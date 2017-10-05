Президент решил возродить старый добрый принцип

В понедельник была запущена новая республиканская кампания по строительству и установке по всей территории страны спортивных комплексов.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь президента Ион Чебан, который сообщил, что программа разворачивается в рамках Национальной кампании «Люблю Молдову» и охватит более 300 населенных пунктов. Ион Чебан также указал, что рассчитана она на период всего мандата главы государства.

Об источниках финансирования данной кампании, о том, где будут установлены спортивные площадки уже в этом году, и о порядке подачи заявок от примэрий на следующий год президент Игорь Додон написал на своей странице в социальной сети: «Подчеркну, что, как уже произошло и в других случаях, финансирование проекта будет осуществляться за счет внешних источников, без использования бюджетных средств. Ставим перед собой цель, чтобы до конца этого года были построены 10 спортивных площадок в самых крупных по численности населенных пунктах: Конгаз, Копчак, Баурчи, Гагаузия; Костешты, Яловенский район; Карпинены, Хынчештский район; Бачой, Трушены, муниципий Кишинев; Коржеуць, Бричанский район; Пелиния, Дрокиевский район; Пересечино, Оргеевский район.

Хотелось бы, чтобы молодежь и дети нашей страны могли придерживаться здорового образа жизни. Именно поэтому мы должны создать все необходимые условия.

В случае, если примары не захотят либо будут чинить препятствия в процессе строительства и установки спортивных комплексов в руководимых ими населенных пунктах, право установки комплекса будет передано другому населенному пункту.

В отношении следующих ста спортивных комплексов, строительство которых намечено на 2018 год, предусмотрена установка четких критериев отбора, они будут обнародованы в ближайшем будущем. Необходимым условием должно быть ходатайство со стороны местных органов власти, а также со стороны собрания жителей того или иного населенного пункта».

Игорь Додон сообщил также: «Пытаемся оказывать поддержку разным слоям населения. Как уже отмечалось ранее, под эгидой Благотворительного фонда первой леди до конца этого года помощь получат более ста детских садов, а до истечения мандата президента хотелось бы предоставить подобную помощь всем детским садам страны.

Кроме того, по случаю Международного дня пожилых людей была оказана поддержка 20000 пенсионерам. Добрые дела продолжаются».