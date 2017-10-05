Куда заведет Испанию и Европу воскресный референдум?

«В этот день надежды и страданий граждане Каталонии завоевали право объявить независимое государство в виде республики» — этими словами глава каталонского правительства Карлес Пучдемон объявил состоявшимся проведенный в воскресенье референдум. В Мадриде же голосование о каталонской независимости называют незаконным. Кто победит в схватке центробежных и центростремительных сил?

В воскресенье эта схватка приняла вполне ощутимые формы в виде ожесточенных столкновений между сторонниками независимости и силами правопорядка. При разгоне участников протестных акций полиция применила дубинки и резиновые пули. Местные власти сообщили о том, что в ходе стычек пострадали более 800 человек по всей Каталонии. А МВД Испании сообщает о ранениях, полученных как минимум 12 полицейскими (по другим данным, пострадали более 30 сотрудников органов правопорядка).

По информации каталонских властей, идею независимости региона от Испании поддержали 90% участников референдума. Однако обращает на себя внимание то, что явка была относительно невысокой: 42,3% избирателей. Впрочем, вероятно, немалую роль тут сыграли предпринятые центральными властями меры по недопущению голосования. С другой стороны, есть немало каталонцев, которые не поддерживают отделения их родины от Испании (из тех, кто принял участие в плебисците, около 8% высказались против идеи каталонской независимости).

Заявления Мадрида и Барселоны напоминают разговор двух глухих. Испанский премьер-министр Рахой назвал проведенный 1 октября плебисцит нелегальным и насмешкой над демократией.

Как сообщают официальные источники испанского правительства, «подавляющее большинство каталонцев не захотели участвовать в этом незаконном балагане. Массовые демонстрации, созванные и спровоцированные сторонниками отделения, не поддерживаются никакими группами широкой оппозиции, а также широким большинством каталонского общества, которое предпочло продемонстрировать свою гражданскую позицию и уважение к демократии, не приняв участия в этих заявленных консультациях, которые представляют мошенничество с демократией и попирают права граждан, поскольку они несогласны».

Если центральные власти пытаются убедить страну и мир, что значение проведенного в воскресенье голосования ничтожно, то сторонники каталонской независимости считают, что народ свое слово сказал. Карлес Пучдемон пообещал, что его правительство в ближайшие несколько дней направит результаты воскресного голосования в парламент Каталонии, с тем чтобы тот мог действовать в соответствии с законом о референдуме. А закон этот, принятый чуть меньше месяца назад (и тут же отмененный Конституционным судом Испании), обязывает парламент провести заседание по вопросу об объявлении независимости через двое суток после объявления официальных результатов референдума.

Не исключено, что президент женералитета Каталонии, любитель Твиттера, 55-летний Карлес Пучдемон-и-Казамажо уже видит себя президентом молодой республики, осененной флагом Эстелада (желто-красные горизонтальные полосы с синим треугольником, в центре которого помещена пятиконечная белая звезда). В политику он пришел из журналистики — в свое время работал в местных газетах, потом возглавлял Каталонское агентство новостей и англоязычный еженедельник «Catalonia Today». Зарекомендовал себя как сторонник националистической каталонской партии «Конвергенция и Союз», а с прошлого года Пучдемон связал свою политическую судьбу с Каталонской европейской демократической партией. Он стал первым в истории главой каталонского правительства, который отказался при вступлении в должность принести присягу верности испанскому монарху…

Есть что терять

Независимая Каталония может стать сигналом, знаменующим конец Европы, еще до референдума высказал свои опасения бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс. «Если одно из этих государств (составляющих Евросоюз. — Авт.) решает изменить свои границы, последствия могут быть очень важными в то время, когда Европа подвержена рискам», — считает французский политик.

Несомненно, существует опасность того, что и другие регионы в европейских государствах, тяготеющие к отделению, могут вдохновиться каталонским примером.

