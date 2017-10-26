По мнению президента Молдовы, правящий режим потерпит сокрушительное поражение

«Режим упадет в яму, которую он роет для других. Приведение к присяге министра обороны выходит за рамки политической легитимности и демонстрирует, как бессилие заставляет власть совершать серьезные ошибки», – так прокомментировал на своей странице в социальной сети глава государства прошедшее приведение к присяге министра обороны Еуджена Стурзы.

Президентская республика – единственный шанс для Молдовы

Игорь Додон подчеркнул, что, «не позволяя правительству демократов управлять действиями президента, мы вынудили их использовать последний подконтрольный им инструмент – Конституционный суд. Но прецедент, который демократы осмелились создать, станет инструментом, от которого они сами пострадают. Они будут поражены бумерангом, который сами же и запустили», – считает глава государства. Игорь Додон выразил уверенность, что эти методы не найдут понимания ни внутри страны, ни за ее пределами. Они могут называться как угодно, только не демократией, констатировал президент.

«Заверяю граждан и иностранных партнеров в том, что и в дальнейшем ни правительство, ни парламентское большинство демократов не смогут оказывать политическое давление на президента страны. Я получил мандат от народа и буду подчиняться только народу. И отправить меня в отставку с поста президента может только народ, и никто другой. Правительство демократов не может отправить меня в отставку, как бы им того не хотелось», – добавил он.

По мнению Игоря Додона, «теперь все граждане смогли убедиться в необходимости перехода к президентскому государству, где непосредственно избранный глава страны обладает дополнительными полномочиями, предусмотренными в Конституции, как того требует политическая логика». И в сложившейся ситуации, уверен президент, «досрочные парламентские выборы, социалистическое парламентское большинство и президентское государство остаются единственным спасительным решением для Молдовы».

В данной связи глава государства объявил о следующих своих шагах и действиях:

Мы проведем обширную информационную кампанию и осуществим сбор подписей в поддержку президентского государства; Я не поддамся давлению и не буду подписывать то, с чем я не согласен и что наносит ущерб интересам государства. Я буду до конца бороться за интересы граждан; Мы будем проводить социальные акции с целью поддержки простых людей, которые нуждаются в помощи. Каждую неделю мы будем в селах и районах страны вместе с нашими гражданами; На следующих выборах социалисты получат парламентское большинство.

В заключение Игорь Додон подчеркнул: «Все, что нас не сбивает с ног, делает нас сильнее. Вопреки всем их усилиям, они в финале потерпят сокрушительное поражение.

Напомним, в минувший вторник был приведён к присяге министр обороны, вице-председатель Народно-европейской партии Молдовы Еуджен Стурза. Впервые в истории страны указ о его назначении подписал не глава государства, как это предусмотрено Конституцией, а председатель парламента Андриан Канду. Он же принял присягу у новоиспеченного главы ведомства. Президент Молдовы был не согласен с кандидатурой Еуджена Стурзы, так как последний не обладает необходимыми профессиональными качествами для выполнения обязанностей в этой должности. Кроме этого, у президента есть сомнения в отношении его деятельности в составе кабинета министров Влада Филата и Павла Филипа, куда он ранее входил. Категорический отказ главы государства назначать Стурзу на этот пост заставил правящий режим использовать в своих интересах Конституционный суд, который на прошлой неделе вынес беспрецедентное решение, постановив, что в сложившейся ситуации исполнять обязанности президента при назначении министра обороны может председатель парламента или премьер-министр.

Конституционный суд грубо нарушил Конституцию

ПСРМ предлагает лишить судей КС двойного гражданства и предусмотреть для них уголовную ответственность. Депутаты парламентской фракции Партии социалистов РМ представили законодательную инициативу. Проект поправок в Закон о Конституционном суде, Кодекс о конституционной юрисдикции, Уголовный кодекс предусматривает упорядочение процедуры лишения иммунитета судей КС, запрет для них двойного гражданства, а также возможность привлечения их к ответственности, вплоть до уголовной.

«Будучи самой крупной партией в РМ, с рейтингом доверия населения более 50%, с самой большой парламентской фракцией, считаем, что 17 и 19 октября Конституционный суд грубо нарушил Конституцию, поспособствовав узурпации власти в стране Демократической партией», – заявил исполнительный секретарь Партии социалистов, депутат Влад Батрынча.

Депутат напомнил, что, согласно Конституции РМ, национальный суверенитет принадлежит народу, который управляет им через представительные органы: «Ни одно частное лицо, ни одна часть народа, ни одна социальная группа, ни одна политическая партия или иное общественное объединение не могут осуществлять государственную власть от своего имени. Узурпация государственной власти является тягчайшим преступлением против народа».

