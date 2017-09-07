Цирк от ЦИК
Никто пока точно не знает, сколько в Молдове граждан
В Молдове продолжается абсурдистская пьеса под названием «Подсчет числа избирателей». На минувшей неделе Центризбирком распространил информацию: на 1 сентября в Государственном регистре избирателей насчитывается 3,2 миллиона человек. Заметьте, это те, кому уже исполнилось 18 лет.
А вот согласно данным переписи населения от 2014 года, в стране и за ее пределами всего насчитывается 2 998 235 граждан (без Приднестровья), это вместе с младенцами. Именно такие цифры прошедшей весной назвал журналистам директор Национального бюро статистики (НБС) Виталий Валков. Госрегистр населения (ведется ГП «Режистру», именно оттуда ЦИК получает информацию и составляет регистр избирателей) и НБС находятся в ведении правительства, возглавляемого Павлом Филипом. И эти два учреждения до сих пор не могут определиться — сколько в стране и за ее пределами граждан, имеющих право избирать?
Итоги переписи 2014 года были рассмотрены правительственной комиссией по народонаселению во главе с (уже бывшим) заместителем премьера Георгием Брега и утверждены. То есть получили официальный статус. При этом на портале НБС в одном разделе сообщается, что в РМ проживают 2 998 235 граждан, а в другом фигурирует цифра 3 550 900.
Главы правительства и парламента регулярно рассказывают населению о «российской угрозе» стране и ее европейским устремлениям. Под этим предлогом депортируют иностранных журналистов и деятелей культуры, цензурируют телевизионные новости. Но угроза государству, скорее всего, в самой правящей коалиции, превратившей Молдову в Абсурдистан.
Вот, что думают об этом гражданские активисты.
Игорь Кэлдаре, общественный деятель: «За партии власти на прошлых парламентских выборах проголосовали около 200 тысяч «мертвых душ». Сейчас эту цифру, думаю, доведут до 500 тысяч. В качестве избирателей числятся и люди, уже по два десятка лет проживающие за границей и никогда лично не голосовавшие. Это делают за них, и в пользу нужного кандидата. Есть немало технологий, позволяющих такое прокрутить. Население власти считают быдлом, которое съест все, что подадут. Извините за жесткость».
Дмитрий Барбалат, эксперт в области экономики и права: «Этим вопросом я интересовался еще несколько месяцев назад. В Национальном бюро статистики мне сообщили: переписаны были лишь те, кто был дома, а уехавших на заработки учли лишь частично. Переписчики ориентировались на заявления членов семей. Сколько у нас трудовых мигрантов, еще предстоит вычислить по какой-то специальной методологии. При этом, по словам того же Валкова, в Кишиневе не смогли опросить 41% жителей столицы. Так что к результатам переписи 2014 года надо относиться с большой осторожностью. А ведь на все потратили 90 миллионов леев!».
Александр БОЦ.
Справка «МК»: В Молдове четыре госструктуры ведут учет населения. 1. Основная – Служба гражданского состояния (ЗАГСы). Собирают информацию обо всех родившихся и умерших. 2. Регистр населения ГП «Режистру». 3. Учет населения Национальным бюро статистики. 4. Центризбирком (составляет регистр исключительно избирателей).
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