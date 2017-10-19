Ушел целитель, который «заряжал» людей на здоровье

На 83-м году жизни скончался Аллан Чумак. Расцвет его дея­тельности пришелся на конец 80-х — начало 90-х годов. В то время целитель «заряжал» че­рез телевизионный экран жид­кие субстанции — воду, кремы, мази. Мужчина не произносил при этом ни слова — делал пассы и шевелил губами. Шоу Чумака продлилось недолго. Бизнес на­родного целителя попал под за­прет. А в научных кругах враче­вателя окрестили шарлатаном.

Казалось бы, те наивные времена давно канули в Лету. Однако свою деятельность Чу­мак не завершил. До конца своих дней он ко­лесил с гастролями по стране и зарубежью, продолжал «заряжать» воду и кремы, на чем и сколотил приличный капитал.

Мы пообщались с организатором гастро­лей Анатолия Чумака.

Активная деятельность Аллана Чумака бурлила на протяжении последних десяти лет. В соцсетях есть странички целителя, где он ре­кламировал свою продукцию.

Надо заметить, товары от Чумака де­шевыми не назовешь. Например, стоимость одного диска (сеанс оздоровления опорно-двигательного аппарата) составляла 3500 ру­блей. Через интернет-магазин можно приобре­сти диски разной тематики — от оздоровления мочеполовой системы до восстановления желудочно-кишечного тракта. Здесь же можно заказать онлайн-сеанс с магом за отдельную плату. Или приобрести «заряженный» фото­портрет Чумака за 1000 рублей. По словам по­мощников целителя, эта фотография способна вылечить любое заболевание. Судя по всему, бизнес Чумака процветал.

Гастрольный график у Аллана Владими­ровича тоже был плотный. В прошлом году он посетил Киров. Мы связались с организатором поездки Чумака Татьяной Бажиной.

— Аллан Владимирович приезжал к нам в город чуть больше года назад, — рассказывает Татьяна. — По сравнению со многими звезда­ми, которые посещали наш город, он оказался интеллигентным, интересным, эрудированным собеседником и очень простым в общении. По­мимо его выступлений в ДК он еще общался с местными журналистами. Я устраивала ему встречи с прессой. Чумак охотно шел на кон­такт со всеми. Никому не отказывал. Перед беседой с корреспондентами я поинтересова­лась у Чумака, существуют ли для него закры­тые темы, на которые он не станет общаться. Он ответил: «Запретных тем нет, я открыт для любых вопросов».

— Сколько выступлений было у Чума­ка?

— Он был в нашем регионе 5 дней. За это время он успел поработать не только в Кирове, но и в близлежащих городах и даже в неболь­ших райцентрах с населением 5 тысяч человек. Выступал в обычных домах культуры.

— Как я понимаю, он со сцены расска­зывал народу о себе?

— Рассказывал о себе и одновременно заряжал кремы и воду со сцены, которые при­носили зрители…

— Вы сами верите в чудодейственные свойства «заряженной» воды?

— Конечно. По образованию я юрист. По­этому, когда встретилась с Алланом Владими­ровичем, в первую очередь проверила его па­тент на энергоинформационное воздействие на влагосодержащую субстанцию. Если пере­вести на простой язык — патент на «зарядку» воды и кремов.

— То есть он запатентовал свое изо­бретение?

— Да, у него был патент.

— Выступления Чумака проходили с аншлагами?

— Конечно. Свободных мест не было. Пу­блика приходила разновозрастная. Не только пожилые. Присутствовали и совсем молодень­кие девочки, лет по 16–18.

— Когда он прославился, эти девочки еще не родились. Откуда они его знали?

— Их приводили мамы.

— Сколько получал Чумак за одно вы­ступление?

— Я не могу называть суммы гонорара, но, поверьте, это были не баснословные суммы. Незадолго до его приезда я организовывала тур Анатолию Кашпировскому в наш город — его гонорар был гораздо больше. Что касается Чумака, то в небольших городах он и вовсе ра­ботал за процент от продажи билетов. Мы не задирали стоимость билетов, хотели сделать это мероприятие доступным для простого че­ловека. Билет стоил 600 рублей.

— Правда, что Кашпировский и Чумак недолюбливают друг друга?

— Да, они недолюбливали друг друга. Определенную конфронтацию между ними я чувствовала. Анатолий Михайлович даже пу­блично выразил через соцсети свое недоволь­ство, когда узнал, что я пригласила в наш город с гастролями Чумака.

— Кто из них вам больше импониро­вал?

— Эти два человека абсолютно разные, их нельзя сравнивать. У них разные методики воздействия, по характеру и по темпераменту они тоже несовместимы. Но гениальность при­сутствует и в том и в другом.

— Каков был райдер Чумака?

— Очень скромный. Никаких «Мерседе­сов» он не заказывал. Мы переезжали из го­рода в город на самых обычных машинах. Жил он с женой в хорошем отеле, в номере люкс. Попросил принести в номер лишь минералку и фрукты — киви, бананы, апельсины. Никаких излишеств.

— Обедать он предпочитал в дорогих ресторанах?

