Молдавские демократы возрождают Конституцию СССР

Три парламентские партии хо­тели бы внести свои изменения в ныне действующую Конституцию. Социалисты, например, намере­вались провести референдум об усилении президентской власти. Дышащая на ладан, Либерально-демократическая партия предла­гает перекроить 13 статью Консти­туции, заменив словосочетание «молдавский язык» на «румын­ский язык».

Однако самая спорная инициатива родилась в недрах Демократической пар­тии. Ее председатель Влад Плахотнюк на прошлой неделе объявил: в Основной за­кон страны необходимо внести положе­ние, предполагающее неизменный курс на евроинтеграцию, вне зависимости от того, кто придет к власти через год, пять или десять. На следующий день депутат-демократ Серджиу Сырбу уточнил: «ДПМ всегда поддерживала и будет поддержи­вать курс на евроинтеграцию и доказала это конкретными шагами – либерализа­цией визового режима и заключением Соглашения об ассоциации с ЕС». Пафос молодого демократа тут же высмеял быв­ший демократ и экс-депутат парламента Александр Муравский. Он напомнил о том, что в ДПМ постоянно говорят, что во время кражи миллиарда они не были у власти. Но если заключение соглашения об ассоциа­ции с ЕС – заслуга демократов, то могли ли они не влиять на другое событие 2014-го года, когда из трех банков умыкнули день­ги. «Вы там уже определитесь, когда были у власти», – советует демократам Мурав­ский.

Для того чтобы изменить Конституцию в парламенте, необходимы 68 депутатских голосов. У правящей коалиции вместе с либералами и либеральными демократа­ми – 71 мандат. Таким образом, предло­жение ДПМ может быть принято. При этом многие политологи обращают внимание на то, что понятие «евроинтеграция» несет в себе идеологическую составляющую. Ну а в Конституции есть статья 5 пункт 2, в которой, в частности, говорится: «Ника­кая идеология не может устанавливаться в качестве официальной государственной идеологии». В беседе с корреспондентом «МК» бывший постпред Молдовы при Сове­те Европы и ООН Алексей Тулбуре отметил: «Все просто, Демпартия пытается подме­нить реальную трансформацию законов, предполагающих европейские свободы, права человека, некими действиями ри­туального характера. Это очень похоже на недавнее обращение в ООН по поводу вы­вода российских войск из Приднестровья. Результата никакого, но продемонстриро­вали всем свою ритуальную русофобию. Правящая коалиция не готова развивать экономику, сажать коррупционеров, оста­ется разве что менять многострадальную конституцию и «давить» на геополитику».

Критики новой конституционной идеи считают, что фактически демократы хо­тят ввести в Основной закон аналог 6-й статьи Конституции СССР о «ведущей и направляющей роли». В результате из по­литического оборота могут быть выведе­ны партии, продвигающие альтернативу евроинтеграции. Впрочем, законы могут быть написаны какие угодно – они совер­шенно необязательны к исполнению. Та­кова уж наша специфика. Власти при при­нятии решений больше ориентировались на политическую целесообразность, чем на законодательство, считает президент Ассоциации «Женщины Молдовы против коррупции» Галина Легкова. «В Конститу­ции написано много, но вспоминают о ней в основном оппозиция и политологи. Ис­полнительная и судебная власти зачастую трактуют статьи Основного закона вопреки их изначальному смыслу. Судьи уже дав­но не стесняются выносить решения без ссылок на законодательство, никак не обо­сновывая и не мотивируя свои решения», – заверила Галина Легкова корреспондента «МК».

А политологи от оппозиции уверенны, что правящая коалиция вообще не способ­на вести страну по пути политической мо­дернизации и экономического успеха. «Ни евроинтеграция, ни японоинтеграция нам не грозят, – уверен Алексей Тулбуре. – С этими людьми мы можем прийти лишь к стране, построенной по северокорейским лекалам».

Александр ТОКАРСКИЙ.