Поздравляем: Ксения Собчак — кандидат в президенты России. По зову души или по вызову из Кремля? Ответа не знаем. Официальным заявлениям не верим.

Ничтожное число доверчивых, конечно, есть. Но их ещё меньше, чем тех мужчин, которые верят, когда слышат: «Ты у меня второй» (вариант: «Первый после мужа»).

Упорно говорят, что её выдвижение придумали в Кремле, чтобы повысить явку. Если так — эти политсантехники не тем местом думают. А это «не то место» если у кого-то и думает, то только о деньгах. Никаких идей. Никакой политики. Никакой программы. Ничего.

Ничего, что может вызвать уважение.

Эта затея повысит неявку. Эта затея повысит отвращение к выборам. Политсантехники придумали для девушки (как им сдуру кажется) гениальный ход, и она всюду твердит эту формулу: «Голосуйте за меня все, кто против всех!»

Люди, которые голосуют против всех, — не дураки. У них хватает ума, чтобы понимать, почему им не подходят предложенные в бюллетене кандидаты. Неужели эти умные, которые против всех, пойдут голосовать за дочку Собчака и Нарусовой? С чего вдруг?

Если человек действительно против всех, неужели он пойдёт голосовать не пойми за что?

А если человек на выборы не ходит, то уж точно Ксюша его задницу от дивана не оторвёт.

Известность — одно, любопытство — другое, идти на выборы и голосовать — совсем третье. Хотите пример?

Павленский прибил свою мошонку к Красной площади. Известность — да, получил. Но сделайте его кандидатом в президенты — люди за него голосовать не пойдут. Собчак известна, но это не та известность, которая вызывает доверие и энтузиазм избирателей.

Она пользуется успехом, но не у всех молодых, а у тех, которые умом не блещут, на выборы не ходят. Стоит ли рассчитывать, что молодые дуры повысят явку?

Выдвижение Собчак взбудоражило прессу. Наконец-то шикарная новость среди бесконечной Сирии-Украины-коррупции-Америки, среди бесконечного и постылого бу-бу-бу.

Но увеличился ли интерес к выборам? Не к скандалу с девушкой 36 лет (по её собственному предвыборному признанию), а к выборам?

Интерес к выборам бывает только в одном случае: если исход хоть малость непредсказуем. Если же исход известен заранее — интереса нет и быть не может. И ничто его не повысит.

Появление же Ксюши-против-всех только увеличит отвращение к спектаклю. Такой «кандидат» добавляет выборам позора, а не интерес.

Публика готова смотреть на позор по телевизору. Но идти голосовать — то есть участвовать в позоре — нет.

Перед нами наглядная, недавняя и собственная (не импортная) история. В 2004-м победа Путина на президентских выборах была столь же очевидной, как теперь. Поэтому даже Жириновский не стал участвовать — выставил на позор своего охранника. И сам этот факт — кандидат-охранник — позорил выборы президента России.

Кремлю для красоты нужен был «демократический кандидат». Но поскольку шансов не только на успех, но даже на «приличный процент» не было, то Немцов отказался, Явлинский отказался (умнее был)… Согласилась Хакамада.

Таким образом Кремль предложил оппозиционерам сосать пустышку. Наша заметка в «МК» так и называлась: «Сосать пустышку». Для младенцев годится — во рту что-то есть, можно чмокать. Но сытости не возникает; и даже грудной выплёвывает пустышку и орёт: требует натуральную грудь.

Вот цитата из заметки про пустышку 2004 года:

Хакамада и Глазьев участвовали в президентских выборах в роли «демократического кандидата», хотя всем было ясно, что никаких шансов ни у кого, кроме Путина, нет. И значит, все остальные «кандидаты» (включая охранника Ж.) работают исключительно на повышение явки. То есть помогают Кремлю. По-русски это называется «подмахивать».

Но тогда подмахивать взялась всё же политик, лидер «Союза правых сил», а эта? Хакамада хотя бы пыталась создать иллюзию, давала пустые обещания: мол, сперва изберите меня президентом, а потом я вам расскажу, кто виновник гибели заложников в «Норд-Осте». А эта никаких иллюзий ни у кого не вызывает; хотела бы дать, да нечего.

Результат (для Кремля — побочный, для думающих людей — печальный): стране и миру будет предъявлен провал условно либеральной условно интеллигенции — вот ваши полтора процента, никому вы не нужны.

А девушка известность свою, конечно, увеличит и денег, конечно, заработает. Даром только птички поют.