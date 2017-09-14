Глава государства выступил с важными законодательными инициативами

В среду президент Игорь Додон провел пресс-конференцию, в ходе которой озвучил подготовленные при содействии Экономического совета при президенте, а также по результатам многочисленных встреч с представителями деловой среды инициативы. В адрес парламента был направлен целый ряд законопроектов по различным направлениям: социальная защита, экономическая и финансовая политика, ответственность правительства за соблюдение бюджетно-налогового законодательства и т.д.

Во вступительном слове глава государства сказал:

— В то время как правящий режим занят геополитическими играми, пытаясь любой ценой удержаться у власти, социально-политическая ситуация Республики Молдова продолжает ухудшаться. В целях повышения социальной защищенности наших граждан, а также для придания нового импульса экономическому развитию страны, сегодня мною были представлены несколько законодательных инициатив социально-экономического характера.

Социальная защита населения

В ответ на псевдореформы властей в области пенсионного обеспечения, которые сводятся исключительно к повышению возраста выхода на пенсию и постоянному увеличению страхового стажа предлагается:

Пенсионная сфера

Отмена законодательных изменений, предусматривающих повышение пенсионного возраста

Ежеквартальная индексация пенсий: 1 апреля и 1 октября.

Для пенсий, размер которых не превышает прожиточный минимум для пенсионеров, – применение соответствующего коэффициента индексации с целью приведения пенсий в соответствие с данным показателем.

Установление минимально гарантированного пятилетнего срока получения пенсии наследниками, в случае преждевременной кончины получателя пенсии по старости.

В случае смерти получателя пенсии по старости до истечения пяти лет со дня выхода на пенсию, право на получение пенсии переходит к его наследникам. На практике это означает, что если застрахованное лицо скончалось через два года со дня выхода на пенсию, его наследники смогут в течение еще трех лет получать выплачивавшуюся ему пенсию. В условиях более низкой продолжительности жизни, чем в большинстве европейских государств, на опыт которых делались ссылки при обосновании необходимости повышения пенсионного возраста, совершенно необходимо, чтобы наследники людей, которые десятилетиями вносили свой вклад в формирование бюджета социального страхования, могли пользоваться заслуженной застрахованным лицом пенсией в случае его преждевременной кончины.

Бесплатное медицинское обследование

Проведение ежегодного бесплатного медицинского обследования для всех граждан Молдовы, включающего как минимум общий анализ крови и рентгенографию грудной клетки.

Текущее положение в области здравоохранения в стране недопустимо для государства, которому небезразлична судьба его граждан. Помимо сложностей, связанных с функционированием системы обязательного страхования в медицине, когда даже пациенты, у которых есть полисы медицинского страхования, не получают качественного медицинского обслуживания и вынуждены дополнительно платить за лечение, нынешняя система здравоохранения страдает от целого ряда факторов. Среди них недостаточное финансирование, слабое техническое оснащение, закрытие медицинских учреждений, исход медицинских кадров из страны. В связи с перечисленными проблемами растет роль профилактических мер в обеспечении здоровья населения, при этом государству следует оказывать необходимую поддержку для активизации мер, связанных с медицинской профилактикой. Уровень заболеваемости населения активными формами туберкулеза достиг тревожных показателей, а количество случаев онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний неуклонно растет. В связи с этим обеспечение государством ежегодного бесплатного медицинского обследования для всего населения страны представляется весьма эффективной профилактической мерой, позволяющей выявить заболевания на ранней стадии, что повысит действенность лечения и снизит его стоимость.

Льготы по подоходному налогу

Повышение личного освобождения при уплате подоходного налога для физических лиц-резидентов до стоимости прожиточного минимума, рассчитанной за предыдущий год. Предлагается аналогичное дополнительное повышение и для лиц с ограниченными возможностями, находящихся на попечении налогоплательщиков, а также для супруга/супруги в случаях, когда их доходы не превышают размер прожиточного минимума.

Снижение тарифов на природный газ

Снижение НДС на 3 процентных пункта – с 8% до 5% на природный и сжиженный газ – как импортируемый, так и поставляемый на территорию Молдовы, а также на услуги по перевозке и распределению природного газа.

Повышение на 3 п.п. ставки НДС на природный газ, то есть на 60% по сравнению с уровнем 2009 года, негативно сказалось на населении и экономических агентах. Инициатива призвана поддержать данные категории налогоплательщиков и должна привести к снижению тарифов на природный газ.

