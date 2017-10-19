Конституционный суд дал спорное толкование 98-й статьи Конституции

Президент Республики Молдова Игорь Додон в минувший вторник провел брифинг в связи с решени­ем, вынесенным Конституцион­ным судом по поводу толкования части 6-й 98-й статьи Конституции, регулирующей порядок переста­новок в правительстве.

В ходе брифинга Игорь Додон отме­тил следующее: «Сегодня правительство и парламентское большинство, контроли­руемые одной партией, сделали ещё один шаг к окончательной узурпации государ­ственной власти. И на этот раз, как и во многих других случаях, соучастниками вы­ступили судьи Конституционного суда.

Решением, принятым сегодня судом, Конституция Республики Молдова была грубо нарушена, что является серьезным прецедентом.

Конституционный суд имеет право толковать Конституцию, а не устанавли­вать в Конституции непредвиденные про­цедуры и сроки.

Статья 98 (6) Основного закона не устанавливает обязанности президента назначать министра при повторном вы­движении так же, как и обнародовать за­коны. Этот «министр», включенный в пра­вительство в результате поддержки КС с серьезными нарушениями Конституции, не будет признан президентом и его ад­министрацией. Он не войдет в Высший совет безопасности.

Сегодня суд дал толкование, в соот­ветствии с которым де-факто вынуждает президента выбрать один из двух вариан­тов:

капитулировать перед правитель­ством и подписать то, с чем он не согла­сен,

или не сдаваться, и тогда «мини­стра» назначит председатель парламента или глава правительства.

Я не сдамся.

Повторяю, я несу ответственность только перед народом Республики Мол­дова, и ни один суд не может заставить меня подписать то, с чем я не согласен, занимая этот пост по воле народа.

Но я со всей ответственностью утверждаю, что при новом составе парла­мента, созданного после досрочных либо очередных парламентских выборов, будет сформирован новый состав Конституци­онного суда.

Одним из непосредственных приори­тетов суда в его новом составе станет пол­ный пересмотр многих принятых решений, носящих антигосударственный характер, подрывающих авторитет государственных учреждений и т.д.

В то же время все действия судей ны­нешнего состава Конституционного суда станут предметом тщательного рассле­дования, в том числе в рамках Уголовного кодекса.

Все эти действия правительства демонстрируют только слабость пар­ламентского большинства и тех, кто за ними стоит здесь, внутри страны, или за рубежом.

Кстати, это парламентское большин­ство, со всеми его административными, финансовыми и логистическими инстру­ментами, побоялось инициировать един­ственно правильную процедуру с консти­туционной точки зрения, если они все-таки не согласны, а именно импичмент. Они боятся людей, они знают, каким будет от­вет граждан.

То, что произошло сегодня, доказы­вает одно: нет другого решения для Мол­довы, чем досрочные парламентские вы­боры и максимально быстрый переход к президентской форме правления.

Повторяю, что народ Республики Мол­дова является единственным сувереном. Только народ может принимать решения, и никакая часть общества не может делать это от его имени, поскольку это является узурпацией государственной власти. И для таких случаев в Уголовном кодексе есть четкие статьи».