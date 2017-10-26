Председатель Партии социалистов выступила в прямом эфире

В минувшую пятницу лидер ПСРМ Зинаида ГРЕЧАНЫЙ выступила в программе «Персональный акцент» на телеканале Accent TV. Речь шла о текущих событиях в Молдове и не только. Приводим фрагменты ее выступления.

О попытках ограничить полномочия президента

— Действия Конституционного суда – в угоду правящей партии. Еще до вступления президента в должность проевропейское большинство урезало его полномочия, а сейчас продолжает это делать. Кто им дал право фактически ликвидировать институт президентства?! Этот парламент нелегитимен, мы считаем, что его надо распустить, а этого они боятся, как огня. Потому и запретили президенту проводить референдум, а это был бы самый лучший соцопрос.

Прозападные власти Молдовы привыкли, что все предыдущие президенты были марионетками, которыми можно управлять по своему усмотрению. В связи с этим избрание народом главой государства Игоря Додона действует на правящее большинство как красная тряпка. Именно с этим связано истеричное ограничение полномочий президента и последние решения Конституционного суда. Он взял на себя ответственность не интерпретировать Конституцию, а создавать новые конституционные нормы. В демократической стране такое вообще, по сути, не может произойти. Конституционный суд использовал Конституцию для узурпации власти. Предыдущий президент был для них мягкой подушкой. Им хорошо спалось и делалось все, что им хотелось. Конечно, после того как народ избрал сильного лидера, они пытаются всячески защититься, потому что понимают, что их партийные рейтинги падают. А народ видит, что нынешняя власть, даже правящая коалиция, все они под каблуком у Демократической партии.

О построении вертикали власти

— Народ устал от власти олигархов и беззакония во всех сферах жизни в Молдове. Люди жаждут перемен и не теряют надежды на то, что достойная жизнь в Молдове это не плод воображения, а реальная возможность, но при другой власти.

Мы вышли с инициативой 24 сентября, когда проводили общенародные митинги, где было достаточно большое количество людей, и все сказали: мы готовы идти собирать подписи за президентскую республику.

Это инициатива президента, и мы будем ее поддерживать. Думаю, мы соберем максимальное количество подписей, и народ поддержит эту идею. Все социологические опросы уже показывают, что более 70% населения – за президентскую республику. Народ хочет сильного лидера, который возьмет на себя ответственность за страну, за безопасность в стране, за то, что в стране порядок. Для чего народ избирает президента? Он хочет видеть лидера, который приведет к хорошей жизни простых людей. Им нужно, чтобы был мир, чтобы дети были накормлены, могли ходить в школу, в садик, старики получали достойную пенсию, все могли в больницу обращаться. Народ хочет спокойствия и чувствовать себя в безопасности.

О последствиях подписания Соглашения об ассоциации с ЕС

— Что мы получили от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС? Кражу миллиарда, возврат которого взвалили на плечи народа? От того, что в Конституцию впишут европейский вектор, изменится ситуация? Она изменится тогда, когда к власти придут государственники, которые будут защищать не восточный или западный вектор, а молдавский вектор. В нашем доме – Молдове – никто из-за рубежа не наведет порядок, если мы сами этого не сделаем.

Мы потеряли полностью российский рынок, практически потеряли рынок СНГ. А приобрели ли мы европейский рынок? Надо экономику переориентировать от экономики потребления, на ту, которая будет производить и экспортировать. Нам рынки экспорта нужны. Только благодаря усилиям главы государства российский рынок снова открылся для молдавской продукции, а в планах президента есть выход на рынки СНГ и вступление Молдовы в будущем в Евразийский экономический союз. Однако для того, чтобы эти цели были осуществлены и люди почувствовали, что жить становится легче, необходима победа Партии социалистов на грядущих парламентских выборах.

О законопроектах социалистов

— Правящее большинство их не поддерживает, потому что они исходят от нас. А потом через какое-то время выдает проекты за свои. Мы не в претензии. Даже если переняли нашу идею, и она полезна для общества, мы за это голосуем. Гораздо больше вопросов вызывают ситуации, когда представители правительства приходят в парламент с законопроектами, в содержании которых не разбираются, более того, написанными не ими.

Я работала в правительстве и знаю, что нужно было убедить каждого депутата голосовать, и знала, в чем его убеждаю. Тогда парламент не был машиной для голосования. А сегодня приходит заместитель министра с проектом и ссылается на советника, который может дать пояснения. И этот советник оказывается представителем ЕС. В итоге получается, что власть слепо продвигает законы, в которых ничего не понимает. И как правительство собирается исполнять такие законы?

