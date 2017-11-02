Секс-скандал вокруг голливудского продюсе­ра Харви Вайнштейна, которого многочисленные женщины обвинили в домогательствах, косвенно коснулся и экс-президента США Джорджа Буша-старшего.

Актриса Хезер Линд обвинила престарелого 41-го президента Соединенных Штатов в сексуальном домо­гательстве. И старику Бушу пришлось принести свои из­винения, рассказывает Би-би-си.

Линд сказала, что 93-летний Буш дотронулся до нее сзади с кресла-каталки и отпустил грязную шутку, когда их фотографировали. Актриса написала об этом в Ин­стаграме, однако затем удалила пост. Но у пары изданий запись сохранилась.

Пресс-секретарь Буша-старшего сказал, что инци­дент нужно расценивать как проявление юмора: «Пре­зидент Буш никогда, ни при каких обстоятельствах не станет преднамеренно причинять кому-либо душевную боль, и он приносит искренние извинения за то, что его попытка пошутить обидела госпожу Линд».

Инцидент предположительно произошел во время презентации, посвященной телевизионному шоу «Пово­рот: шпионы Вашингтона», в котором Линд исполнила одну из главных ролей. У себя в Инстаграме актриса на­писала, что решила рассказать об инциденте после того, как увидела фото, на котором Барак Обама пожал руку Бушу-старшему на благотворительном мероприятии в поддержку пострадавших во время урагана. Линд ска­зала, что увиденное ее очень расстроило.

«Он меня сексуально домогался, когда я позировала для похожего фото. Он не пожал мне руку. Он меня тронул сзади с кресла-каталки, а его жена Барбара Буш стояла рядом, — приводит Daily Mail слова Линд из удаленной публикации. — Он грязно пошутил. И потом, когда его фотографировали, снова до меня дотронулся».