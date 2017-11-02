ЕЛЕНА ВОРОБЕЙ ЧУТЬ НЕ ОСТАЛАСЬ ЖИТЬ В МАГАДАНЕ
Поклонники сочувствуют своему кумиру, узнав, в какую историю попала актриса.
«Так хорошо, что не можем улететь», — гласила подпись под видео со спектакля «Мужчина с доставкой на дом». Однако после фееричного выступления коллектива в Магадане произошло непредсказуемое. По прогнозам синоптиков, надвигался циклон, и необходимо было срочно улетать, так как появился риск остаться жить в городе до отмены чрезвычайной ситуации. Но, когда все-таки самолет вылетел с дозаправкой в Анадыре, выяснилось, что на борту нет еды. В Анадыре компания уже думала только о том, где бы поесть. Оказалось, что в аэропорту невозможно ничего купить: люди с других рейсов ждали вылета уже не первые сутки и все съели. Но Елена Воробей узнала, что в тридцати километрах от аэропорта есть гостиница. Артистка позвонила туда и заказала из ресторана еду прямо в аэропорт. На борт коллектив вернулся с горячими обедами.