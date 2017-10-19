Партия социалистов призывает горожан спасти столицу Молдовы

партия социалистов республики Молдова начала кампанию по подготовке к референдуму по отставке дорина киртоакэ с поста Генерального примара киши- нева. кампания запущена 12 октября, после того как окружной избирательный совет кишинева зарегистрировал все документы, представленные п М. Партия социалистов Республики Молдова начала кампанию по подготовке к референдуму по отставке Дорина Киртоакэ с поста Генерального примара Кишинева. Кампания запущена 12 октября, после того как окружной избирательный совет Кишинева зарегистрировал все документы, представленные ПСРМ.

В столице установлены десятки палаток, в которых можно получить не только газету «Референдум», но также необходимую информацию о референдуме. Только за прошедшие три дня уже распространено несколько тысяч газет.

Сотни добровольных агитаторов начали разъяснительную работу в муниципии: за минувшие выходные они уже обошли порядка 300 кишиневских дворов жилых домов, где пообщались с жителями столицы и ответили на их вопросы.

А вопросов накопилось немало — за 10 лет правления Дорина Киртоакэ столица погрязла в коррупции, кумэтризме, хищениях госимущества, халатности и непрофессионализме.

При таком правлении стали возможны афера с платными парковками, воровство на ремонте дорог, неспособность местных властей справиться с последствиями природных бедствий (апрельский снегопад), уродливая застройка города, просроченные продукты для детских садов, отчуждение городской земли за бесценок.

Ежегодно городская казна несет убытки на сотни миллионов леев, в столице отмечены тысячи случаев «проблемных» строек и незаконного строительства в парках и скверах. Отметим, что инициативной группой по организации референдума было подано более 5 тысяч страниц задокументированных нарушений Дорина Киртоакэ и его ближайшего окружения только за последние годы.

Партия социалистов призывает кишиневцев не быть равнодушными к своему городу — 19 ноября у вас есть шанс проголосовать за отставку Дорина Киртоакэ и остановить преступников у власти.

19 ноября мы предлагаем отказаться от политики, потому что пока мы стоим в стороне, кивая на политиков у власти, город не развивается, а разрушается.

Спасем Кишинев вместе!