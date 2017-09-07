Неожиданный демарш молдавских вла­стей, озаботившихся выводом российских войск из Приднестровья, вызвал резкую реакцию заинтересованных сторон.

«Требования о выводе российских войск с терри­тории РМ: законность, преимущества, риски и угро­зы», — так была обозначена тема публичных дискуссий, прошедших в Кишиневе в минувший понедельник. По большей части участники мероприятия говорили о на­делавшем шума обращении Молдовы включить в пла­ны 72 сессии Генеральной ассамблеи ООН вопроса о перемещении ОГРВ из Приднестровья в Российскую Федерацию. Послание с этой просьбой в Организа­цию объединенных наций отправило Министерство иностранных дел и европейской интеграции. Россий­ская сторона оценила его резко негативно. Владимир Цуркан, депутат парламента от Партии социалистов, также считает обращение МИДЕИ неуместным и не­своевременным. «Для решения этой проблемы власти должны повысить качество жизни на правом берегу Днестра, развивать экономику страны. Тогда жители Левобережья сами поймут преимущества реинтегра­ции. Ну а декларации, которые мы видим, ничего не решают, а только создают дополнительные пробле­мы», – уверен депутат.

Политолог Игорь Боцан полагает: послание МИДЕИ, решение парламента и Конституционного суда, ставшие для него основанием, поляризуют общественное мнение, разделяют население на сторонников интеграции с Западом или Востоком. Таким образом правящая Демпартия уводит обще­ство от решения насущных проблем. «Предположим, что данный запрос поступит в ООН, тогда возникнут вопросы к докладчику, например, если будут выве­дены войска, что произойдет со складированными боеприпасами? Ответа пока не существует. Власти восемь лет заверяют, что решение последствий при­днестровского конфликта – это приоритет. В 2010 году была попытка совместного разрешения данной проблемы. Но у нас нет в этом направлении страте­гии, а значит и плана действий», – полагает эксперт.

Генеральная ассамблея ООН открывается 12 сентября. Конституционный суд Молдовы 2 мая 2017 года принял решение о незаконности пребывания на территории страны иностранных войск. Парламент подтвердил позицию КС 21 июля этого года.

Евгений ГОЛЬША.