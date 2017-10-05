Президент может выйти с законодательной инициативой о проведении выборов по смешанной системе не в 2018, а в 2022 году

На исходе прошедшей недели Игорь Додон ответил на многочисленные вопросы корреспондента радиостанции «Европа Либерэ». А в минувший понедельник в рамках передачи «Мегафон» на телеканале «НТВ-Молдова» президент заявил, что Партия социалистов готова покинуть Комиссию по созданию одномандатных округов и тем самым поставить под сомнение легитимность следующих выборов.

Глава государства напомнил, что при принятии смешанной избирательной системы он и ПСРМ настояли на соблюдении пяти принципиальных условий: голосование должно проходить в один тур, должны быть выделены мандаты для диаспоры, Приднестровья и Гагаузии, а также открыто большее количество избирательных участков за рубежом и отправлено больше избирательных бюллетеней на эти участки. Если эти условия не будут соблюдены или власть попытается придумать «новые правила во время игры», ответ президента и социалистов будет жестким, заверил он. Вот еще о чем говорил президент.

О вероятности жесткой реакции

– Во-первых, президент может выйти с законодательной инициативой о том, чтобы выборы по смешанной избирательной системе состоялись не в 2018 году, а в 2022, так как общество не готово. Во-вторых, социалисты, партия, которую поддерживают более 50% граждан, может выйти из Комиссии по созданию одномандатных округов и поставить под сомнение легитимность следующих выборов, так как не были соблюдены определенные правила. Поэтому, когда они анализируют подобные сценарии: изменить процедуру из одного тура в два, другие вещи, я думаю, что они понимают, что последнее слово за нами, и что это будет жесткая реакция, которая изменит концептуально абсолютно всё, о чём говорили последние месяцы в контексте предстоящих парламентских выборов.

О левых и правых

– Наступает время, когда надо оставить геополитику в стороне. Да, мы разные – одни верят в Евразийский союз, другие в европейскую интеграцию; и, если мы всегда будем относиться друг к другу в зависимости от политических взглядов той или иной партии, мы никогда не наведем порядка в стране. Мое мнение, мой призыв таков: пусть партии, которые уже начали предвыборную кампанию, занимаются этим и дальше, но пройдут выборы, надо подвести черту и посмотреть, что объединяет нас всех – и левых и правых, и тех, кто рвется в Европейский союз, и тех, кто хочет в Евразийский союз? А всех нас объединяет то, что мы желаем добра этой стране, говорю это со всей искренностью. И в дальнейшем этот призыв от имени Президента Республики Молдова будет все больше усиливаться.

О президентской республике

– Когда президент страны, как и обещал гражданам, выходит с определенными инициативами, связанными с внутренней политикой – «законом о миллиарде», например, с другими предложениями, созвучными ожиданиям людей, – как поступает Влад Плахотнюк вместе с парламентским большинством и правительством? Блокирует эти инициативы. Мало того, что они урезали конституционные полномочия президента, которыми располагал мой предшественник г-н Тимофти, они вывели из подчинения президента Службу информации и безопасности, Государственную службу охраны и т.д. И они намерены идти именно по этому пути. В эти дни прошли акции протеста Партии социалистов, предложившей перейти к президентскому правлению, потому что люди – должен сказать, в большинстве своем опросы показывают 70-75% – выступают за президентскую республику.

О переговорах с Плахотнюком

– Я не веду переговоров с Плахотнюком. Я разговариваю с учреждениями. Да, иногда мы консультируемся по телефону. Чаще всего с премьер-министром Филипом и спикером Канду. И все. Что касается дискуссий с партийными лидерами, то для этого есть председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный. Да, я не исключаю, что на определенном этапе я выйду с призывом ко всем партиям – парламентским, внепарламентским – и, наверное, этот момент не за горами, это произойдет в ближайшее время, учитывая динамику событий – всем вместе собраться и поговорить, что делать дальше.

О дьявольских сценариях

– Не пытайтесь найти какие-то дьявольские сценарии перехода на смешанную систему. Необходимость перехода на смешанную систему сформулировал председатель Партии социалистов Игорь Додон 18 декабря 2011 года. В 2014 году это предложение было включено в политическую программу Партии социалистов, а сейчас его удалось претворить в жизнь. Поэтому я не вижу в этом никаких вопросов, никакой проблемы.

О конституционном большинстве

– Я считаю, что мы не должны говорить сейчас о мажоритарной коалиции между кем бы то ни было. Все опросы показывают, что Партия социалистов может создать парламентское большинство и в одиночку. Поэтому говорить сейчас, что все будет так или эдак, преждевременно.

Я – за конституционное большинство, в котором присутствует и правое крыло – проевропейцы, и левое. Я – за то, чтобы вместе попытаться сделать что-то для Республики Молдова, без геополитических страстей. Как президент я считаю, что такой подход – самый правильный.

О Москве, Вашингтоне и Брюсселе

– Оставим Бухарест, Москву, Вашингтон, Брюссель в покое и займемся проблемами наших граждан – дорогами, зарплатами, школами, детсадами. Мы в состоянии это сделать. Можно взять что-то хорошее у русских – нам нужен их рынок, который начал сейчас открываться благодаря нашим договоренностям с г-ном Путиным. Можем взять какие-то деньги у европейцев на инфраструктуру, ремонт дорог? Давайте сделаем это!

О захваченном государстве

– До тех пор, пока все институты государства, за исключением президентуры, находятся в руках одной партии, которая получила парламентское большинство крайне сомнительными методами… это так(о формулировке захваченное государство-ред.). Недавно я разговаривал с послом одного государства – неважно, какого именно – и он подтвердил то, что я говорил в прошлом году. Что это парламентское большинство легитимно с точки зрения Конституции, но оно незаконное.

