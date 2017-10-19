АЛЛАН ЧУМАК: ПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ
Ушел целитель, который «заряжал» людей на здоровье
На 83-м году жизни скончался Аллан Чумак. Расцвет его деятельности пришелся на конец 80-х — начало 90-х годов. В то время целитель «заряжал» через телевизионный экран жидкие субстанции — воду, кремы, мази. Мужчина не произносил при этом ни слова — делал пассы и шевелил губами. Шоу Чумака продлилось недолго. Бизнес народного целителя попал под запрет. А в научных кругах врачевателя окрестили шарлатаном.
Казалось бы, те наивные времена давно канули в Лету. Однако свою деятельность Чумак не завершил. До конца своих дней он колесил с гастролями по стране и зарубежью, продолжал «заряжать» воду и кремы, на чем и сколотил приличный капитал.
Мы пообщались с организатором гастролей Анатолия Чумака.
Активная деятельность Аллана Чумака бурлила на протяжении последних десяти лет. В соцсетях есть странички целителя, где он рекламировал свою продукцию.
Надо заметить, товары от Чумака дешевыми не назовешь. Например, стоимость одного диска (сеанс оздоровления опорно-двигательного аппарата) составляла 3500 рублей. Через интернет-магазин можно приобрести диски разной тематики — от оздоровления мочеполовой системы до восстановления желудочно-кишечного тракта. Здесь же можно заказать онлайн-сеанс с магом за отдельную плату. Или приобрести «заряженный» фотопортрет Чумака за 1000 рублей. По словам помощников целителя, эта фотография способна вылечить любое заболевание. Судя по всему, бизнес Чумака процветал.
Гастрольный график у Аллана Владимировича тоже был плотный. В прошлом году он посетил Киров. Мы связались с организатором поездки Чумака Татьяной Бажиной.
— Аллан Владимирович приезжал к нам в город чуть больше года назад, — рассказывает Татьяна. — По сравнению со многими звездами, которые посещали наш город, он оказался интеллигентным, интересным, эрудированным собеседником и очень простым в общении. Помимо его выступлений в ДК он еще общался с местными журналистами. Я устраивала ему встречи с прессой. Чумак охотно шел на контакт со всеми. Никому не отказывал. Перед беседой с корреспондентами я поинтересовалась у Чумака, существуют ли для него закрытые темы, на которые он не станет общаться. Он ответил: «Запретных тем нет, я открыт для любых вопросов».
— Сколько выступлений было у Чумака?
— Он был в нашем регионе 5 дней. За это время он успел поработать не только в Кирове, но и в близлежащих городах и даже в небольших райцентрах с населением 5 тысяч человек. Выступал в обычных домах культуры.
— Как я понимаю, он со сцены рассказывал народу о себе?
— Рассказывал о себе и одновременно заряжал кремы и воду со сцены, которые приносили зрители…
— Вы сами верите в чудодейственные свойства «заряженной» воды?
— Конечно. По образованию я юрист. Поэтому, когда встретилась с Алланом Владимировичем, в первую очередь проверила его патент на энергоинформационное воздействие на влагосодержащую субстанцию. Если перевести на простой язык — патент на «зарядку» воды и кремов.
— То есть он запатентовал свое изобретение?
— Да, у него был патент.
— Выступления Чумака проходили с аншлагами?
— Конечно. Свободных мест не было. Публика приходила разновозрастная. Не только пожилые. Присутствовали и совсем молоденькие девочки, лет по 16–18.
— Когда он прославился, эти девочки еще не родились. Откуда они его знали?
— Их приводили мамы.
— Сколько получал Чумак за одно выступление?
— Я не могу называть суммы гонорара, но, поверьте, это были не баснословные суммы. Незадолго до его приезда я организовывала тур Анатолию Кашпировскому в наш город — его гонорар был гораздо больше. Что касается Чумака, то в небольших городах он и вовсе работал за процент от продажи билетов. Мы не задирали стоимость билетов, хотели сделать это мероприятие доступным для простого человека. Билет стоил 600 рублей.
— Правда, что Кашпировский и Чумак недолюбливают друг друга?
— Да, они недолюбливали друг друга. Определенную конфронтацию между ними я чувствовала. Анатолий Михайлович даже публично выразил через соцсети свое недовольство, когда узнал, что я пригласила в наш город с гастролями Чумака.
— Кто из них вам больше импонировал?
— Эти два человека абсолютно разные, их нельзя сравнивать. У них разные методики воздействия, по характеру и по темпераменту они тоже несовместимы. Но гениальность присутствует и в том и в другом.
— Каков был райдер Чумака?
— Очень скромный. Никаких «Мерседесов» он не заказывал. Мы переезжали из города в город на самых обычных машинах. Жил он с женой в хорошем отеле, в номере люкс. Попросил принести в номер лишь минералку и фрукты — киви, бананы, апельсины. Никаких излишеств.
— Обедать он предпочитал в дорогих ресторанах?