Об участии в Ассамблее Межпарламентского союза

— Она проходит два раза в год, на этот раз местом ее проведения был выбран Санкт-Петербург. Я руковожу парламентской делегацией Молдовы в этом союзе, но наш парламент не дал нам разрешения поехать на заседание. Так что я поехала не за счет парламента – посчитала своим долгом – и выступила на пленарном заседании. Участвовали 156 стран, 2400 делегатов. Этому союзу уже 128 лет, и в Санкт-Петербурге было самое большое представительство за все время существования организации, в т.ч. 96 председателей парламентов лично возглавляли делегации. Думаю, такой интерес вызван интересом к России, к ее роли в мире и к ее президенту. Владимир Путин лично принимал участие в открытии сессии, а председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко присутствовали в течение всего времени работы. Уровень был очень высокий, график напряженный. Прошло и пленарное заседание женщин-парламентариев. Я являюсь членом Комитета по финансам и экономическому развитию, состоялись очень интересные обсуждения по устойчивому развитию, экологической безопасности, использованию достижений науки в медицине и другим вопросам. Но главное, что беспокоит всех, – как обеспечить мир, как найти общий язык между странами.

Я обратилась к членам Межпарламентского союза с просьбой обратить внимание на ситуацию, когда в Молдове у власти находятся люди, которые хотят ликвидировать молдавскую государственность, хотя их на самом деле не больше 10% населения. Схема очень простая: нет языка – нет народа. Они очень последовательно в этом направлении работают. Это найдет отражение в официальных документах ассамблеи. Сохранение молдавского языыка, молдавской истории – программные положения Партии социалистов, и мы это будем всегда отстаивать. Говорила я и о приднестровском конфликте. Поблагодарила президента Путина за обещание, высказанное в Сочи во время встречи с Игорем Додоном, и впредь оказывать содействие в разрешении конфликта. У Партии социалистов есть Концепция объединения страны, и мы будем последовательно ее претворять в жизнь. Говорила и о положительном опыте решения межэтнического конфликта с Гагаузией, что признал достижением и Совет Европы. И когда обсуждаются такие важные вопросы, страны слышат друг друга, и возможно, и представители больших сильных стран обратят внимание на то, что говорят малые страны и прислушаются. Самое главное, чтобы мы уважали друг друга, потому что мы –люди. Ведь главное – не национальность, этнос, к которому ты принадлежишь, и не религия, которую ты исповедуешь.

О встрече с председателем Государственной Думы

— С Вячеславом Володиным обсуждали прежде всего самые насущные вопросы: как наладить разорванные экономические связи, увеличить присутствие молдавской продукции на рынке РФ. К слову, очень приятно было слышать на заседании ассамблеи от депутатов Госдумы, что они уже почувствовали, что молдавские фрукты, вино продаются в России. Из экономического сотрудничества логично вытекает и гуманитарное сотрудничество, и сотрудничество в социальной сфере. Обсуждали защиту трудовых мигрантов, вопросы межпарламентского взаимодействия. Я руковожу группой молдо-российской дружбы нашего парламента (она самая многочисленная из всех групп дружбы – 55 человек, есть представители всех фракций), присутствовал на встрече и руководитель такой же группы с российской стороны Петр Толстой. Мы договорились, что в ноябре проведем совместное заседание наших групп дружбы. Речь шла и о сотрудничестве с фракциями Госдумы.

О референдуме по отставке Киртоакэ:

— Весь актив ПСРМ деятельно включился в работу с кишиневцами, чтобы донести до каждого суть референдума. Уверена, жители столицы массово примут в нем участие и проголосуют за отставку примара.

К сожалению, Кишинев усилиями Дорина Киртоакэ утратил свою славу белого города, цветка из камня. Кишиневцам это все явно надоело, и они выйдут на референдум. Правда, многие думают, что это уже выборы примара. Приходится им объяснять, что это пока лишь первый этап, когда можно градоначальника-униониста, разрушившего город, призвать к порядку. Успешное проведение референдума означает досрочное проведение выборов мэра столицы.

Мы не занимаемся политикой, а призываем объединиться вокруг идеи вывести столицу государства из хаоса. Городу нужен хозяин, который не будет использовать эту должность для политической карьеры. Надо, чтобы пришел человек, который каждый день занимался бы проблемами города.

Те правые партии, которые отказываются участвовать в референдуме, что надеются выиграть от того, что он не состоится? Хотят утопать в грязи еще два года? Они потеряли трибуну, с которой могли бы пообщаться с избирателями, имея в виду следующие выборы примара, объяснить свою позицию. Отказ правых партий от участия в референдуме – прямое признание, что все они имели прямое отношение к тому, что происходило и происходит в Кишиневе, да и во всей республике. Призываю всех кишиневцев принять правильное решение. Все мы желаем лучшего для нашей столицы и потому, уверена, по-боевому настроена не только Партия социалистов, но и все горожане.

Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.