Влад Батрынча отметил, что народ избрал Президента РМ на прямых выборах, главу государства поддержало рекордное количество избирателей – 830 тысяч. Ни у одного политика, ни у одной политической партии в РМ не было такой народной поддержки. В то же время парламентское большинство, представленное 60 мандатами, управляется сегодня одной партией, за которую проголосовали всего 15% избирателей. Эта партия контролирует парламент, правительство, суды, генпрокуратуру, СИБ и, как мы видим, КС.

«17 и 19 октября КС декларировал, что Президент РМ не может временно исполнять свои конституционные обязанности. В условиях, когда президент активен, здоров, пользуется поддержкой народа, КС принял решение о временном отстранении президента от функций. Это беспрецедентное ноу-хау, которого нет во всем цивилизованном мире», – подчеркнул депутат.

Он уточнил, что президент РМ отказался назначить странную кандидатуру коррумпированного чиновника, который не может быть назначен министром обороны: молодой человек с бухгалтерским образованием, единственный опыт которого – реализация схем по распилу грантов, он ничего общего не имеет с армией и МО.

«К сожалению, КС не представляет больше интересы Конституции РМ, а только интересы одной политической партии. В этой ситуации ПСРМ предлагает изменить законодательство с тем, чтобы: 1) исключить двойное гражданство для судей КС – ненормально, когда шесть граждан с гражданством другого государства, присягнувшие Конституции другой страны, принимают решения такого рода в отношении РМ; 2) упростить процедуру отставки судьи КС за факты нарушения Конституции, превышение служебных полномочий и узурпацию государственной власти; 3) предусмотреть возможность привлечения судей КС к ответственности, вплоть до уголовной», – сказал Влад Батрынча.

Депутат Василе Боля отметил, что сегодня действующее законодательство предоставляет судьям Конституционного суда абсолютный иммунитет. Подобного иммунитета нет ни у президента, ни у депутатов парламента. К примеру, если судья КС нарушил правила дорожного движения, то полицейский должен сообщить об этом председателю суда, и коллеги этого судьи КС – пять граждан другого государства – будут решать, штрафовать ли нарушителя ПДД. То есть, сегодня судьи КС должны судить сами себя.

«Вот почему мы выступаем с инициативой упрощения дисциплинарной, гражданской, уголовной, административной и судебной ответственности судей КС», – подчеркнул Василе Боля.

Он сообщил, что законопроект социалистов предусматривает создание специальной дисциплинарной комиссии для рассмотрения подобных вопросов, «чтобы всякий раз, когда судья КС нарушает закон, его судьба определялась бы специальной комиссией, а не судьями, заседающими рядом с ним ежедневно».

Депутат напомнил также о том, что, вступая в должность, судьи КС клянутся на Конституции РМ, но не несут наказания за нарушение присяги. Инициатива социалистов предусматривает также внесение в законодательство ответственности судей КС за нарушение присяги.

Граждане Молдовы доверяют президенту

Число обращений граждан к президенту выросло более чем в 5 раз. Президент Молдовы Игорь Додон провел 23 октября традиционный прием граждан, где десятки человек со всех уголков страны смогли изложить напрямую главе государства свои насущные проблемы. Как отметил на своей странице в социальной сети Додон, наибольшее количество затронутых вопросов касаются правовой сферы. Люди возмущаются несправедливыми судебными решениями, затягиванием судебных процессов. Просьбы граждан также касаются как проблем со здоровьем (в частности речь идет о невозможности оплатить дорогостоящие операции, медицинские обследования), так и жилищных вопросов, незаконных строек, вопросов начисления пенсий, отсутствия водопроводной питьевой воды и пр. Примечательно, что отмечается рост количества граждан, обращающихся за помощью и содействием к президенту и его администрации. Так, за первые десять месяцев 2017 года было подано 3498 жалоб, а за аналогичный период прошлого года только 664. Таким образом, число поданных в адрес главы государства обращений выросло более чем в 5 раз. «Отмечу, что все жалобы и петиции в адрес аппарата президента рассматриваются, и по ним принимаются соответствующие меры для решения в разумные сроки», – подчеркнул Игорь Додон. Напомним, что ежемесячно, каждый последний понедельник с 14:00 до 19:00 Игорь Додон проводит в Государственной резиденции прием граждан Республики Молдова, которые сталкиваются с различными препятствиями в решении проблем и последнюю надежду на их решение видят в президенте.