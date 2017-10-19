На днях была завершена установка автодорожной арки Крымского моста.

Конструкцию закрепили к мостовым опорам на высоте 35 метров. До этого в начале сентября уже установили же­лезнодорожную арку, поэто­му для российских инженеров это был не первый опыт. Пер­вые суда смогли пройти под двумя арками уже в полдень по московскому времени. К слову, монтаж завершили на 18 часов раньше намеченного срока. Мостовые дорожные конструкции уже завершены на 90 процентов. По плану строителей, до конца года все пролеты от Тамани до фарватера уже будут пере­крыты автодорожными ар­ками, а до конца зимы — от фарватера до берега Крым­ского полуострова.