Во вторник во Дворце Республики состоялась церемония приведения к присяге нового министра обороны

Председатель парламента Андриан Канду подписал указ, согласно которому член Европейской народной партии Еуджен Стурза стал во главе военного ведомства. Это самый молодой из всех министров, ранее занимавших этот пост. Ему всего 32 года.

Выступая позже на одном из телеканалов, Канду заявил, что лучшей кандидатуры не найти. По словам спикера, у Еуджена Стурзы отец был военным, следовательно, сын «играл среди танков». Серьезная логика. Если у автора этих строк папа был летчиком, значит ему можно доверить управлять всей авиационной отраслью страны? Тогда бы молдавские самолеты падали, как листья осенью. Но у назначенца, экономиста по специальности, сомнений в собственном профессионализме не наблюдалось. Выступая на церемонии принятия присяги, Стурза определил для себя следующие задачи: продолжить сотрудничество с зарубежными партнерами, реформировать армию, технически ее переоснастить, улучшить бытовые условия военнослужащих. Впрочем, все знают, как у нас уже четверть века «реформируют» и «переоснащают» вооруженные силы.

Как известно, Игорь Додон отказался назначить Еуджена Стурзу на должность главы военного ведомства. И тогда с подачи Конституционного суда временно обязанности президента решился взять на себя Канду. Чтобы ни у кого не возникло сомнений в законности назначения Стурзы, спикер на процедуре принесения присяги еще раз уточнил: «Вы легитимный министр обороны. Нам нужна армия, которая сможет при необходимости защитить страну и обеспечить стабильность в регионе». В тот же день вечером на одном из телеканалов Канду заявил, что Додон, признает он нового министра или нет, обязан его приглашать для участия в совещаниях Высшего совета безопасности. В противном случае заседания ВСБ откажутся посещать главы МВД, СИБа и других ведомств.

Вторничное назначение оперативно прокомментировали в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам: «Мы считаем то, что происходит сейчас в Кишиневе, это внутреннее дело Молдовы, но вместе с тем, конечно же, мы хотели бы видеть все процессы, происходящие в строгом соответствии с законодательством. Мы знаем, что президент Додон является убежденным сторонником двусторонних отношений, и поэтому, конечно, вот эта его убежденная точка зрения поддерживается в Москве». Довольно любопытно прокомментировал произошедшее бывший премьер Ион Стурза, написавший в социальных сетях, что способ назначения нового министра – это что-то вроде «Конституции, доставленной на дом». Предприниматель полагает: Демпартия не попадет в следующий парламент, а потому от нее можно ждать всего, что угодно: отмены результатов выборов и объявления военного положения. В данном случае «свой» министр обороны очень пригодится.

Александр ЧУДАК.