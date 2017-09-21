Щекотливая интеграция
Молдавские демократы возрождают Конституцию СССР
Три парламентские партии хотели бы внести свои изменения в ныне действующую Конституцию. Социалисты, например, намеревались провести референдум об усилении президентской власти. Дышащая на ладан, Либерально-демократическая партия предлагает перекроить 13 статью Конституции, заменив словосочетание «молдавский язык» на «румынский язык».
Однако самая спорная инициатива родилась в недрах Демократической партии. Ее председатель Влад Плахотнюк на прошлой неделе объявил: в Основной закон страны необходимо внести положение, предполагающее неизменный курс на евроинтеграцию, вне зависимости от того, кто придет к власти через год, пять или десять. На следующий день депутат-демократ Серджиу Сырбу уточнил: «ДПМ всегда поддерживала и будет поддерживать курс на евроинтеграцию и доказала это конкретными шагами – либерализацией визового режима и заключением Соглашения об ассоциации с ЕС». Пафос молодого демократа тут же высмеял бывший демократ и экс-депутат парламента Александр Муравский. Он напомнил о том, что в ДПМ постоянно говорят, что во время кражи миллиарда они не были у власти. Но если заключение соглашения об ассоциации с ЕС – заслуга демократов, то могли ли они не влиять на другое событие 2014-го года, когда из трех банков умыкнули деньги. «Вы там уже определитесь, когда были у власти», – советует демократам Муравский.
Для того чтобы изменить Конституцию в парламенте, необходимы 68 депутатских голосов. У правящей коалиции вместе с либералами и либеральными демократами – 71 мандат. Таким образом, предложение ДПМ может быть принято. При этом многие политологи обращают внимание на то, что понятие «евроинтеграция» несет в себе идеологическую составляющую. Ну а в Конституции есть статья 5 пункт 2, в которой, в частности, говорится: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной государственной идеологии». В беседе с корреспондентом «МК» бывший постпред Молдовы при Совете Европы и ООН Алексей Тулбуре отметил: «Все просто, Демпартия пытается подменить реальную трансформацию законов, предполагающих европейские свободы, права человека, некими действиями ритуального характера. Это очень похоже на недавнее обращение в ООН по поводу вывода российских войск из Приднестровья. Результата никакого, но продемонстрировали всем свою ритуальную русофобию. Правящая коалиция не готова развивать экономику, сажать коррупционеров, остается разве что менять многострадальную конституцию и «давить» на геополитику».
Критики новой конституционной идеи считают, что фактически демократы хотят ввести в Основной закон аналог 6-й статьи Конституции СССР о «ведущей и направляющей роли». В результате из политического оборота могут быть выведены партии, продвигающие альтернативу евроинтеграции. Впрочем, законы могут быть написаны какие угодно – они совершенно необязательны к исполнению. Такова уж наша специфика. Власти при принятии решений больше ориентировались на политическую целесообразность, чем на законодательство, считает президент Ассоциации «Женщины Молдовы против коррупции» Галина Легкова. «В Конституции написано много, но вспоминают о ней в основном оппозиция и политологи. Исполнительная и судебная власти зачастую трактуют статьи Основного закона вопреки их изначальному смыслу. Судьи уже давно не стесняются выносить решения без ссылок на законодательство, никак не обосновывая и не мотивируя свои решения», – заверила Галина Легкова корреспондента «МК».
А политологи от оппозиции уверенны, что правящая коалиция вообще не способна вести страну по пути политической модернизации и экономического успеха. «Ни евроинтеграция, ни японоинтеграция нам не грозят, – уверен Алексей Тулбуре. – С этими людьми мы можем прийти лишь к стране, построенной по северокорейским лекалам».
Александр ТОКАРСКИЙ.