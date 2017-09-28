Глава государства провел прямую линию с гражданами

Второй раз с момента избрания президент Игорь Додон в прямом эфире отвечал на вопросы жите­лей Молдовы. До сих пор ни один из его предшественников не де­лал ничего подобного, да и никто из представителей других ветвей власти тоже.

Телезрители говорили о поддержке действий главы государства и задавали вопросы, касающиеся самых разных сто­рон жизни страны. Игорь Додон от острых тем не уклонялся и отвечал предельно от­кровенно и аргументировано.

О противостоянии с правящим большинством

— Я как президент блокирую антина­родные инициативы, а власти все сводят на нет. У пропрезидентской Партии со­циалистов и главы государства есть два варианта: добиться президентской фор­мы правления или получить парламент­ское большинство. Они взаимосвязаны. Если мы хотим добиться президентской формы правления, то должны победить на парламентских выборах. Тогда у нас появится шанс объединить страну, ре­шить приднестровскую проблему, при­нять новую Конституцию и потом перей­ти на президентскую форму правления. Думаю, это единственный выход.

Власть делает все возможное, что­бы сорвать проведение парламентских выборов, а идеальный способ этого до­биться – спровоцировать президента. Поддаться на провокацию или нет? Это сейчас основной вопрос. По всем опро­сам мы побеждаем на следующих выбо­рах, и все это знают. Поэтому кровь нужна не нам, а демократам. В условиях, когда рейтинг доверия населения к президенту Додону превышает отметку в 50%, а рей­тинг Демпартии находится на уровне ста­тистической погрешности, единственный выход для правящего большинства, это искусственно дестабилизировать регион, чтобы отвлечь людей от своей неспособ­ности решить проблемы. Им не нужны выборы в следующем году, потому что у Демпартии больше не будет шанса купить столько депутатов. Поэтому для них нет лучшего сценария, чем спровоцировать президента вывести народ на улицу. Что­бы мы взяли вилы и пошли на парламент. Одна-две жертвы, потом вводится чрез­вычайное положение, а в этом случае вы­боры проводить нельзя. Это прописано в Конституции. Так они хотят оттянуть их проведение до 2019-го.

О массовых протестах

— В качестве президента, помимо блокирования антинародных инициатив этого парламента, я выступил еще с мно­гими инициативами. Но я понимаю, что этот парламент будет всё блокировать. Нам нужна президентская республика, и это было бы правильнее всего. Не потому что Додон – президент, а потому что если народ выбрал лидера, то он и должен от­вечать. А выход на протесты возможен только в двух случаях – если власть по­пытается снять с должности президента и если попытается дестабилизировать обстановку на Днестре. Те, кто пришел к власти через кровь, в большинстве случа­ев уходят тоже через кровь. Я дал нынеш­ней власти шанс уйти без крови, револю­ций. Потому что, если они и дальше будут провоцировать – я сам призову людей к протестам, народ выйдет, и все это за­кончится. Но я не хочу выводить граждан только для того, чтобы пообщаться. Я де­лаю все возможное для того, чтобы у нас не было войны, не было второй Украи­ны. Мне это не нужно, вам это не нужно, стране это не нужно. Поэтому я держу ситуацию под контролем. Но если все демократические попытки себя исчерпа­ют, и единственным выходом будет созыв Великого национального собрания, то я сам призову народ и буду стоять в пер­вых рядах, рядом со своими гражданами. Это будет последний бой. А до тех пор мы не должны допустить дестабилизации. Я вас очень прошу, сдерживайте эмоции, не надо давать повода этим бандитам, чтобы они отменили выборы следующего года. Мы с вами будем вместе до конца. Мы их однозначно победим, если будем вместе.

О переходе на президентскую форму правления

— Я предлагал провести 24 сентября референдум по ряду вопросов: по вве­дению в школах «Истории Молдовы», по сокращению количества депутатов, по отмене закона о миллиарде и по рас­ширению полномочий президента для роспуска парламента. Но раз Конститу­ционный суд, большинство членов кото­рого – граждане Румынии, референдум заблокировал – других вариантов нет. Мы вынесем эту инициативу на суд народа, и только ему решать, как быть. Мы зайдем в каждый дом, посоветуемся с людьми. Нам запретили проводить общереспу­бликанский референдум, – мы проведем его в домах граждан. Для нас важно, что­бы это было мнение народа.

О непромульгированных законах

— Эти законы я вернул обратно, де­путаты за них вновь проголосовали. Что мы будем делать дальше? Ко мне об­ратились некоторые академики, кото­рые предлагают, чтобы я встретился с научным сообществом. Скорее всего, в течение ближайших дней, на следующей неделе, я проведу эту встречу в Акаде­мии наук, чтобы обсудить ситуацию. По­тому что налицо явная попытка не просто разрушить Академию наук, но прибрать к рукам находящуюся в ее ведении вну­шительную собственность. Профсоюзы тоже предлагают, чтобы мы встретились и обсудили, что делать с поправками в Трудовой кодекс. Они существенно ухуд­шают положение молодых семей, потому что сокращают с шести до четырех лет срок, в течение которого мать может находиться дома с ребенком. И это в условиях и так падающей рождаемости. Ущемляются и интересы пенсионеров, которых, согласно этим поправкам, мож­но увольнять по инициативе работодате­ля. По Конституции у меня есть 14 дней для принятия решения, после того как парламент направит эти законы в пре­зидентуру.

