себе бойкотировать демократическую проце­дуру референдума. Потому что сказать ре­ферендуму «нет» – это значит сказать «да» коррупции!» – убежден социалист.

Советник озвучил информацию о том, что на маму Гамрецкого записан не только элитный дом.

«Перед сдачей улицы имени Алеку Рус­со в эксплуатацию в декабре 2014 маме Гамрецкого было передано пять складов общей площадью в тысячу квадратных метров, рыночная стоимость которых при­мерно миллион евро. Откуда у человека, который не занимается бизнесом, такие деньги? Именно в момент сдачи в эксплуа­тацию улицы Алеку Руссо вдруг мама по­купает 5 складов за один млн евро», – под­черкнул Александр Одинцов.

Социалист напомнил, что все про­воровавшиеся и арестованные недавно чиновники были внезапно освобождены, выйдя на свободу с условными сроками либо штрафами, хотя все они нанесли ущерб бюджету примэрии либо бюджету государства.

«Это все игра Демократической и Ли­беральной партий, чтобы вывести Дорина Киртоакэ из-под удара, – заявил совет­ник. – Поэтому, чтобы освободить город, не нужно никакой политики, необходимо провести референдум. И, благодаря демо­кратической процедуре, убрать Киртоакэ. Если же это не произойдет, как надеются представители некоторых псевдоевро­пейских партий, ратующих за коррупцию в примэрии, то, будьте уверены, через неко­торое время Киртоакэ выйдет и вернется в примэрию», – подчеркнул социалист.

Советник обратился с призывом к правоохранительным органам с тем, что­бы сделать запрос в Интерпол и выяснить, какая еще недвижимость принадлежит проворовавшимся чиновникам за грани­цей. По неофициальным данным, у Дорина Киртоакэ и его дяди Михая Гимпу есть не­движимость в нескольких городах ЕС