Стимулирование экономики

Для финансирования мер социального характера необходимо добиться ритмов экономического роста, намного превышающих заявленные в настоящее время властями. В связи с этим направил парламенту пакет инициатив бюджетно-налогового характера, в том числе:

Нулевая ставка на реинвестируемые доходы

Возврат к нулевой ставке на реинвестируемые доходы юридических лиц.

— Опыт периода, в течение которого у предприятий была возможность реинвестировать полученные доходы без уплаты соответствующего налога, свидетельствует о положительном характере данной меры. В 2008 году, когда впервые была использована нулевая ставка на реинвестированные доходы от предпринимательской деятельности, ВВП на душу населения возрос, по сравнению с предыдущим годом, на 37,7%, составив 1696 долларов. Для сравнения, с 2012 года, когда нулевая ставка была упразднена, ВВП на душу населения в стране снизился почти на 7% (1833 доллара в 2015 году по сравнению с 1971 долларом в 2011-м). В 2008 году в Молдове был отмечен настоящий инвестиционный бум. Так, вследствие введения нулевой ставки, а также иных мер по либерализации экономики, инвестиции в долгосрочные материальные активы выросли в 2008 году по сравнению с 2007-м на 38,7%, достигнув эквивалента в 1,75 млрд долларов. А на конец 2016 года данный показатель составил 987 млн долларов, то есть почти в два раза меньше, чем в 2008 г. Прямые иностранные инвестиции в 2008 году возросли, по сравнению с 2007-м, более чем на 700 млн долларов. В период же 2012-2017 г.г. данный показатель возрос в общей сложности всего на 85 млн долларов, что ясно свидетельствует о негативных последствиях отмены нулевой ставки. Тогда как в условиях существенного снижения налогового бремени доходы Национального публичного бюджета в 2008 году по сравнению с 2007-м выросли на 14,5%.

Спекуляции на валютном рынке

Введение специальной 36-процентной ставки налогообложения доходов, полученных коммерческими банками в результате колебаний валютного курса.

В результате будет положен конец спекуляциям на валютном рынке, а государственный бюджет сможет пополниться дополнительными доходами в виде налогов. Помимо этого, коммерческие банки будут заинтересованы в активизации кредитования, так как доля доходов в результате валютных операций настолько значительна, что кредитная деятельность больше не представляет интереса для банков. Внедрение данной меры сможет обеспечить получение государственным бюджетом дополнительных доходов в размере почти 300 млн леев в год.

Налоговая несправедливость

Исключение из категории неналогооблагаемых доходов процентов с государственных ценных бумаг.

В последнее время, наряду с операциями на валютном рынке, доходы, полученные коммерческими банками за счет предоставленных правительству займов, составляют один из основных источников поступлений, что негативно сказывается на деятельности по кредитованию национальной экономики. Данная категория доходов не облагается налогом, что говорит о налоговой несправедливости, а также ведет к недополучению государственным бюджетом значительных финансовых сумм. Внедрение данной меры обеспечит государственному бюджету доходы примерно в 200 млн леев.

Поддержка сельхозпроизводителей

Возврат к стандартной ставке НДС на поставки сельскохозяйственной и животноводческой продукции, с полным возмещением платежей в пятидневный срок.

Данное изменение, помимо очевидных преимуществ для сельскохозяйственной отрасли, связано с целым рядом выгод, в том числе: окажет поддержку перерабатывающей промышленности и увеличит экспорт; устранит недостатки в учете НДС в результате применения дифференцированных ставок; сократит потенциальные риски для публичного бюджета, связанные с накоплением на счете экономическими агентами отрасли сумм НДС, связанных с приобретением товаров и услуг по стандартной ставке данного сбора; сократит непосредственную налоговую нагрузку на экономических агентов отрасли и будет способствовать поощрению инвестиций в сельскохозяйственную и животноводческую отрасли.

Орошение земель

Использование подземных вод в целях орошения сельскохозяйственных культур согласно соответствующему Положению, утвержденному правительством.

Эта инициатива предоставит возможность сельхозпроизводителям, не располагающим другими источниками водоснабжения, использовать для орошения земель подземные воды. Хотя теоретическая возможность использования этих вод для орошения существует и сейчас, правительство не разработало соответствующую нормативную базу, и земледельцы не могут воспользоваться этими водными ресурсами. Проект обязывает правительство в 90-дневный срок со дня вступления в силу изменений, внесенных в Закон о воде, утвердить Положение об использовании подземных вод для орошения, которое послужит основанием для использования подземных вод.