Фонд Нобеля был создан в 1900 году как частная независимая неправительственная организация, с начальным капиталом 31,6 миллиона шведских крон.

Премии лауреатам выплачивались из процентов от сделок с ценными бумагами. Первые премии составляли 150 тысяч крон, что сопоставимо с текущим ее размером в нынешних ценах. В 2012 году размер Нобелевской премии уменьшился на 20 процентов (с 10 до 8 миллионов шведских крон) и составил 1,1 миллиона долларов по существовавшему на тот момент курсу. Соответствующее решение было принято на совещании совета директоров Нобелевского фонда и было продиктовано финансовым кризисом. Сокращение размеров премии должно было гарантировать, что средств на ее вручение будет хватать в долгосрочной перспективе. Пять лет спустя было принято решение впервые с 2001 года несколько увеличить размер премии.