— В этом плане Чумак тоже оказался не­прихотливым. Никаких дорогих ресторанов не было.

— На гастролях его сопровождала жена?

— Она была рядом с ним, но присутствова­ла не на всех выступлениях. Между ними были очень душевные, гармоничные отношения.

— Про детей они рассказывали?

— Я знаю, что у Аллана сын Дмитрий и дочь Елена. Но о семье мы не говорили.

— О чем вы говорили?

— Он интересовался, как прошли гастро­ли Кашпировского в Кирове. Спрашивал, какая публика пришла на Анатолия, какая на него. Сравнивал, кто популярнее. Также мы много беседовали на тему целительства. Чумак меч­тал, чтобы в реестр профессий ввели специ­альность целитель. Хотел, чтобы люди, кото­рые занимаются таким видом деятельности, получали лицензии, и верил, что когда-нибудь придет время и к нему перестанут относиться скептически.

— У него были ученики? Сейчас, после смерти Чумака, кто-то может продолжать его дело?

— Учеников у него не было. Поймите, это­му делу невозможно научить. Такие нетрадици­онные способности развиваются у каждого ин­дивидуально. Это дар, с которым можно только родиться либо развить его.

— Наверняка у Чумака есть подража­тели?

— Я общаюсь со многими экстрасенсами, целителями. Знаю, что есть такие, кто «заряжа­ет» воду. Это направление сейчас популярно. Более того, «заряжать» воду можно научить­ся на специальных курсах или по Интернету — есть видеоуроки такого мастерства. Но я ни разу не сталкивалась с людьми, которые заряжали бы кремы и масла. А у Аллана Вла­димировича была своя, наработанная годами техника. Он ведь еще и соль в пакетиках «за­ряжал».

— Как он относился к традиционной медицине?

— С уважением. Но в целом пропаганди­ровал оздоровление организма путем энерго­информационного воздействия, то есть через воду. Он ведь не лечил какой-то отдельный ор­ган. С помощью своей методики он оказывал лечебное воздействие на организм в целом. Пояснял мне, что любое заболевание идет на уровне информации — убирал эту информа­цию, очищал от нее организм. По его словам, нельзя вылечить одну руку или ногу, надо оздо­ровить весь организм — и тогда болезнь сама уйдет.

— Сам он вел здоровый образ жизни?

— Конечно, не курил, не пил. Он прекрасно выглядел. Это отмечали все, кто приходил на его индивидуальные сеансы.

— Сколько стоил индивидуальный се­анс?

— В Кирове 5 тысяч рублей.

— И много было желающих?

— Приходили две женщины в возрасте. Они благодарили Аллана Владимировича за то, что тот в 1989 году исцелил их.

— А зачем они снова к нему тогда приш­ли?

— Они принесли крем, попросили заря­дить и оплатили целительный сеанс.

— Как проходил сеанс?

— Сеанс был без слов. На протяжении 20 минут Чумак оказывал энергоинформационное воздействие на женщин, передавал целитель­ную информацию через руки и взгляд. Настро­ился на них и сидел молча минут 20.

— Как действует «заряженный» крем? Помажешь больное место — и все прой­дет?

— Да, именно так. Также крем, «заряжен­ный» Чумаком, помогает омолодиться. Многие девушки приносили на сеанс обычный детский крем, а потом мазали им лицо и руки. Эффект был потрясающий.

— Как проходило выступление Чума­ка в региональном доме культуры? Там он тоже молча «заряжал» баночки или что-то рассказывал людям за 600 рублей?

— Перед его выступлением мы собрали баночки с кремами у зрителей, поставили их на краю сцены. На протяжении полутора часов Аллан Владимирович выступал перед публи­кой, беседовал с народом — и за это время все баночки успели «зарядиться». Он об этом сам говорил собравшимся.

— Я слышала, что экстрасенсы уста­ют после работы с людьми. Как бы отдают свою энергию…

— С Чумаком было все иначе. Меня удив­ляло, что, работая с залом, исцеляя других, он не уставал, а, наоборот, будто подпитывался энергией. Как правило, после одного выступле­ния Чумак переодевался, садился в машину, и мы сразу ехали в другой дом культуры.

— Чиновники из вашего города не изъ­явили желания с ним встретиться?

— Нет, никто.

— Были люди, которые негативно оце­нивали целителя?

— С такой неадекватной реакцией людей я сталкивалась неоднократно. Но, кстати, боль­ше негатива было по отношению к Кашпиров­скому. Перед его выступлением люди хотели собрать пикет, фанатично настроенные верую­щие называли его сатаной либо черным магом. На встречу с Чумаком я специально пригласи­ла священника, чтобы он пообщался с Алланом Владимировичем и понял, что никаких бесов там нет.

— Чумак много гастролировал в по­следнее время?

— Еще как! У него был плотный гастроль­ный график. Знаю, что он очень часто летал в Казахстан, где его особенно почитали.

— Он на прощание вам что-то «заря­дил»?

— Конечно. А еще он подарил мне «заря­женную» соль и фотографию, также преподнес исцеляющие диски.

— Верите, что все это поможет?

— Конечно! А вы все еще сомневаетесь?

Ирина БОБРОВА.