Легитимность парламентского большинства и правительства близка к нулю. И в этих условиях, разумеется, у государства очень серьезные проблемы в том, что связано с функциональностью его институтов.

О досрочных выборах

– Я говорил и скажу еще раз: если Павел Филип, действующий премьер-министр, уйдет с должности раньше времени, то никто на должность премьера назначен не будет. Я сделаю все возможное, чтобы дело дошло до досрочных парламентских выборов. В этом вопросе ничего не изменится.

О дестабилизации

– Посмотрим, какие действия последуют со стороны парламентского большинства. Если они и впредь будут блокировать действия президента, поверьте, значительная часть общества готова хоть сейчас выйти на улицу. Я не хочу дестабилизации, но, если они будут продолжать провоцировать людей, пусть возьмут на себя ответственность за все последствия.

О референдуме

– Знаете, за последние шесть лет – вот опять вы меня вынуждаете говорить от имени партии – когда мы заявили о себе как о политической силе, мы выдвинули не одну идею и провели не одну кампанию, и доказали, что мы всегда достигаем поставленных перед собою целей.

Вот и сейчас, с переходом на смешанную систему выборов, которую все считали невозможной в условиях Республики Молдова, мы вышли с этим предложением, в удобный момент воспользовались сложившейся политической конъюнктурой – и добились своего. Мы обещали организовать в Кишиневе референдум об отставке Киртоакэ, не раз выступали с инициативами… Никто не верил. А сейчас – пожалуйста, референдум. И увидите, шаг за шагом (не надо считать это рекламой), последовательно, с должной политической зрелостью мы достигнем и этой цели.

О геополитике

– Они (чиновники Евросоюза-ред.) должны понять мой подход, когда я предлагаю заняться Республикой Молдова без геополитики. Это мой посыл, который я уже передал г-же Могерини, который я хочу более подробно обсудить в Брюсселе в ближайшие недели. И, кстати, если речь идет о встрече за пределами страны, на 11 октября уже согласована рабочая встреча с г-ном Путиным. В Сочи состоится саммит глав государств СНГ, где мы обсудим, в том числе, двустороннюю повестку в контексте последних событий между Республикой Молдова и Российской Федерацией.

О Востоке и Западе

— Я сторонник подхода про-Молдова, а не про-Восток или про-Запад. У нас подписаны соглашения и с Евросоюзом, и с Евразийским союзом; юридические рамки не предусматривают каких-либо обязательств, пусть никто не пугается. Скорее всего, мы получим статус наблюдателя в Евразийском союзе – так давайте поддерживать хорошие отношения и с теми и с другими. Без интеграции де факто, потому что это просто нереально.

О либералах

— Либералы действуют по двум направлениям. Первое: они пытаются вырваться из публичной невидимости, в которой оказались по своей же милости в результате допущенных ошибок – и на уровне парламента, коалиции с Демпартией, и на уровне Кишинева, для развития которого они ничего не сделали за этот период, несмотря на то, что люди им верили. Поэтому первое, что они пытаются сделать, – это позиционировать себя против президента, в надежде вновь получить симпатии избирателей. Я это понимаю, потому и не реагирую. Они – глашатаи Демпартии и Плахотнюка.

О провокациях

– Общество еще больше поляризуется, поэтому все последние действия Демпартии я расцениваю как провокацию – и в мой адрес как президента, и в адрес наших избирателей. Накал в обществе ощущается. Часть общества – правда, пока незначительная, от силы наберется 5-10% – готова взяться за вилы. Я решительно против таких сценариев и, пользуясь случаем, еще раз призываю, как делал это не раз и прежде. Я категорически против дестабилизации и революций, потому что таким образом мы разрушим все то, что еще осталось от нашей страны.

У нас есть дети, есть родные. Лично у меня трое детей, которые каждый день идут в школу. Если начнется дестабилизация, остановить это будет невозможно. Поэтому я буду делать все, что в моих силах, даже с риском для собственного имиджа, с риском лишиться поддержки части граждан, но я не пойду по пути конфронтации и не допущу кровопролития или каких-то более серьезных сценариев.

О Санду и Нэстасе

– С кем могут войти в коалицию Майя Санду и Андрей Нэстасе, если они метят в Додона и отказываются с ним разговаривать? Естественно, они будут дружить с Плахотнюком против Додона.

Так и скажите: кто-то на Западе вызовет их на ковер, усадит друг напротив друга и спросит: «Ну, что, ребятки, доигрались? Может, хватит уже?» И потом получится, как в том анекдоте: «Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус». Вот так получится и у Майи Санду с Андреем Нэстасе.

О инвесторах

– Люди перестают верить. Я знаю многих бизнесменов, которые на фоне всего этого хаоса, который генерирует парламентское большинство, просто закрывают свои предприятия. И уезжают – кто на Запад, кто на Восток, в Румынию или Россию, некоторые даже в Украину, несмотря на то, что там творится.

Это, прежде всего, вина тех, кто владеет необходимыми рычагами, но ничего не предпринимает для улучшения инвестиционного климата. Потому и инвесторы не идут. За первые два квартала этого года, если не ошибаюсь, прямые иностранные инвестиции составили одну треть от прошлогодних показателей. И в прошлом году они были незначительные, но кривая ползет вниз и дальше. Почему не идут? Люди не верят. Люди не видят перспектив, при всех триумфальных заявлениях Демпартии и ее лидеров.

Подготовила к печати Ольга ВИЕРУ.