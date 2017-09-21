В лицеях столицы в одном классе учатся по сорок пять школьников

Периодически столичные чинов­ники пугают владельцев марш­рутных такси тем, что будут пере­возить пассажиров исключительно городским общественным транс­портом. Однако, как выяснилось в понедельник на еженедельной планерке в мэрии, в Кишиневе ка­тастрофически не хватает и трол­лейбусов, и автобусов.

Директор управления электротранс­порта Георгий Моргоч сообщил, что его подчиненные на этой неделе завершают сборку пяти троллейбусов из белорусских комплектующих. Новая техника будет об­служивать пассажиров на маршрутах №24 и №21. По ходу дела чиновник признался: в самое ближайшее время необходимо заменить 80 единиц электротранспорта. «Старые троллейбусы опасны для людей», – признался чиновник. А глава муници­пального предприятия «Городской авто­бусный парк» Якоб Капчеля добавил, что у 135 автобусов, ежедневно выходящих на линии, превышен срок эксплуатации.

Городские власти на протяжении по­следних семи лет усиленно оптимизиро­вали учебные заведения, то есть попросту их закрывали. Теперь выяснилось – в на­чальных классах лицеев «Михай Витязул» и «Спиру Харет» обучается по 45 детей. «Некоторые лицеи работают в две смены. Из-за отсутствия медперсонала никто не контролирует соблюдение санитарных норм. Правила нарушаются и в школах, и в детских садах», – заявил на планерке глава управления городского здравоох­ранения Михаил Молдовану.

Ну, что тут скажешь? Таков резуль­тат оптимизации.

Александр ЧУДАК.