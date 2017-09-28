В понедельник на оперативном совещании в мэрии глава Управления общественного транспорта и путей сообщения Лилиан Копач сообщил собравшимся, что владельцы маршрутных такси жалуются на низкие доходы. Предприниматели предлагают повысить цену проезда в один конец до десяти леев.

По большому счету данный факт не особо взволновал присутствовавших в зале. По наблюдениям журналистов, все участники совещания пользуются личным или служебным автотранспортом. В троллейбусах городских чиновников можно увидеть лишь по большим праздникам и в окружении журналистов, фиксирующих «близость к народу» того или иного начальника. Вице-мэр Нистор Грозаву не видит ничего плохого в том, что маршрутки могут исчезнуть с рынка перевозок пассажиров. «На какой-то момент микроавтобусы были хорошим решением. Ныне ситуация изменилась. Маршрутки необходимы для тех районов, где мало пассажиров, или ночью, чтобы не гонять автобус из-за нескольких человек», – уточнил Грозаву. Вопрос повышения тарифов на проезд во всех видах общественного транспорта, скорее всего, будет рассмотрен в октябре.

На принимаемые в мэрии решения по-прежнему не может влиять Дорин Киртоакэ. Апелляционная палата в минувший понедельник продлила ордер на домашний арест племянника Михая Гимпу. А в Конституционном суде рассмотрели обращение Либеральной партии, в котором утверждалось: Муниципальный совет незаконно отстранил Киртоакэ от должности мэра. Однако КС не нашел нарушений и подтвердил, что все сделано правильно и в соответствии с законом «О местном публичном управлении».

На прошлой неделе на заседании Муниципального совета обсуждалась деятельность еще двух либералов, принятых на работу лично Дорином Киртоакэ: главы Управления городского электротранспорта Георгия Моргоч и начальника Управления здравоохранения Михая Молдовану. И тот и другой подозреваются в многочисленных случаях коррупции.

Похоже, действующая власть дала отмашку на масштабную «зачистку» мэрии от либералов. Если это так, то, скорее всего, Демпартия сделала ставку на то, чтобы взять под свой контроль и Кишинев?

Евгений ГОЛЬША.