Поклонская теперь хочет выгнать Учителя в Израиль

Казалось бы, всё! Финита ля комедия. После всероссийского Дня Учителя 5 октября, вошедшего в историю тем, что вся страна от души и с гомерическим гоготом поздравляла комиссаршу Поклонскую, единственным, что могло бы развеселить публику, была бы разве что какая-нибудь резиновая кукла Натали, привязанная к колонне Мариинки. Там уже привязывали такое, и все тоже веселились…

Но в том-то и сермяжность подлинно комиссарской натуры, если ее вовремя не изолировать от здорового общества какими-нибудь принудительно-клиническими методами, — неуспокоенность. Или настырность. Или упрямство. Или навязчивая идея-фикс…

Причем вздрагивает уже не только бедный Учитель, а и сам могущественный генпрокурор Чайка, как бы ни смешно было применить в его случае этот сострадательный термин «бедный». Ай, Моська, но сильна ли? Наверняка Юрий Яковлевич недоумевает, он ведь уже провел проверку по настырным кляузам мадам, целая подведомственная прокуратура стояла на ушах — рыла так рыла. И даже эта грозная структура не нашла «возможных нарушений законодательства», а стало быть, и «оснований для вмешательства». Хотела Поклонская закона — получите. Не тут-то было!

Ей не нужно «законное решение», ей нужно только одно — «признание фильма провокационным экстремистским материалом». Она сама для себя решила: раз есть закон, так пусть этот закон хоть лопнет, но прогнется под ее бредовый каприз. Изящное наблюдение посетило адвоката Константина Добрынина, заподозрившего в крымской иммигрантке скорее украинскую, чем российскую ментальность — с этим настырным апеллированием к массовым волнениям и беспорядкам, которыми Поклонская шантажирует всю страну, а теперь еще и ее генерального прокурора.

И вот сразу после прокурорского вердикта на стол Чайке легло уже гневное видеообращение депутатши, где она, не моргнув глазом в прямом смысле, ставит все с ног на голову, а точнее, валит с больной головы на здоровую. Оказывается, все эти поджоги кинотеатров, машин, призывы к сожжению людей, молитвенные стояния и пр. — «результат проекта «Матильда», а не ее провокаций и закидонов, которыми она так долго и безнаказанно баламутила умы таких же, как и она, не очень уравновешенных индивидов.

Это видеообращение, конечно, перл, наглядный материал для будущих исследований психиатров и психологов. Болезненная мимика — в диапазоне от страданий одинокой вдовы до печали всех народов мира; не менее болезненные интонации — альмодоваровской женщины на грани нервного срыва. И кульминация патетики на фразе о возлюбленном ею царе, который, дескать, представлен в фильме «безвольным человеком, теряющим сознание от вожделения к женщине (!), балерине (!), танцовщице (!)». Восклицательные знаки в скобках — попытка графически изобразить интонационные всплески на каждом из этих слов. То есть, согласно Поклонской, не может быть ничего страшнее в жизни мужчины, чем вожделение к женщине. Здравствуйте! Приехали!

Нет, возможно, ЛГБТ-сообществу такая трактовка мужской ненормальности очень даже понравится, но, мадам, вы все-таки в своем уме?..

А знаменитый теперь уже навсегда режиссер Алексей Учитель с удивлением вдруг узнал, что уже сидит на последнем собранном им чемодане перед скоропостижным бегством на «историческую родину» — в Израиль соответственно. Туда же, как оказалось, он вывел все свои активы, счета и прочие несметные накопления. Узнал он это, разумеется, из совершенно авторитетного первоисточника — постов в соцсетях своей добровольной пиар-менеджерши с депутатским значком. Режиссер даже заволновался и бросился в ближайшее отделение банка — проверять, на месте ли деньги, не «выведены» ли ненароком куда-нибудь. Заодно позвонил и в МФЦ — справиться насчет прописки, действительна ли еще, не выписан ли уже в тот же Израиль…

Оказалось, все на месте, и даже прописка с гражданством. Проценты на вклады капают, карточки не заблокированы, и даже чемоданы стоят совершенно пустые, только разобранные после одной из недавних служебных командировок.

Тем временем «первоисточник» продолжает клокотать пожарной сиреной. Пусть и без суда и следствия, но уже обнаружены несметные «выведенные» средства, выделенные, стало быть, из бюджета на ненавистную Поклонской киноленту. А зачем законодательнице нужны какие-то законные мотивы, если она сама — закон?! Куда хочет, туда и повернет.

Впрочем, это обычный почерк у психотипажей вроде бывшей крымской прокурорши. Не сумев доказать свою правоту в дискуссионном поле (если уместно назвать дискуссией ту вакханалию, которую мадам По устроила со всей этой царебожеской стаей), они не погнушаются ни одним нечистоплотным приемом, чтобы утопить, угробить и растерзать объект своей ненависти. К закону — хотя речь идет о законодательнице — это тем более не имеет никакого отношения. И это не только смешно, комично или печально — это страшно. Потому что в одной отдельно взятой битве они вроде бы и потерпели тактическое поражение. Но выиграна ли битва разума и света с мракобесием и беспределом? Наковыривание «духовных скреп» как государственную политику никто не отменял. И завтра могут придти за каждым из нас… Не Поклонская, так другие поклонские, швондеры, павликиморозовы и иже с ними…