Если мы посчитаем, что эти законы противоречат нормам Конституции, тог­да мы возьмем на себя риск и обратимся в Конституционный суд, покажем эти не­соответствия, и мы эти законы не под­пишем. Так будем поступать и с другими законами, к примеру, с попытками огра­ничить полномочия президента в том, что касается Национальной армии. Или с намерениями заставить людей смотреть только то, что интересно Демократиче­ской партии. Это антиконституционно.

Поэтому такие законы мы промуль­гировать не будем, несмотря на то, что очень много деклараций, мол, «Вот мы покажем Додону!». Так давайте! Мой отец мне всегда говорил: «Собака, ко­торая много лает, не кусается!». Вот они лают и лают. Да, они пытаются сейчас нас ограничить, но все это закончится очень плохо для них. Нельзя играть с огнём.

О взаимоотношениях с Приднестровьем

— Собираюсь пообщаться с представи­телями общественности Приднестровья. Хочу, чтобы мы встретились без галстуков, если хотят, то и депутаты могут принять участие, если им «Шериф» разрешит. Без прессы, чтобы никто не боялся, а то у них там репрессии, оказывается. Молодежь приехала в Кошницу, а их потом спраши­вали, почему они пришли на встречу с пре­зидентом Молдовы. Это недальновидная политика, и она ни к чему хорошему не приведет. Не надо дальше поощрять не­нависть друг к другу. Я открыт к диалогу с руководством и с жителями Приднестро­вья. Вот свежий пример. Группа DoReDoS из Рыбницы победила на конкурсе «Новая волна» в Сочи при моей непосредственной поддержке. А по возвращении я вручил участникам коллектива государственные награды Молдовы.

С представителями общественности левобережья Днестра я намерен обсу­дить точки соприкосновения, будущее и условия мира на Днестре. Я твердо убежден, что воссоединение страны – гарантия сохранения государственности Молдовы. Понятно, что сейчас мы ситуа­цию не разрешим, пока в парламенте и правительстве звучат такие ярые анти­российские заявления. Но мы должны садиться за стол переговоров и думать, что будем делать дальше, когда получим парламентское большинство. Встреча с представителями Приднестровья плани­руется на начало октября.

О социальных гарантиях

— Многие задают вопросы о повыше­нии пенсий, о введении материнского капитала, о льготах для молодых семей, о создании новых рабочих мест. Мы вы­двинули несколько подобных инициатив, но при нынешнем правящем большинстве они поддержки не находят. Когда Партия социалистов выиграет выборы, эти во­просы будем обязательно решать.

Но и сейчас мы стараемся сделать все возможное, чтобы люди почувствова­ли, что о них помнят. Так, к началу учебно­го года Благотворительный фонд первой леди «Din Suflet» провел грандиозную ак­цию по подготовке детей к школе. В об­щей сложности за время акции школьные принадлежности получили более 8000 учеников начальных классов из малоиму­щих, неполных и многодетных семей.

А к Дню пожилого человека, который традиционно отмечается 1 октября, бо­лее 10 тысяч пенсионеров из числа самых малообеспеченных получат помощь от президента и фонда «Din Suflet». Кроме этого, до Нового года будут отремонтиро­ваны около 100 детских садов по всей ре­спублике. В следующем году планируется ремонт еще 300 дошкольных учреждений. На следующей неделе в десяти крупных селах начнется сооружение стадионов с искусственным покрытием. Кроме этого, будут установлены уличные тренажеры и детские площадки. А в следующем году при помощи президента Туркменистана спортивные комплексы будут построены еще в ста селах Молдовы. Хочу особо под­черкнуть, что упомянутые проекты будут реализованы не на бюджетные средства, а при помощи зарубежных партнеров и друзей, а также при непосредственной поддержке благотворительного фонда первой леди.

Подготовила к печати Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.

КСТАТИ: Очень интересный и полезный формат

«Прямая линия» продолжалась больше двух часов. Но, разумеет­ся, на все заданные вопросы Игорь Додон ответить не успел. Итоги общения с телезрителями глава государства подвел на своей странице в со­циальной сети:

— Провел прямую линию с гражданами Молдовы. В течение 2 с половиной часов в прямом эфире отвечал на вопросы людей, поступившие со всех уголков нашей республики на молдавском и русском языках.

Все вопросы, которые мы не успели обсудить в прямом эфире, а также просьбы о помощи будут переданы на изучение моим советникам, и их отпра­вители обязательно получат ответы.

Считаю очень полезным и интересным подобный формат общения с граж­данами. Он будет продолжен мной и впредь.