Лицом к лицу с народом
Глава государства провел прямую линию с гражданами
Второй раз с момента избрания президент Игорь Додон в прямом эфире отвечал на вопросы жителей Молдовы. До сих пор ни один из его предшественников не делал ничего подобного, да и никто из представителей других ветвей власти тоже.
Телезрители говорили о поддержке действий главы государства и задавали вопросы, касающиеся самых разных сторон жизни страны. Игорь Додон от острых тем не уклонялся и отвечал предельно откровенно и аргументировано.
О противостоянии с правящим большинством
— Я как президент блокирую антинародные инициативы, а власти все сводят на нет. У пропрезидентской Партии социалистов и главы государства есть два варианта: добиться президентской формы правления или получить парламентское большинство. Они взаимосвязаны. Если мы хотим добиться президентской формы правления, то должны победить на парламентских выборах. Тогда у нас появится шанс объединить страну, решить приднестровскую проблему, принять новую Конституцию и потом перейти на президентскую форму правления. Думаю, это единственный выход.
Власть делает все возможное, чтобы сорвать проведение парламентских выборов, а идеальный способ этого добиться – спровоцировать президента. Поддаться на провокацию или нет? Это сейчас основной вопрос. По всем опросам мы побеждаем на следующих выборах, и все это знают. Поэтому кровь нужна не нам, а демократам. В условиях, когда рейтинг доверия населения к президенту Додону превышает отметку в 50%, а рейтинг Демпартии находится на уровне статистической погрешности, единственный выход для правящего большинства, это искусственно дестабилизировать регион, чтобы отвлечь людей от своей неспособности решить проблемы. Им не нужны выборы в следующем году, потому что у Демпартии больше не будет шанса купить столько депутатов. Поэтому для них нет лучшего сценария, чем спровоцировать президента вывести народ на улицу. Чтобы мы взяли вилы и пошли на парламент. Одна-две жертвы, потом вводится чрезвычайное положение, а в этом случае выборы проводить нельзя. Это прописано в Конституции. Так они хотят оттянуть их проведение до 2019-го.
О массовых протестах
— В качестве президента, помимо блокирования антинародных инициатив этого парламента, я выступил еще с многими инициативами. Но я понимаю, что этот парламент будет всё блокировать. Нам нужна президентская республика, и это было бы правильнее всего. Не потому что Додон – президент, а потому что если народ выбрал лидера, то он и должен отвечать. А выход на протесты возможен только в двух случаях – если власть попытается снять с должности президента и если попытается дестабилизировать обстановку на Днестре. Те, кто пришел к власти через кровь, в большинстве случаев уходят тоже через кровь. Я дал нынешней власти шанс уйти без крови, революций. Потому что, если они и дальше будут провоцировать – я сам призову людей к протестам, народ выйдет, и все это закончится. Но я не хочу выводить граждан только для того, чтобы пообщаться. Я делаю все возможное для того, чтобы у нас не было войны, не было второй Украины. Мне это не нужно, вам это не нужно, стране это не нужно. Поэтому я держу ситуацию под контролем. Но если все демократические попытки себя исчерпают, и единственным выходом будет созыв Великого национального собрания, то я сам призову народ и буду стоять в первых рядах, рядом со своими гражданами. Это будет последний бой. А до тех пор мы не должны допустить дестабилизации. Я вас очень прошу, сдерживайте эмоции, не надо давать повода этим бандитам, чтобы они отменили выборы следующего года. Мы с вами будем вместе до конца. Мы их однозначно победим, если будем вместе.
О переходе на президентскую форму правления
— Я предлагал провести 24 сентября референдум по ряду вопросов: по введению в школах «Истории Молдовы», по сокращению количества депутатов, по отмене закона о миллиарде и по расширению полномочий президента для роспуска парламента. Но раз Конституционный суд, большинство членов которого – граждане Румынии, референдум заблокировал – других вариантов нет. Мы вынесем эту инициативу на суд народа, и только ему решать, как быть. Мы зайдем в каждый дом, посоветуемся с людьми. Нам запретили проводить общереспубликанский референдум, – мы проведем его в домах граждан. Для нас важно, чтобы это было мнение народа.
О непромульгированных законах
— Эти законы я вернул обратно, депутаты за них вновь проголосовали. Что мы будем делать дальше? Ко мне обратились некоторые академики, которые предлагают, чтобы я встретился с научным сообществом. Скорее всего, в течение ближайших дней, на следующей неделе, я проведу эту встречу в Академии наук, чтобы обсудить ситуацию. Потому что налицо явная попытка не просто разрушить Академию наук, но прибрать к рукам находящуюся в ее ведении внушительную собственность. Профсоюзы тоже предлагают, чтобы мы встретились и обсудили, что делать с поправками в Трудовой кодекс. Они существенно ухудшают положение молодых семей, потому что сокращают с шести до четырех лет срок, в течение которого мать может находиться дома с ребенком. И это в условиях и так падающей рождаемости. Ущемляются и интересы пенсионеров, которых, согласно этим поправкам, можно увольнять по инициативе работодателя. По Конституции у меня есть 14 дней для принятия решения, после того как парламент направит эти законы в президентуру.
