Шотландский велосипедист Марк Бомонт установил новый ми- ровой рекорд, за 79 дней объехав земной шар на своем двухколес- ном транспорте.

Ежедневно 34-летнему Бомонту приходилось проезжать около 386 км, на преодоление которых уходи- ло по 16 часов в сутки. Около 5 часов спортсмен в среднем уделял сну. Свой заезд Бомонт начал 2 июня в Париже и, проехав через Европу, устремился далее на восток. Хотя в пути его сопровождала команда поддержки, состоящая из врача, ди- етолога и механика, в России после падения с велосипеда ему потребо- валась срочная стоматологическая помощь. Шотландца встретили у Триумфальной арки во французской столице. Мировой рекорд Бомонт устанавливает не впервые: 9 лет на- зад он совершил кругосветное путе- шествие на велосипеде за 194 дня.