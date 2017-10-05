Самое кровавое массовое убийство в истории США: «Сначала мы думали, что это пиротехника»

Америка видела многое, но разыгравшиеся в столице игорного бизнеса события уже назвали самой кровавой бойней в истории США. Трагедией закончился фестиваль кантри-музыки на открытом воздухе в американском Лас-Вегасе. 64-летний местный житель Стивен Паддок открыл стрельбу из автомата по гостям концерта с 32-го этажа отеля-казино Mandalay Bay. В результате были убиты более 50 человек и больше 400 пострадали. Стражи порядка застрелили нападавшего на месте. По всей видимости, он действовал в одиночку, но его мотивы на момент подписания этого номера были неясны.

«Мертвые на живых, живые на мертвых»

Трехдневный музыкальный фестиваль Route 91 Harvest завершался в воскресенье вечером. Примерно в 22.00 по местному времени, когда на сцене выступал последний из заявленных в программе певцов, раздались звуки выстрелов. Музыка прекратилась, а выступавший убежал со сцены. Некоторые из гостей фестиваля поначалу подумали, что это просто фейерверк, но, осознав происходящее, начали ложиться на землю в попытках укрыться от пуль.

Однако стрелок находился в явно выигрышном положении. Он засел в номере на 32-м этаже отеля-казино Mandalay Bay, из окна которого площадка фестиваля была видна как на ладони. У него были автоматическое оружие и внушительный запас патронов: судя по паузам в стрельбе, он несколько раз перезаряжал автомат. Кроме того, публика стояла очень плотно: по сообщениям организаторов, фестивальная площадка вмещала 40 000 человек и все билеты были проданы. Людям пришлось буквально ложиться друга на друга, начались паника и давка. Те, кто оказался близко к выходу, попытались убежать.

«Думаю, что слышал от 100 до 130 выстрелов, они звучали очередями по десять», — поделился с Си-эн-эн один из гостей концерта Джо Питцел. «Стрельба все продолжалась, — рассказала телеканалу другая свидетельница Коринн Ломас, — люди падали друг на друга, мертвые на живых, живые на мертвых…»

«Звуки были похожи на бьющееся стекло, — добавила Моник Декерф, — Как только мы думали, что все закончилось, мы в безопасности, выстрелы раздавались снова».

Журналист Сторм Уорен, который в момент атаки находился на сцене, так описал случившееся: «Сначала мы подумали, что это пиротехника, а когда звуки не прекратились, мы поняли, что происходит. Когда же все наконец оказалось позади, я постарался помочь стольким людям, скольким смог. Так же делали и остальные. Если и была в этом положительная сторона, так это то, что все помогали друг другу».

Отряды полиции были посланы в гостиницу сразу после того, как раздались первые выстрелы. Но пока они с помощью взрывчатки прорывались в запертую комнату на 32-м этаже здания, убийца успел застрелить как минимум 50 человек и ранить более 400, многие из которых оказались в тяжелом состоянии. Около полуночи стражи порядка сообщили, что стрелок мертв.

«Он был просто парень»

Судя по найденным при убитом документам, им оказался 64-летний Стивен Паддок, житель городка Мескит в штате Невада (в этом же штате находится Лас-Вегас). Местный шериф Джозеф Ломбардо охарактеризовал его как «волка-одиночку», подчеркнув, что у него, по всей видимости, не было сообщников. Вероятно, именно исходя из этих соображений полиция не стала расследовать бойню в Лас-Вегасе как террористический акт.

Тем не менее в понедельник в Интернете появилась информация о том, что ответственность за расстрел в Неваде взяло на себя «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России), утверждая, что Паддок якобы был ее «солдатом». Впрочем, достоверность этих утверждений нуждается в серьезной проверке.