Если мы посчитаем, что эти законы противоречат нормам Конституции, тогда мы возьмем на себя риск и обратимся в Конституционный суд, покажем эти несоответствия, и мы эти законы не подпишем. Так будем поступать и с другими законами, к примеру, с попытками ограничить полномочия президента в том, что касается Национальной армии. Или с намерениями заставить людей смотреть только то, что интересно Демократической партии. Это антиконституционно.
Поэтому такие законы мы промульгировать не будем, несмотря на то, что очень много деклараций, мол, «Вот мы покажем Додону!». Так давайте! Мой отец мне всегда говорил: «Собака, которая много лает, не кусается!». Вот они лают и лают. Да, они пытаются сейчас нас ограничить, но все это закончится очень плохо для них. Нельзя играть с огнём.
О взаимоотношениях с Приднестровьем
— Собираюсь пообщаться с представителями общественности Приднестровья. Хочу, чтобы мы встретились без галстуков, если хотят, то и депутаты могут принять участие, если им «Шериф» разрешит. Без прессы, чтобы никто не боялся, а то у них там репрессии, оказывается. Молодежь приехала в Кошницу, а их потом спрашивали, почему они пришли на встречу с президентом Молдовы. Это недальновидная политика, и она ни к чему хорошему не приведет. Не надо дальше поощрять ненависть друг к другу. Я открыт к диалогу с руководством и с жителями Приднестровья. Вот свежий пример. Группа DoReDoS из Рыбницы победила на конкурсе «Новая волна» в Сочи при моей непосредственной поддержке. А по возвращении я вручил участникам коллектива государственные награды Молдовы.
С представителями общественности левобережья Днестра я намерен обсудить точки соприкосновения, будущее и условия мира на Днестре. Я твердо убежден, что воссоединение страны – гарантия сохранения государственности Молдовы. Понятно, что сейчас мы ситуацию не разрешим, пока в парламенте и правительстве звучат такие ярые антироссийские заявления. Но мы должны садиться за стол переговоров и думать, что будем делать дальше, когда получим парламентское большинство. Встреча с представителями Приднестровья планируется на начало октября.
О социальных гарантиях
— Многие задают вопросы о повышении пенсий, о введении материнского капитала, о льготах для молодых семей, о создании новых рабочих мест. Мы выдвинули несколько подобных инициатив, но при нынешнем правящем большинстве они поддержки не находят. Когда Партия социалистов выиграет выборы, эти вопросы будем обязательно решать.
Но и сейчас мы стараемся сделать все возможное, чтобы люди почувствовали, что о них помнят. Так, к началу учебного года Благотворительный фонд первой леди «Din Suflet» провел грандиозную акцию по подготовке детей к школе. В общей сложности за время акции школьные принадлежности получили более 8000 учеников начальных классов из малоимущих, неполных и многодетных семей.
А к Дню пожилого человека, который традиционно отмечается 1 октября, более 10 тысяч пенсионеров из числа самых малообеспеченных получат помощь от президента и фонда «Din Suflet». Кроме этого, до Нового года будут отремонтированы около 100 детских садов по всей республике. В следующем году планируется ремонт еще 300 дошкольных учреждений. На следующей неделе в десяти крупных селах начнется сооружение стадионов с искусственным покрытием. Кроме этого, будут установлены уличные тренажеры и детские площадки. А в следующем году при помощи президента Туркменистана спортивные комплексы будут построены еще в ста селах Молдовы. Хочу особо подчеркнуть, что упомянутые проекты будут реализованы не на бюджетные средства, а при помощи зарубежных партнеров и друзей, а также при непосредственной поддержке благотворительного фонда первой леди.
Подготовила к печати Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.
КСТАТИ: Очень интересный и полезный формат
«Прямая линия» продолжалась больше двух часов. Но, разумеется, на все заданные вопросы Игорь Додон ответить не успел. Итоги общения с телезрителями глава государства подвел на своей странице в социальной сети:
— Провел прямую линию с гражданами Молдовы. В течение 2 с половиной часов в прямом эфире отвечал на вопросы людей, поступившие со всех уголков нашей республики на молдавском и русском языках.
Все вопросы, которые мы не успели обсудить в прямом эфире, а также просьбы о помощи будут переданы на изучение моим советникам, и их отправители обязательно получат ответы.
Считаю очень полезным и интересным подобный формат общения с гражданами. Он будет продолжен мной и впредь.