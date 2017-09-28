Бывшие брачные агенты рассказали, как не попасть в их же лапы

Одинокие обоих полов все чаще пытаются знакомиться в Интернете, хотя большинство из них попадают на мошенников — как «индивидуалов», так и «организованных». Мы пообщались с бывшими сотрудниками брачных агентств и узнали изнутри, как именно «разводят» желающих найти себе пару. А также на какие объявления мошенники точно не клюнут (существуют «кодовые» слова, говорящие о том, что с таким «объявителем» лучше не связываться).

«Я переписывалась с клиентками от имени мужика»

О коварстве брачных агентств говорят регулярно, и потому многие даже не думают туда обращаться — однако все равно попадают в их лапы. Ведь для этого достаточно зарегистрироваться на любом сайте знакомств.

Сами свахи, ставшие большими и малыми корпорациями, на критику в свой адрес плевать хотели и продолжают нахваливать себя: «Мы готовы доказать вам, что мечта совсем близко!»

Лет двадцать тому назад, в период становления и раскрутки, подобные заведения набирали персонал «из своих» — близких, знакомых, доверенных лиц. С тех пор близкие разбогатели, а знакомые нашли более перспективную работу, и «брачных агентов» пришлось набирать с улицы — по объявлению в Интернете. И когда такой агент увольняется, рот ему никак не заткнешь.

— Я нашла их объявление на самом крупном портале по трудоустройству, — возмущается Елена, в этом году получившая диплом Академии госслужбы при президенте. — Требовался личный помощник руководителя с фиксированным окладом 30 тыс. руб в месяц плюс проценты с продаж. Сама компания позиционировалась как семейный консалтинг.

На собеседовании ей объяснили, что к окладу она будет получать определенный процент с продаж, которые сделает ее руководитель. А за каждого лично ею приведенного человека — 200 руб. сверху.

— Оказалось, мне придется… писать одиноким женщинам от имени мужика! — признается Лена. — Нужно рыскать по сайтам знакомств и находить одиноких обеспеченных москвичек. По каким признакам вычислять их платежеспособность, учат отдельно: надо смотреть на грамотность объявления, на место работы, на антураж на фото — где отдыхает, какое авто и пр. Можно найти соискательницу в соцсетях и там все рассмотреть. Потом пишешь ей от имени мужчины ее мечты.

— А как узнать, о ком она мечтает?

— Все дамы, которые ищут пару на сайтах знакомств, мечтают как под копирку: обеспеченный, разведенный, симпатичный, с постоянной престижной работой, любит путешествовать и ищет последнюю порядочную женщину, которая осталась на этой планете. У конторы имеется специальный IT‑отдел, они регулярно создают и обновляют странички «мужчин женских мечт» с привлекательными фото. По паре десятков фейков только от нашей конторы на каждом сайте знакомств есть точно, вот с этих страничек и работают брачные агенты. Удивительно: вот тетка пишет о себе, что она финансовый директор крупной компании, дочь замуж выдала, весь мир объездила, а в существование идеального мужика, от имени которого я ей пишу, верит!.. Лично я чаще всего была «предпринимателем Михаилом 46 лет», симпатичным качком на фотке.

— Кстати, а откуда берутся фото симпатичных мужчин? Ведь изображенные на них могут себя узнать!

— Фото мы покупали у их хозяев. Тогда я и узнала, как много парней рады таким непыльным образом подзаработать! Все, что от них требуется, прислать красивые фотки и не бухтеть, если увидят их на сайте под чужим именем. Фото слали без конца, сортировать не успевали, даже из Америки.

По словам Лены, «брачный агент» (а ими в итоге становились все сотрудники, переступавшие порог заведения, независимо от того, на какую должность претендовали) должен вовлечь нужный «контингент» в переписку. А как только контингент вовлечется — позвонить.

— Мужским голосом?!

— Нет, своим голосом звонишь и говоришь, что ты личная помощница такого-то — называешь имя мужчины мечты, от лица которого ей писала. Рассказываешь, какой твой босс важный и занятой человек. И конкретно на нее запал так, что сам себе не верит. Но вот досада: именно сейчас ему пришлось срочно улететь в командировку за океан. Но он поручил мне, личной помощнице, пока с вами связаться и договориться о встрече в офисе. Чтобы я могла вам предварительно рассказать о некоторой специфике своего работодателя. Первый раз лучше встречаться с ней вдвоем где-нибудь в кафе. А уж на второй тащить ее в контору.

