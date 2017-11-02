Вторник, 7 ноября 2017, 11:42

МК В Кишиневе

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

ЕЛЕНА ВОРОБЕЙ ЧУТЬ НЕ ОСТАЛАСЬ ЖИТЬ В МАГАДАНЕ

02 ноября
00:00 2017
Версия для печати Поделиться

Поклонники сочувствуют свое­му кумиру, узнав, в какую историю попала актриса.

«Так хорошо, что не можем уле­теть», — гласила подпись под видео со спектакля «Мужчина с доставкой на дом». Однако после фееричного высту­пления коллектива в Магадане произо­шло непредсказуемое. По прогнозам синоптиков, надвигался циклон, и не­обходимо было срочно улетать, так как появился риск остаться жить в городе до отмены чрезвычайной ситуации. Но, когда все-таки самолет вылетел с дозаправкой в Анадыре, выяснилось, что на борту нет еды. В Анадыре ком­пания уже думала только о том, где бы поесть. Оказалось, что в аэропорту не­возможно ничего купить: люди с других рейсов ждали вылета уже не первые сутки и все съели. Но Елена Воробей узнала, что в тридцати километрах от аэропорта есть гостиница. Артистка позвонила туда и заказала из рестора­на еду прямо в аэропорт. На борт кол­лектив вернулся с горячими обедами.

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Роман

Роман

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,44–0,07%
EUR20,24–0,12%
GBP22,96–0,15%
UAH0,65–0,07%
RON4,41–0,12%
RUB0,30–0,03%

Курс валют в MDL на 07.11.2017

Календарь — архив

Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд