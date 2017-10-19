ПОД КРЫМСКИМ МОСТОМ ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ СУДА
19 октября
00:00 2017
На днях была завершена установка автодорожной арки Крымского моста.
Конструкцию закрепили к мостовым опорам на высоте 35 метров. До этого в начале сентября уже установили железнодорожную арку, поэтому для российских инженеров это был не первый опыт. Первые суда смогли пройти под двумя арками уже в полдень по московскому времени. К слову, монтаж завершили на 18 часов раньше намеченного срока. Мостовые дорожные конструкции уже завершены на 90 процентов. По плану строителей, до конца года все пролеты от Тамани до фарватера уже будут перекрыты автодорожными арками, а до конца зимы — от фарватера до берега Крымского полуострова.