Если верить Лене, явление личной помощницы даже самых опытных женщин удивительным образом убеждает не только в существовании «улетевшего за океан» избранника, но и в его выдающихся душевных и материальных качествах.

— На встречу в кафе я обычно приходила в деловом костюме и рассказывала, что мой шеф, предприниматель Михаил, — вдовец. Как вариант, что жена сама его бросила, переспав с его водителем (телохранителем). Смысл в том, что «мужчина мечты» не должен быть повинен в развале семьи. Дети должны быть либо взрослые, либо учиться за границей в закрытом пансионе, а то «невеста» может напугаться, что ей придется ими заниматься. Но и говорить, что мужчина мечты от них отказался, ни в коем случае нельзя. В общем, на первой встрече можно говорить все что угодно, лишь бы убедить ее прийти к нам в офис. А там сообщить, что Михаила внезапно отправили на год в командировку в Антарктиду. И звать психолога-консультанта своего отдела. Он убеждает заключить долгосрочный контракт с конторой: мол, мы вам таких Михаилов вагонами поставлять будем! Годовой ВИП-контракт стоит больше 200 тысяч, самый дешевый — 60 тыс. руб. на месяц. Если клиентка ничего не подпишет и не оплатит, никто ничего не заработает. Но обычно ее в этом отдельном кабинетике «психолог» просто измором берет… С точки зрения закона клиентки не обмануты. Они просто невнимательно читают договор, в котором прописано, что фирма обязуется предоставлять им информационные услуги. А инфоуслуги — это не живой предприниматель Михаил, а распечатки из Интернета подходящих кандидатур и психологические консультации. Все это фирма действительно предоставляла. И насколько мне известно, пока не проиграла ни одного суда, хотя в суд на контору подавали неоднократно.

Молодая должна быть немолода, обеспечена и самоуверенна…

Выпускник театрального вуза Дмитрий трудился в аналогичном агентстве «разведенным обеспеченным предпринимателем, ищущим пару».

— Моей задачей было один раз сходить на свидание с клиенткой и максимально ее обаять. До этого с ней от имени моего героя переписывалась на сайте знакомств девочка — брачный агент. На всех сайтах знакомств мне завели страничку с моими фото и легендой, которая, как говорили при приеме на работу, должна у меня от зубов отскакивать.

— А как вы вообще туда попали?

— Областной театр, в котором я служил, закрылся. И я брался за любые подработки: клоуном на детских утренниках, тамадой на свадьбах, массовиком-затейником и пр. Отслеживал все объявления, где искали людей с дипломом театрального. И это агентство как раз дало такое объявление.

— Вы сразу поняли, что это обман?

— Мне же объяснили, что я нужен для того, чтобы клиентка поверила в то, что симпатичный и обеспеченный предприниматель Дмитрий действительно существует. Обычно после первого свидания клиентка уходила окрыленная. Я тоже выражал восторги, как нас «свела судьба», и приглашал ее на второе свидание. Но вместо меня на него уже приходила «моя личная помощница», сообщала, что я улетел в срочную командировку, и волокла бедняжку в контору, где ей втюхивали долгосрочный контракт. Мне платили процент, если клиентка, с которой я встречался, такой контракт подписывала.

— Но ведь в агентстве из нее начинали вытягивать деньги!

— И почти все их давали! Они же хотели казаться обеспеченными и бескорыстными. А тут целый олигарх на носу!

— Неужели много таких наивных?

— Таких дамочек на сайтах полно, только их надо отбирать из общей массы по признакам, список которых у каждого брачного агента стоит на рабочем месте. И если дама сама не указала все необходимое в объявлении, то агент должен вступить с ней в переписку от лица «жениха» и все выяснить.

— А какой контингент считается «правильным» для брачной конторы?

— По возрасту — от 37 до 47. Женщина должна быть материально состоявшейся и не задаваться вопросом: а с чего это вдруг такой крутой бизнесмен обратил внимание на меня? Обычно женщины такого типа очень стесняются того, что ищут пару на сайте знакомств, и даже с подругами этим не делятся. Все ждут случая произвести фурор из серии: «Сижу я на премьере, а там он в ВИП-ложе, увидел меня и обомлел…»

— Почему же вы ушли из брачной конторы?

