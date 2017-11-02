Поклонники сочувствуют свое­му кумиру, узнав, в какую историю попала актриса.

«Так хорошо, что не можем уле­теть», — гласила подпись под видео со спектакля «Мужчина с доставкой на дом». Однако после фееричного высту­пления коллектива в Магадане произо­шло непредсказуемое. По прогнозам синоптиков, надвигался циклон, и не­обходимо было срочно улетать, так как появился риск остаться жить в городе до отмены чрезвычайной ситуации. Но, когда все-таки самолет вылетел с дозаправкой в Анадыре, выяснилось, что на борту нет еды. В Анадыре ком­пания уже думала только о том, где бы поесть. Оказалось, что в аэропорту не­возможно ничего купить: люди с других рейсов ждали вылета уже не первые сутки и все съели. Но Елена Воробей узнала, что в тридцати километрах от аэропорта есть гостиница. Артистка позвонила туда и заказала из рестора­на еду прямо в аэропорт. На борт кол­лектив вернулся с горячими обедами.