Вместе с Паддоком путешествовала его герлфренд, 62-летняя Мэрилу Дэнли (в разыскных материалах она описывалась как женщина азиатского происхождения), которую полиция отыскала почти сразу же после трагедии. Изначально предполагалось, что она поможет пролить свет на мотивы убийцы, но после разговора с задержанной правоохранители пришли к выводу, что она не «заинтересованное лицо». Шериф Ломбардо также подчеркнул, что Паддок не связан ни с одной террористической группировкой: «Прямо сейчас мы полагаем, что это был исполнитель-солист, действовавший в стиле волка-одиночки».

Убийца жил в отеле Mandalay Bay в качестве постояльца (в гостиницу он въехал 28 сентября), а в его комнате, из которой и велась стрельба, обнаружили целый склад патронов, восемь ружей и несколько длинных винтовок. Отделение полиции в Меските раскрыло, что ранее Стивен Паддок не попадал в поле зрения правоохранителей. Его место жительства уже установлено, и стражи порядка планируют провести там обыск (в СМИ указывается, что мужчина работал менеджером в квартирном комплексе, где сам проживал). Также полицейским предстоит узнать, как убийца пронес в гостиничный номер столь внушительный арсенал оружия и где он хранил его.

Брат лас-вегасского стрелка Эрик Паддок уверяет, что абсолютно ничто не указывало на то, что Стивен решится на преступление. По его словам, у Стивена не было ни политических, ни религиозных ярко выраженных пристрастий: «Он был просто парень».

«Меня ранило в самое сердце то, что случилось»

Среди погибших оказались двое полицейских, которые в момент трагедии были не при исполнении служебных обязанностей. Врачи медицинского центра Южной Невады, куда доставили большинство пострадавших, сообщают, что многие раненые находятся в критическом состоянии.

Правоохранители оцепили место проведения фестиваля, а владельцы отеля Mandalay Bay, в котором засел убийца, закрыли казино и эвакуировали постояльцев. Несколько авиарейсов, которые следовали в аэропорт Лас-Вегаса, были направлены в другие воздушные гавани. Как сообщили в руководстве аэропорта, из-за продолжающегося полицейского расследования. К тому же взлетные полосы находятся не так далеко от фестивальной площадки, и некоторые из зрителей в панике выбегали на них, пытаясь скрыться от стрелка.

Исполнитель кантри-музыки Джейсон Олдин, который находился на сцене, когда началась стрельба, откликнулся на произошедшее в социальной сети. «Сегодняшняя ночь была просто ужасающей, — написал он на своей странице. — Я все еще не знаю, что сказать, но просто хочу дать всем знать, что я и моя команда в безопасности. Меня ранило в самое сердце то, что случилось с теми, кто просто пришел насладиться, как мы тогда думали, веселой ночью».

«Мои глубочайшие соболезнования и сочувствие жертвам ужасной атаки в Лас-Вегасе и их семьям. Боже благослови вас», — написал президент США Дональд Трамп в своем Твиттере.

Мировые лидеры также выразили свои соболезнования. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй опубликовала сообщение в своем Твиттере: «Мысли Соединенного Королевства с жертвами ужасной атаки в Лас-Вегасе и спасательными службами, которые борются с ее последствиями». «Австралия сегодня скорбит вместе с Америкой после шокирующей и бессмысленной атаки в Лас-Вегасе», — присоединился к ней глава правительства Австралии Малкольм Тернбулл.

Трагедия в Лас-Вегасе уже стала самым кровавым массовым убийством в современной истории США. До сих пор таковым считалась стрельба в гей-клубе города Орландо, которая унесла жизни 49 человек в 2016 году. Но если тогда убийца был связан с террористами-исламистами, на этот раз стрелка из Невады, похоже, толкнули на страшный шаг какие-то совершенно иные мотивы.

Оружие: запрет не пройдет

Не приходится сомневаться: трагедия в Лас-Вегасе вновь, как это бывает после очередной бойни, всколыхнет старые споры о свободном обращении оружия в Соединенных Штатах. И так же мало сомнений в том, что дальше разговоров дело вряд ли уйдет. Нынешний президент, идя на выборы, помнится, обещал отменить в школах зоны, свободные от оружия.

