Никто пока точно не знает, сколько в Молдове граждан

В Молдове продолжается абсур­дистская пьеса под названием «Подсчет числа избирателей». На минувшей неделе Центриз­бирком распространил инфор­мацию: на 1 сентября в Государ­ственном регистре избирателей насчитывается 3,2 миллиона человек. Заметьте, это те, кому уже исполнилось 18 лет.

А вот согласно данным переписи населения от 2014 года, в стране и за ее пределами всего насчитывается 2 998 235 граждан (без Приднестровья), это вместе с младенцами. Именно та­кие цифры прошедшей весной назвал журналистам директор Национального бюро статистики (НБС) Виталий Вал­ков. Госрегистр населения (ведется ГП «Режистру», именно оттуда ЦИК получает информацию и составляет регистр избирателей) и НБС нахо­дятся в ведении правительства, воз­главляемого Павлом Филипом. И эти два учреждения до сих пор не могут определиться — сколько в стране и за ее пределами граждан, имеющих пра­во избирать?

Итоги переписи 2014 года были рассмотрены правительственной ко­миссией по народонаселению во гла­ве с (уже бывшим) заместителем пре­мьера Георгием Брега и утверждены. То есть получили официальный статус. При этом на портале НБС в одном раз­деле сообщается, что в РМ проживают 2 998 235 граждан, а в другом фигури­рует цифра 3 550 900.

Главы правительства и парламента регулярно рассказывают населению о «российской угрозе» стране и ее ев­ропейским устремлениям. Под этим предлогом депортируют иностранных журналистов и деятелей культуры, цензурируют телевизионные новости. Но угроза государству, скорее всего, в самой правящей коалиции, превратив­шей Молдову в Абсурдистан.

Вот, что думают об этом граждан­ские активисты.

Игорь Кэлдаре, общественный де­ятель: «За партии власти на прошлых парламентских выборах проголосо­вали около 200 тысяч «мертвых душ». Сейчас эту цифру, думаю, доведут до 500 тысяч. В качестве избирателей числятся и люди, уже по два десятка лет проживающие за границей и никог­да лично не голосовавшие. Это делают за них, и в пользу нужного кандидата. Есть немало технологий, позволяющих такое прокрутить. Население власти считают быдлом, которое съест все, что подадут. Извините за жесткость».

Дмитрий Барбалат, эксперт в об­ласти экономики и права: «Этим во­просом я интересовался еще несколько месяцев назад. В Национальном бюро статистики мне сообщили: переписаны были лишь те, кто был дома, а уехавших на заработки учли лишь частично. Пере­писчики ориентировались на заявления членов семей. Сколько у нас трудовых мигрантов, еще предстоит вычислить по какой-то специальной методологии. При этом, по словам того же Валкова, в Кишиневе не смогли опросить 41% жи­телей столицы. Так что к результатам переписи 2014 года надо относиться с большой осторожностью. А ведь на все потратили 90 миллионов леев!».

Александр БОЦ.

Справка «МК»: В Молдове четыре гос­структуры ведут учет насе­ления. 1. Основная – Служ­ба гражданского состояния (ЗАГСы). Собирают информацию обо всех родившихся и умерших. 2. Ре­гистр населения ГП «Режистру». 3. Учет населения Национальным бюро статистики. 4. Центризбирком (со­ставляет регистр исключительно из­бирателей).