— В этом плане Чумак тоже оказался неприхотливым. Никаких дорогих ресторанов не было.
— На гастролях его сопровождала жена?
— Она была рядом с ним, но присутствовала не на всех выступлениях. Между ними были очень душевные, гармоничные отношения.
— Про детей они рассказывали?
— Я знаю, что у Аллана сын Дмитрий и дочь Елена. Но о семье мы не говорили.
— О чем вы говорили?
— Он интересовался, как прошли гастроли Кашпировского в Кирове. Спрашивал, какая публика пришла на Анатолия, какая на него. Сравнивал, кто популярнее. Также мы много беседовали на тему целительства. Чумак мечтал, чтобы в реестр профессий ввели специальность целитель. Хотел, чтобы люди, которые занимаются таким видом деятельности, получали лицензии, и верил, что когда-нибудь придет время и к нему перестанут относиться скептически.
— У него были ученики? Сейчас, после смерти Чумака, кто-то может продолжать его дело?
— Учеников у него не было. Поймите, этому делу невозможно научить. Такие нетрадиционные способности развиваются у каждого индивидуально. Это дар, с которым можно только родиться либо развить его.
— Наверняка у Чумака есть подражатели?
— Я общаюсь со многими экстрасенсами, целителями. Знаю, что есть такие, кто «заряжает» воду. Это направление сейчас популярно. Более того, «заряжать» воду можно научиться на специальных курсах или по Интернету — есть видеоуроки такого мастерства. Но я ни разу не сталкивалась с людьми, которые заряжали бы кремы и масла. А у Аллана Владимировича была своя, наработанная годами техника. Он ведь еще и соль в пакетиках «заряжал».
— Как он относился к традиционной медицине?
— С уважением. Но в целом пропагандировал оздоровление организма путем энергоинформационного воздействия, то есть через воду. Он ведь не лечил какой-то отдельный орган. С помощью своей методики он оказывал лечебное воздействие на организм в целом. Пояснял мне, что любое заболевание идет на уровне информации — убирал эту информацию, очищал от нее организм. По его словам, нельзя вылечить одну руку или ногу, надо оздоровить весь организм — и тогда болезнь сама уйдет.
— Сам он вел здоровый образ жизни?
— Конечно, не курил, не пил. Он прекрасно выглядел. Это отмечали все, кто приходил на его индивидуальные сеансы.
— Сколько стоил индивидуальный сеанс?
— В Кирове 5 тысяч рублей.
— И много было желающих?
— Приходили две женщины в возрасте. Они благодарили Аллана Владимировича за то, что тот в 1989 году исцелил их.
— А зачем они снова к нему тогда пришли?
— Они принесли крем, попросили зарядить и оплатили целительный сеанс.
— Как проходил сеанс?
— Сеанс был без слов. На протяжении 20 минут Чумак оказывал энергоинформационное воздействие на женщин, передавал целительную информацию через руки и взгляд. Настроился на них и сидел молча минут 20.
— Как действует «заряженный» крем? Помажешь больное место — и все пройдет?
— Да, именно так. Также крем, «заряженный» Чумаком, помогает омолодиться. Многие девушки приносили на сеанс обычный детский крем, а потом мазали им лицо и руки. Эффект был потрясающий.
— Как проходило выступление Чумака в региональном доме культуры? Там он тоже молча «заряжал» баночки или что-то рассказывал людям за 600 рублей?
— Перед его выступлением мы собрали баночки с кремами у зрителей, поставили их на краю сцены. На протяжении полутора часов Аллан Владимирович выступал перед публикой, беседовал с народом — и за это время все баночки успели «зарядиться». Он об этом сам говорил собравшимся.
— Я слышала, что экстрасенсы устают после работы с людьми. Как бы отдают свою энергию…
— С Чумаком было все иначе. Меня удивляло, что, работая с залом, исцеляя других, он не уставал, а, наоборот, будто подпитывался энергией. Как правило, после одного выступления Чумак переодевался, садился в машину, и мы сразу ехали в другой дом культуры.
— Чиновники из вашего города не изъявили желания с ним встретиться?
— Нет, никто.
— Были люди, которые негативно оценивали целителя?
— С такой неадекватной реакцией людей я сталкивалась неоднократно. Но, кстати, больше негатива было по отношению к Кашпировскому. Перед его выступлением люди хотели собрать пикет, фанатично настроенные верующие называли его сатаной либо черным магом. На встречу с Чумаком я специально пригласила священника, чтобы он пообщался с Алланом Владимировичем и понял, что никаких бесов там нет.
— Чумак много гастролировал в последнее время?
— Еще как! У него был плотный гастрольный график. Знаю, что он очень часто летал в Казахстан, где его особенно почитали.
— Он на прощание вам что-то «зарядил»?
— Конечно. А еще он подарил мне «заряженную» соль и фотографию, также преподнес исцеляющие диски.
— Верите, что все это поможет?
— Конечно! А вы все еще сомневаетесь?
Ирина БОБРОВА.