В конце концов каталонская самостийность — проблема не одной Испании. Ведь каталонские националисты кладут глаз и на входящий в состав Франции департамент Восточные Пиренеи с центром в Перпиньяне. И если там в связи с событиями в Барселоне не было замечено сильной реакции, то в другом регионе, входящем в состав Франции — Бретани, — у каталонских сепаратистов нашлись сочувствующие. В Нанте несколько сотен бретонцев вышли на улицу с лозунгами в поддержку права Каталонии на самоопределение. А ведь есть еще и сторонники отделения Корсики от Франции, Шотландии от Великобритании, Фландрии от Бельгии — и это только самые громкие примеры. А сколько еще в Европе спящих конфликтов: только развороши — мало не покажется. Так что обеспокоенность французского экс-премьера судьбой Евросоюза в связи с каталонским референдумом не выглядит надуманной.

Во что может вылиться для Испании гипотетическое отделение Каталонии — если не брать во внимание нематериальный (а его просто невозможно оценить ни в какой валюте, и он будет катастрофически огромным) ущерб, то это может означать потерю 7,5 млн граждан (более 15% населения всего королевства), проживающих в одном из самых экономически развитых районов страны, производящем почти четверть валового национального продукта. Здесь базируются предприятия текстильной, химической, автомобилестроительной, фармацевтической промышленности. В то же время обращает на себя внимание и то обстоятельство, что за последние годы Каталонию покинули сотни компаний, перебазировавшиеся в другие регионы королевства. При этом по такому показателю, как ВВП на душу населения (€27 тыс.), Каталония составляет четвертое место среди регионов королевства (после Мадрида, Страны Басков и Наварры). Не будем забывать и о том, что Барселона и ее окрестности — одно из самых популярных туристических направлений (что не мешает, однако, местным жителям выступать против засилья понаехавших туристов, из-за которых растут цены и происходят иные неприятности). К тому же Барселона — крупный морской порт, через который ежедневно проходят многие тонны товаров.

Опять-таки дурной пример, как известно, заразителен, и вслед за Каталонией может отпасть та же Страна Басков, а там, глядишь, взыграет ретивое и у сторонников сепаратизма в Галисии. И в Мадриде это хорошо понимают: на карту поставлено очень многое.

«Украинский сценарий вряд ли возможен»

«Ясно, что ситуация не рассосется», — уверен заведующий Отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий ДАНИЛОВ. — Позиции сторон принципиально противоположны, поэтому речь идет о серьезном внутриполитическом кризисе. Любая кризисная ситуация требует определенной стратегии, которой пока нет. Не видно и признаков того, что стороны готовы к совместному вырабатыванию такой антикризисной стратегии, — напротив, напряженность нарастает. Власти Каталонии будут настаивать на определении механизмов обретения регионом независимости. Мадрид этого, конечно, не признает. И эта напряженность может вызвать волну социальных протестов в Каталонии, забастовок и т.д. Это, в свою очередь, потребует от Мадрида некой реакции. Ясно, что жесткие меры, подобные принятым в ходе референдума, уже вряд ли возможны. На мой взгляд, власти Испании не смогут долго держать удар, особенно с учетом критики со стороны Европы. Более того, жесткость Мадрида еще больше консолидировала каталонское общество и стала мощным катализатором националистических настроений в регионе.

Естественно, в демократической Европе вряд ли возможен, условно говоря, украинский сценарий: ведение неких антитеррористических операций и т.д. Это означало бы шаг к гражданской войне, что, на мой взгляд, исключено. Поэтому для Мадрида, лишенного возможности реагировать жестко, вопрос в том, как сократить риски и ущерб для себя. В этом смысле испанские власти заинтересованы в поддержке со стороны общеевропейских институтов. Но чтобы получить ее, надо будет обозначить, что Мадрид может предложить каталонцам. В нынешней ситуации Европа, крайне озабоченная испанским кризисом и возможными последствиями для других стран, будет призывать к диалогу и компромиссам.

