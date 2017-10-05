Кто из звезд так и не дождался предложения руки и сердца?

Истории о сбежавших невестах и передумавших в последний момент женихах только кажутся нам веселыми анекдотами из жизни селебрити. На самом деле за каждой такой ситуацией — драма, испорченная психика, потраченное время и нажитый комплекс неполноценности. Да-да, икон стиля и секс-символов, о ком вздыхают и кем восхищаются поклонники, не обходят стороной проблемы в личной жизни. Но особенно обидно бывает, когда «счастье было так возможно»… Друзья, коллеги и фанаты уже пребывают в предвкушении скорого торжества, а оно срывается — причем публично, громко, со скандалом!

Обманутые надежды

Одно дело, когда отношения расстраиваются из-за объективных причин — возлюбленные объявили о помолвке, но не выдержали «испытательный срок» до брака, разошлись из-за непримиримых разногласий или не смогли договориться о том, какую начинку для торта выбрать и под какую мелодию представлять первый танец молодых. Но бывают случаи из ряда вон, шокирующие даже привыкших к звездным размолвкам журналистов.

Показательная история такого рода — о голливудской красавице актрисе Энн Хэтэуэй и ее идеальном возлюбленном, итальянском миллионере и моднике Рафаэлло Фольери. Молодые люди познакомились случайно, страсть вспыхнула мгновенно. Умница Хэтэуэй, не сомневаясь, отдала свое сердце Рафаэлло, ведь мужчина был не только богат, но и благороден: он занимался благотворительностью, отчисляя средства католическим церквям и помогая другим фондам. Энн с присущей ей горячностью помогала избраннику, а светская публика не могла налюбоваться на сладкую парочку. Молодые люди провели вместе три года и объявили о помолвке. СМИ уже начали гадать, какого дизайнера актриса попросит сшить свадебное платье, у кого закажет украшения и где пройдет торжественная церемония. Но идиллия закончилась так же внезапно, как и началась, — в один несчастливый день Фольери был обвинен в хищении пятидесяти миллионов долларов (!), которые аферисту передал на благотворительные цели его знакомый миллиардер Рональд Беркл.

До последнего Хэтэуэй не верила в случившееся, ведь сама была замешана — пусть и невольно — в этой некрасивой ситуации. Актриса поддерживала любимого, участвуя в его рекламных кампаниях и являясь соучредителем нескольких его фондов. Сложно представить, что почувствовала невеста ушлого Фольери, узнав, что за ее спиной жених не раз проворачивал подобные схемы.

К счастью, шумиха после громкого разрыва помолвки постепенно улеглась, неудавшегося мошенника посадили в тюрьму, а Энн нашла свое счастье в объятиях дизайнера ювелирных украшений Адама Шульмана.

Куда менее весомая причина отмены свадьбы у себялюбивого и обидчивого Бена Аффлека. Его история с горячей латиноамериканской певицей и актрисой Дженнифер Лопес известна всему миру. Их роман длился всего два года, в течение которых пара успела объявить о помолвке, снять видеоклип о своей неземной любви, назначить дату торжества и разругаться навсегда. До сих пор не очень ясно, почему Бен решил исполнить роль сбежавшего жениха и отказался жениться на Лопес буквально за несколько часов до свадебной церемонии. Но злые языки уверяют, что причина лежит на поверхности. Во время романа «Беннифер» карьера Аффлека находилась в анабиозе, в то время как Джен занимала верхние строчки музыкальных хит-парадов. В итоге актер не выдержал, признавшись невесте, что ему претит звание той-боя («мальчика-игрушки». — Прим. авт.) при поп-королеве. Непонятно, что помешало мужчине сказать о своих сомнениях раньше. Его импульсивный поступок разбил Джей Ло сердце: впоследствии она уверяла, что Аффлек — любовь всей ее жизни и такой боли она не испытывала никогда. Но, несмотря на это признание, публичное унижение певица так и не простила.

Стала жертвой своей популярности и славы и молодая звезда Майли Сайрус. Ее матримониальные планы канули в Лету из-за слишком строгого воспитания ее несостоявшегося супруга, актера Лиама Хемсворта. Отношения двух восходящих звезд, казалось, были прочны и стабильны в течение трех лет, и дело шло к свадьбе — о чем влюбленные и оповестили общественность. О том, что неладно что-то в датском королевстве, первыми догадались журналисты: после объявления о помолвке влюбленные почти перестали появляться вместе. Сначала казалось, всему виной карьера Майли, набиравшая обороты — девушка поменяла образ, радикально постриглась, превратилась из девочки в молодую сексуальную женщину и стала собирать стадионы фанатов.

Казалось бы, успех невесты должен был обрадовать Лиама (который, кстати, и сам становился все более заметной персоной). Но молодой сноб заявил, что его тошнит и воротит от нового имиджа Сайрус, более того — невеста ему противна. Это не просто задело Майли: девушка уверяет, что свои претензии Хемсворт впервые озвучил только перед камерами, а для нее это стало шокирующим сюрпризом. Конечно, помолвку пара расторгла, романтические отношения прекратила, но певица еще долгое время не скрывала, что питает к бывшему избраннику трепетные чувства.

