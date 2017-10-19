Игорь Додон: Сделан ещё один шаг к узурпации государственной власти
Конституционный суд дал спорное толкование 98-й статьи Конституции
Президент Республики Молдова Игорь Додон в минувший вторник провел брифинг в связи с решением, вынесенным Конституционным судом по поводу толкования части 6-й 98-й статьи Конституции, регулирующей порядок перестановок в правительстве.
В ходе брифинга Игорь Додон отметил следующее: «Сегодня правительство и парламентское большинство, контролируемые одной партией, сделали ещё один шаг к окончательной узурпации государственной власти. И на этот раз, как и во многих других случаях, соучастниками выступили судьи Конституционного суда.
Решением, принятым сегодня судом, Конституция Республики Молдова была грубо нарушена, что является серьезным прецедентом.
Конституционный суд имеет право толковать Конституцию, а не устанавливать в Конституции непредвиденные процедуры и сроки.
Статья 98 (6) Основного закона не устанавливает обязанности президента назначать министра при повторном выдвижении так же, как и обнародовать законы. Этот «министр», включенный в правительство в результате поддержки КС с серьезными нарушениями Конституции, не будет признан президентом и его администрацией. Он не войдет в Высший совет безопасности.
Сегодня суд дал толкование, в соответствии с которым де-факто вынуждает президента выбрать один из двух вариантов:
капитулировать перед правительством и подписать то, с чем он не согласен,
или не сдаваться, и тогда «министра» назначит председатель парламента или глава правительства.
Я не сдамся.
Повторяю, я несу ответственность только перед народом Республики Молдова, и ни один суд не может заставить меня подписать то, с чем я не согласен, занимая этот пост по воле народа.
Но я со всей ответственностью утверждаю, что при новом составе парламента, созданного после досрочных либо очередных парламентских выборов, будет сформирован новый состав Конституционного суда.
Одним из непосредственных приоритетов суда в его новом составе станет полный пересмотр многих принятых решений, носящих антигосударственный характер, подрывающих авторитет государственных учреждений и т.д.
В то же время все действия судей нынешнего состава Конституционного суда станут предметом тщательного расследования, в том числе в рамках Уголовного кодекса.
Все эти действия правительства демонстрируют только слабость парламентского большинства и тех, кто за ними стоит здесь, внутри страны, или за рубежом.
Кстати, это парламентское большинство, со всеми его административными, финансовыми и логистическими инструментами, побоялось инициировать единственно правильную процедуру с конституционной точки зрения, если они все-таки не согласны, а именно импичмент. Они боятся людей, они знают, каким будет ответ граждан.
То, что произошло сегодня, доказывает одно: нет другого решения для Молдовы, чем досрочные парламентские выборы и максимально быстрый переход к президентской форме правления.
Повторяю, что народ Республики Молдова является единственным сувереном. Только народ может принимать решения, и никакая часть общества не может делать это от его имени, поскольку это является узурпацией государственной власти. И для таких случаев в Уголовном кодексе есть четкие статьи».