Какая формула может быть выбрана? Самым перспективным и приемлемым является шотландский сценарий, когда центральные власти договариваются с оппонентами. Дальше возможны варианты: необходимо изучить, какие конкретные требования выдвигались каталонцами и, по их мнению, не нашли понимания со стороны Мадрида. Конечно, встает вопрос о том, способны ли испанские власти удовлетворить эти требования? В данной ситуации шаг в сторону Каталонии будет означать, во-первых, усиление тенденций к независимости региона. Во-вторых, все это увеличивает опасность распространения подобных процессов на другие части Испании — например на Страну Басков. Это огромные риски.

Не исключено, что нынешняя ситуация может привести к отставке испанского правительства. Новое руководство могло бы пусть не с чистого листа, но более гибко вести диалог с каталонцами. Пока же для обеих сторон важнее всего избежать обострения ситуации в краткосрочной перспективе, потому что это поставило бы еще большие преграды для поиска компромисса. Казалось бы, каталонцы готовы идти до конца, но они понимают, какие риски с этим связаны.

«Заявление безответственное и даже глупое»

«Ситуация в целом пошла по не вполне рациональному сценарию, все стороны стали вести себя достаточно безответственно, повышая ставки, — считает доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр ТЭВДОЙ-БУРМУЛИ. — После голосования Барселона заявила о победе в ходе референдума и планах провозгласить независимость Каталонии. Понятно, что это, вероятно, вынужденное заявление. Но одновременно с этим оно безответственное и даже глупое. Поскольку с точки зрения законодательной и процедурной всем понятно, что референдум, скорее всего, не дал никакого результата. И даже не потому, что был незаконен, а просто в силу того, что были нарушены все процедуры: закрыты избирательные участки, бюллетени раздавали на улицах и т.д. Это абсурд, что-либо подсчитать в таких условиях невозможно. И заявление Барселоны в этой связи — очередное решение, поднимающее ставки и, возможно, ставящее целью вызвать еще более жесткую реакцию Мадрида. На этом удалось бы консолидировать голоса жителей региона, вызвать сочувствие в Евросоюзе и прорваться к независимости. Но, повторю, этот сценарий ответственным не назовешь.

С другой стороны, Мадрид также ведет себя изначально не слишком разумно. Можно было минимизировать проблему гораздо более мягкими средствами. Что остается сейчас? Заявления о непризнании итогов референдума уже прозвучали. Поэтому многое будет зависеть от того, как поведут себя действующие власти Каталонии: в случае повышения ими ставок Мадрид будет принимать ответные шаги. Пока можно предположить, что у испанских властей сохраняется возможность, зафиксировав свое несогласие с проведенным референдумом, выступить более ответственной стороной, предложив некие уступки. Например оставить большую часть каталонских налогов в регионе. Но при этом Мадрид может жестко провести черту, дав понять, что независимости не будет.

Сейчас каждая сторона боится выглядеть проигравшей в случае согласия на уступки. И Барселона, и Мадрид сами загнали себя в угол. И сейчас все будет зависеть от их собственных ближайших шагов. Кроме того, имеет значение и позиция международного сообщества, Евросоюза. Но ЕС уже сформулировал свое видение ситуации, назвав происходящее внутренним делом Испании, а также отказавшись признавать независимую Каталонию. Поэтому «силовой рывок» в независимость у каталонцев вряд ли получится.

Полагаю, стоит провести перевыборы в самой автономии, потому что референдум был проведен правительством меньшинства. Это сделало бы Каталонию более договороспособной, потому что диалог с нынешними руководителями уже невозможен, они отрезали себе пути назад. В то же время и Мадриду стоит крайне аккуратно, твердо, но с возможностью компромиссов и уступок в рамках автономного развития попытаться разрешить сложившийся кризис. Но это рациональный путь. Пока же ни одна из сторон не демонстрирует желания идти им.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ, Ренат АБДУЛЛИН.