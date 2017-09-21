Оптимизация не прибавляет оптимизма
В лицеях столицы в одном классе учатся по сорок пять школьников
Периодически столичные чиновники пугают владельцев маршрутных такси тем, что будут перевозить пассажиров исключительно городским общественным транспортом. Однако, как выяснилось в понедельник на еженедельной планерке в мэрии, в Кишиневе катастрофически не хватает и троллейбусов, и автобусов.
Директор управления электротранспорта Георгий Моргоч сообщил, что его подчиненные на этой неделе завершают сборку пяти троллейбусов из белорусских комплектующих. Новая техника будет обслуживать пассажиров на маршрутах №24 и №21. По ходу дела чиновник признался: в самое ближайшее время необходимо заменить 80 единиц электротранспорта. «Старые троллейбусы опасны для людей», – признался чиновник. А глава муниципального предприятия «Городской автобусный парк» Якоб Капчеля добавил, что у 135 автобусов, ежедневно выходящих на линии, превышен срок эксплуатации.
Городские власти на протяжении последних семи лет усиленно оптимизировали учебные заведения, то есть попросту их закрывали. Теперь выяснилось – в начальных классах лицеев «Михай Витязул» и «Спиру Харет» обучается по 45 детей. «Некоторые лицеи работают в две смены. Из-за отсутствия медперсонала никто не контролирует соблюдение санитарных норм. Правила нарушаются и в школах, и в детских садах», – заявил на планерке глава управления городского здравоохранения Михаил Молдовану.
Ну, что тут скажешь? Таков результат оптимизации.
Александр ЧУДАК.