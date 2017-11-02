СТАРИК БУШ ПОПАЛСЯ НА ДОМОГАТЕЛЬСТВЕ
Секс-скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого многочисленные женщины обвинили в домогательствах, косвенно коснулся и экс-президента США Джорджа Буша-старшего.
Актриса Хезер Линд обвинила престарелого 41-го президента Соединенных Штатов в сексуальном домогательстве. И старику Бушу пришлось принести свои извинения, рассказывает Би-би-си.
Линд сказала, что 93-летний Буш дотронулся до нее сзади с кресла-каталки и отпустил грязную шутку, когда их фотографировали. Актриса написала об этом в Инстаграме, однако затем удалила пост. Но у пары изданий запись сохранилась.
Пресс-секретарь Буша-старшего сказал, что инцидент нужно расценивать как проявление юмора: «Президент Буш никогда, ни при каких обстоятельствах не станет преднамеренно причинять кому-либо душевную боль, и он приносит искренние извинения за то, что его попытка пошутить обидела госпожу Линд».
Инцидент предположительно произошел во время презентации, посвященной телевизионному шоу «Поворот: шпионы Вашингтона», в котором Линд исполнила одну из главных ролей. У себя в Инстаграме актриса написала, что решила рассказать об инциденте после того, как увидела фото, на котором Барак Обама пожал руку Бушу-старшему на благотворительном мероприятии в поддержку пострадавших во время урагана. Линд сказала, что увиденное ее очень расстроило.
«Он меня сексуально домогался, когда я позировала для похожего фото. Он не пожал мне руку. Он меня тронул сзади с кресла-каталки, а его жена Барбара Буш стояла рядом, — приводит Daily Mail слова Линд из удаленной публикации. — Он грязно пошутил. И потом, когда его фотографировали, снова до меня дотронулся».