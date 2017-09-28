Власти хотят устроить символический вывод российских войск

Правящая коалиция сделала все возможное, чтобы на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН мог выступить от Молдовы только премьер-министр. Президенту же чинились искусственные препятствия, и он не смог на прошлой неделе отправиться в Нью-Йорк. Об этом журналистам сообщил глава пресс-службы Игоря Додона – Ион Чебан.

Павел Филип на Ассамблее заявил, что с территории Республики Молдова необходимо вывести иностранные войска. Это, дескать, станет главным условием для преодоления последствий конфликта на Днестре. «Участившиеся в Приднестровье военные учения с участием российских войск и военных сил Тирасполя представляют собой серьезную угрозу безопасности Молдовы. Мы снова просим полностью вывести Оперативную группу российских войск, которая незаконно находится на территории Молдовы», – заявил с трибуны ООН Павел Филип. Предположительно просьба правящей в стране коалиции будет рассмотрена в ООН в октябре.

Многие аналитики считают, что обращение премьера не только полностью оторвано от реалий жизни, но очень похоже на чьи-то интриги. В ОГРВ всего три батальона, и в них служат преимущественно местные жители с российским гражданством. Им только шевроны поменять на форме, и они уже окажутся в приднестровской армии. Изменится что-то? А вывозить технику и боеприпасы через территорию Украины вряд ли кто-то рискнет. Очевидно, что у проблемы пока нет решения, но это не смущает чиновников, отрабатывающих на различных международных площадках политические заказы.

Возможно ли разрешение последствий приднестровского конфликта в случае вывода российских войск? На этот вопрос отвечают эксперты.

Федор Гелич, председатель общественной ассоциации «Моя Молдова»: «Во-первых, меня удивило то, что с трибуны ООН выступал не глава государства, а премьер. Во-вторых, вывод войск из Приднестровья должен быть обусловлен созданием в Кишиневе стабильности, причем не только в социальном и внутриполитическом плане, но и во внешней политике. Мы должны доказать и показать жителям левого берега, что у нас соблюдаются права человека и Конституция. И вообще российские подразделения находятся в Левобережье на законном основании, а именно договоренностей, подписанных Ельциным и Снегуром. Что же касается выступления Филипа в ООН, то он сказал ровно то, что от него хотели услышать в Брюсселе и Вашингтоне. Своего голоса у нынешней власти нет».

Сергей Мокану, председатель движения «Антимафия»: «Уверен, чем быстрее будут выведены войска из Приднестровья, тем быстрее будут улажены последствия конфликта. Но вот выступление Филипа в ООН у меня оставило неприятные впечатления. Путь, который выбрала коалиция, чтобы удержаться у власти, – не самый эффективный. Республике Молдова нужны друзья, чем больше, тем лучше, а такие прямолинейные выступления не способствуют их приобретению. Все это – глупый PR. Нам обязательно надо показать партнерам, что в стране не нарушаются права человека, коррупционеры наказываются по заслугам! Считаю, что с выводом войск из Приднестровья проблем не возникнет. У России там просто нет боеспособных подразделений, да и вообще возобновление конфликта Кремлю совсем не нужно.

Виктор ЛАЗАР.