Письма Президенту РФ

Г-н президент, уже штук двад­цать губернаторов заявили об отставке по собственному же­ланию. Вы верите? Мы — нет.

Нам говорили, что омолаживают губер­наторский корпус, но только что новость: уходит Турчак, которому всего 41, не ста­рик, до пенсии далеко.

Уходящие известны тем, что годами изо всех сил держались за свою должность. В их губерниях происходили какие-то убий­ства, грабежи, рейдерские захваты — прес­са обвиняла хозяев региона во всех смерт­ных грехах — хоть бы что.

В других странах (которые нам не указ) губернатор или министр немедленно подал бы в отставку, даже из-за тысячной доли тех обвинений, которые нашим — как с гуся вода.

И вдруг — «слетают бурной чередой, как листья осенью гнилой» (Пушкин). Но нет, сравнение хромает; это же не листья слетают, а ветви власти; как минимум — суки.

Мы, конечно, верим, что желание от­ставок есть. Но не верим, что это именно губернаторское желание. А почему? Разве не может государственный муж устать ис­полнять супружеские обязанности по отно­шению к своей губернии?

Может. Но чтоб одновременно двад­цать — нет.

Похоже, г‑н президент, что это не их, а ваше собственное желание. Заметьте: про­тиворечия тут нет. Было б — они б сопротив­лялись, давали б пресс-конференции: мол, меня гонят, оклеветали! вставай, народ, за­ступись, ты ж меня выбрал! К счастью, нет никаких волнений, манифестаций. Народ, который «выбрал» губернатора, равнодуш­но наблюдает его внезапное дезертирство. Да-да, если человек вдруг по собственно­му желанию бросает фронт работ, да еще в такой боевой момент (до выборов полго­да) — он, конечно, дезертир.

Но противоречия опять-таки нет, г‑н президент, ибо, как только вы выражаете свое собственное желание, оно в тот же миг становится собственным желанием губернаторов. Это совершенно сказочное слияние: по щучьему велению, по моему хотению.

Конечно, в сказке (как всегда) честнее, чем в жизни: сперва у щуки появляется ве­ление, а уж потом у мужика хотение. А за это, за соответствующее и добровольное моментальное хотение по щучьему веле­нию, — награды. В сказке — самоходная печь представительского класса и царская дочь. Но в жизни возжаждавших отставки губернаторов столько, что никаких дочерей на них не напасешься (у нас не султанат, увы). Поэтому — ордена. За заслуги перед Отечеством подходящей степени…

И вот вопрос: если они все годы ра­ботали хорошо — за что ж их сдул ветер с вертикали? А если вдруг оказалось, что работали плохо (так плохо, что приходится немедленно гнать), — за что ж орден? за что вы их пристраиваете на теплые, сытные по­лубессмысленные места?

Народу страшно хочется услышать от вас ответы на эти вопросы. Услышать му­дрое объяснение отечественных парадок­сов. Так что если у вас возникнет желание объяснить — слушать будут с большим ин­тересом. А нет — доверчивый народ и так обойдётся.