Предшественник Дональда Трампа неоднократно на протяжении двух своих президентских сроков пытался продавить ограничения на свободное хождение оружия в США, но сильно в этом не преуспел. В одном из интервью Обама назвал провал борьбы против оружейного лобби главной своей неудачей.

После убийства в начальной школе Сэнди-Хук в штате Коннектикут 20 детей и шестерых взрослых президент Обама пообещал ужесточить меры по обороту полуавтоматического оружия. Но уже спустя несколько месяцев стало очевидным, что законодатели не собираются вводить запрет на штурмовое оружие.

В январе прошлого года Обама со слезами на глазах заявил о введении личным указом — в обход конгресса — новых мер по ужесточению контроля при продаже огнестрельного оружия. И речь-то шла не о тотальном запрете (на конституционное право американцев обладать оружием 44-й президент Соединенных Штатов замахнуться не рискнул), а всего лишь о более тщательной проверке личности покупателей оружия, в том числе сведений о психических заболеваниях и наличии правонарушений. Но и этого хватило: Обаму сразу же обвинили в превышении полномочий, а федеральное правительство — в желании изъять у американцев все оружие, чтобы потом ввести в стране военное положение.

В свою очередь Барак Обама обрушился с критикой на оружейное лобби в лице Национальной стрелковой ассоциации США (НСА), но критика эта была воспринята многими как беспомощная. Лоббисты продолжают настаивать на праве американцев вооружаться.

Любовь ГЛАЗУНОВА, Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

МАССОВЫЕ БОЙНИ В США

12 июня 2016 г. — 29-летний американец афганского происхождения Омар Матин открыл огонь из огнестрельного оружия в ночном гей-клубе Pulse. В результате теракта погибли 49 человек, 53 получили ранения. Нападавший был застрелен полицией. Ответственность за произошедшее взяло на себя «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России). До последнего времени бойня в Орландо считалась самым массовым убийством в истории США после терактов 11 сентября 2001 года.

2 декабря 2015 г. — семейная пара пакистанского происхождения (28-летний Сайед Ризван Фарук и 27-летняя Ташфин Малик) устроили бойню в Сан-Бернардино (Калифорния) в здании центра для людей с ограниченными возможностями. Погибли 16 человек (включая обоих нападавших), более 20 гражданских лиц и сотрудников полиции были ранены. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России).

14 декабря 2012 г. — в штате Коннектикут 20-летний Адам Питер Лэнза застрелил дома свою мать, затем приехал в школу, где убил 20 шести- и семилетних детей, а также шестерых взрослых. Всего жертвами стали 28 человек (погиб и убийца). Почему было совершено преступление и почему была выбрана для нападения именно начальная школа Сэнди-Хук, осталось загадкой для расследования.

20 июля 2012 г. — в пригороде Денвера в кинотеатре Century Aurora 16 Movie Theater в торговом центре на премьере фильма Кристофера Нолана «Темный рыцарь: Возрождение легенды» о Бэтмене 24-летний местный житель Джеймс Холмс открыл огонь по зрителям. Жертвами бойни стали 12 человек. Стрелявший был задержан полицией неподалеку от кинотеатра. Джеймс Холмс приговорен к пожизненному заключению.

16 апреля 2007 г. — в городе Блэксберге (штат Виргиния) в Виргинском политехническом институте вооруженный двумя полуавтоматическими пистолетами студент Чо Сын Хи устроил бойню. Погибли 33 человека (27 студентов, 5 сотрудников кампуса и сам нападавший), 25 получили ранения.

20 апреля 1999 г. — ученики-старшеклассники Эрик Харрис и Дилан Клиболд устроили массовое убийство в школе «Колумбайн» (штат Колорадо). Жертвами бойни стали 15 человек (включая обоих нападавших). Эта трагедия вызвала в США бурные споры о необходимости ужесточения контроля над огнестрельным оружием.