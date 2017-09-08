Президент Молдовы подписал соответствующий приказ

Об этом глава государства заявил в рамках брифинга для прессы, в рамках которого он прокомментировал ситуацию с участием молдавских военнослужащих в учениях на Украине.

Игорь Додон отметил, что впервые в истории страны правительство отдало приказ военным силам вопреки позиции верховного главнокомандующего.

— Хочу напомнить, что согласно статье 2 Конституции, самое большее нарушение закона — это узурпация власти в стране. На протяжении последних месяцев в качестве верховного главнокомандующего я не разрешил молдавским военных участвовать во многих учениях. Послание было четким — пока нет руководства в Министерстве обороны, ни один солдат не поедет на военные учения. Другая деятельность: миротворческие миссии, стажировки, — никаких проблем. Но чтобы молдавские военные участвовали в учениях НАТО? Мы нейтральная страна. Или участвовали в учениях в стране, где военные конфликты? Уважаемые граждане, в Украине война. Не дай Бог какая-нибудь провокация, зачем наши солдаты едут туда? Я уже не говорю про военные парады в Киеве, где также участвовали наши военные. Но военные учения в стране с военным конфликтом. Зачем, какова цель? Поэтому я четко сказал, что наши солдаты не поедут, — пояснил Игорь Додон принятое им ранее решение.

Несмотря на это, правительство пошло против решения президента. В принятом кабинетом министров постановлении говорится о том, что молдавские военные выехали, якобы, на стажировку, и это несмотря на то, что сами украинцы подтверждают, что речь о военных учениях.

— Господин премьер-министр, мы же вроде взрослые люди. Что за стажировка с военными НАТО? Будут чистить им колеса? В президентской стране Филип вылетел бы с должности. Правительство допустило грубое нарушение закона и должно было бы уйти в отставку. И рано или поздно, но это случится. Никто не забыт, ничто не забыто, — добавил Верховный главнокомандующий.

В свете последних событий глава государства подписал приказ, который более не позволит молдавскому правительству интерпретировать решения верховного главнокомандующего.

— Следуя положениям ст. 87 часть (4) Конституции, ст. 25 и ст. 29 Закона о государственной обороне, в качестве верховного главнокомандующего вооруженными силами, я подписал приказ, которым запрещаю участие военнослужащих вооруженных сил Республики Молдова в учениях, операциях, миссиях, учебных сборах, курсах и любых видах деятельности, проводимых за пределами страны, без предварительного одобрения участия в них со стороны верховного главнокомандующего вооруженными силами. Этот приказ сегодня будет доведен до сведения всех и обязателен к исполнению. Военные, которые поклялись в верности Родине, обязаны выполнять приказы верховного главнокомандующего. Никто не покинет страну без письменного согласия президента. Покончено с интерпретациями — стажировки, военные учения и так далее. Хватит. Ничего не хочу блокировать, но не позволю нарушать Конституцию и закон, — заключил Игорь Додон.