— Не я, а меня «ушли». Они решили сэкономить на актерах в роли предпринимателей, и теперь после переписки встречу сразу назначает «личная помощница». Я считаю, что этот бизнес все равно умирает. Дамы теперь перебрались в Инстаграм и в Тиндер, где успешно самообслуживаются.

Гватемала нам поможет!

На какое же объявление на сайте знакомств точно НЕ откликнется брачный агент? Той, которая далеко от Москвы и не готова в ближайшее время приехать в столицу; не имеет постоянной работы (то есть у нее нет стабильного дохода, зато куча времени на выяснение деталей); если женщина еще формально замужем; если она не планирует серьезных отношений вовсе, а ищет спонсора; если ее материальный статус ниже среднего — нет собственного жилья и она экономит на себе (обычно это видно по фото в соцсетях). Отдельной статьей памятки брачного агента идут женщины, в чьих объявлениях содержатся «двусмысленные шутки, вульгаризмы, непристойные намеки и пр.». Терять на таких время брачным агентам не только не рекомендуется, но даже запрещено.

— Наша клиентка — серьезная и возвышенная, — поясняет Дима. — Или хотя бы пафосная ханжа. Но никак не юмористка. Безопасно денег срубить можно только с дамочек, которые строят из себя таких независимых фиф, а на деле страшно боятся, что кто-то узнает, что они ищут пару на сайте.

— Нам даже диктовали ключевые слова, по которым можно понять, что с объявлением лучше не связываться, — добавляет Лена. — Сейчас точно весь список я, конечно, не перечислю, но там точно было слово «член». Считалось, что наша потенциальная клиентка не может употребить это слово в объявлении о знакомстве. Женщина — член какого-нибудь совета, как и женщина, ищущая большой член, одинаково неприемлемы для брачной конторы.

Похоже, многие женщины уже догадались о происках вокруг сайтов знакомств и стали намеренно встраивать в текст своего объявления «кодовые» слова, отпугивающие как корпоративных брачных агентов, так и аферистов-частников. Вот, например, какое объявление я нашла в Сети: «Я красивая, умная и бедная (все деньги спускаю на благотворительность), люблю пожестче и много шучу. Меня зовут Вика. Я врач и живу в Гватемале, пожалуй, это мой единственный недостаток. Он — адекватный, обеспеченный и высокий (от 180 см). Спортивный, умный (читай — умнее меня), с большим членом и отличным чувством юмора. Мужчина должен быть мобилен и свободен как в ресурсах, так и во времени. Знакомимся?»

Мне удалось по указанному под объявлением номеру дозвониться до «гватемальской невесты».

— Мне 28 лет, я врач-тропиколог, — пояснила мне Вика. — Училась в России, потом в Бельгии получила специализацию по тропическим заболеваниям и организации здравоохранения в странах с ограниченными возможностями. На сегодня три года работаю в Гватемале. У меня интересная работа, но при этом мне 28 лет — и я хочу любить и быть любимой. Однажды я поняла, что ждать принца сложа руки бесполезно. Меня окружают деревенские жители племени майя или женатые европейские врачи. И я решила разместить объявление на сайте знакомств. И тогда узнала, сколько это отнимает времени! Приходится отсекать хедхантеров из брачных агентств, альфонсов, аферистов и просто идиотов. А выясняется это далеко не с первого письма! И тогда я придумала текст, на который, по идее, не должны клевать агенты и аферисты. И они впрямь исчезли. Правда, на их месте тут же возникли возмущенные упоминанием «большого члена» и тем, что якобы я хочу от мужчины денег. Это не так: словосочетание «свободен в ресурсах» нужно для того, чтобы сразу отсечь тех, кто намерен вытянуть из меня деньги. К счастью, умные мужчины читают между строк и отвечают мне. Я хорошо зарабатываю, но за мужчину, конечно, платить не буду. А ввиду моей работы встречаться нам придется либо в Гватемале, либо в России, либо где-то в третьей стране — то есть кому-то одному или обоим придется лететь за границу. А необеспеченный и несвободный мужчина просто не потянет такую любовь с постоянными перелетами.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.