Мужчины тоже плачут

Но не только дамы становятся жертвами самовлюбленности, мошенничества или неверности своих кавалеров. В нашем обзоре — два «рыцаря печального образа», чьи сердца разбили их коварные подружки. Первый — Джастин Тимберлейк, для которого роман с Бритни Спирс стал первым серьезным увлечением. Их называли главной парой Голливуда, идеальными подростками, воплощением американской мечты. Бритни и Джастин встречались пять лет, последние два из которых ходили помолвленными, демонстрируя окружающим красивое венчальное кольцо Спирс. Весь мир, затаив дыхание, следил за подготовкой молодых людей к торжеству, но, увы, не срослось. Что произошло между влюбленными, так и остается загадкой, но миллионы их поклонников до сих пор оплакивают это расставание века. Свадьба так и не отгремела, зато выстрелил хит Тимберлейка Cry Me a River. С этой песни музыкальная карьера певца пошла вверх (а его экс-подружки — наоборот, на убыль). Особенно примечателен клип на композицию, где Джастин с горечью и злобой пинает и разрывает фотографию Спирс.

Герой девичьих грез, мистер вампир всея Голливуда, актер Роберт Паттинсон также стал жертвой своей бессердечной подружки и невесты Кристен Стюарт. Роман, завязавшийся на съемках «Сумеречной саги» и изначально считавшийся пиар-ходом, вскоре набрал обороты. Потусторонняя парочка везде появлялась вместе, заставляя поклонников героев фильма (Эдварда Каллена и Беллы Суон) рыдать от восторга. Идиллическая картина, верно? Ее разрушила Кристен, поддавшись искушению и изменив своему жениху с режиссером картины, в которой снималась. Ко всему прочему мужчина был женат. Скандальные кадры страстных поцелуев помолвленной Стюарт и несвободного Руперта Сандерса облетели все газеты. Драма набирала обороты: Паттинсон и Кристен расстались, затем вновь сошлись, но после бурного примирения и обещанной друг другу любви до гроба все-таки попрощались. Израненное сердце Роберт залечил огромным количеством фильмов, в которых играл удивительно хорошо. Изменщица же до сих пор иногда вспоминает о несостоявшейся свадьбе, несмотря на свою внезапно поменявшуюся сексуальную ориентацию.

Счастье было так недолго

Впрочем, грандиозные размолвки за час до свадьбы — не самое страшное, что может произойти в личной жизни знаменитостей. Иногда разорванная помолвка спасает от нелепых скоротечных браков, которые потешают публику и расстраивают родных и друзей. Часто необдуманные экспресс-свадьбы с последующим молниеносным разводом являются криком о помощи и признанием собственных психологических проблем. Показательная история произошла опять-таки у Бритни Спирс. Горюя о своем разводе с Кевином Федерлайном, певица отправилась развеяться в Лас-Вегас. С собой звезда позвала школьного друга Джейсона Александера. Увы, но поговорка «все, что было в Вегасе, остается в Вегасе», не сыграла: о браке, заключенном в небольшой часовне посреди пустыни, на следующий же день узнал весь мир. Правда, адвокаты Бритни сумели замять инцидент: спустя пятьдесят пять часов союз был аннулирован.

Чуть дольше продержались эпатажные молодожены — актриса Кармен Электра и баскетболист и шоумен Деннис Родман. Влюбленные также отправились в Лас-Вегас, также обвенчались в безымянной часовенке и даже успели отметить неделю совместной жизни. Правда, на восьмой день Деннис и Кармен разругались в пух и прах, а на девятый день их представители устроили знаменитостям развод.

Ныне примерная жена и мать, светская львица и ролевая модель для подражания подростков, Ким Кардашьян раньше была склонна к странному, вызывающему поведению. Девушка долгое время была помолвлена со спортсменом Крисом Хамфрисом. Молодые люди долго и упорно готовились к свадьбе, которая вопреки всем сомнениям окружающих состоялась. Размах торжества поразил даже голливудскую тусовку: на венчание было потрачено больше десяти миллионов долларов! Невеста в шикарном пышном наряде, элегантный жених в безукоризненном костюме, великолепный прием на двести человек… Наверняка семейство Кардашьян до сих пор жалеет о потраченных на церемонию средствах, ведь любовь Ким и Криса закончилась скорым разводом — влюбленные продержались вместе чуть больше двух месяцев. Причиной расставания стали те самые непримиримые обстоятельства, которые разбили немало браков. На самом же деле Кардашьян и Хамфрис не смогли договориться о том, где будут жить.

Еще одна скорая помолвка, закончившаяся блеском обручального кольца на безымянном пальце, но обернувшаяся в итоге личной драмой, за Рене Зелльвегер и Кенни Чесни. Народная любимица, исполнительница роли Бриджит Джонс, по уверениям друзей, была влюблена как кошка, потому не замечала странностей в поведении своего избранника. Кадры со свадьбы на берегу океана облетели весь мир — как и бумаги о недействительности брака по статье «Мошенничество». Оказалось, что мистер Чесни не кто иной, как свадебный аферист. С тех пор Зелльвегер в любовь не верит, к браку не стремится, а личную жизнь тщательно оберегает от любопытных папарацци.

Говорят, что счастливые пары, которым суждено было сложиться, отличаются от несчастных лишь одним: через все сложности и проблемы они умудряются пройти вместе. Терпение, доброта и мудрость — непременные составляющие личного успеха. И все же иногда мимолетные встречи оказываются судьбоносными и приносят желанное счастье. Дело случая, не иначе!

Агния ЛИСИЦЫНА.