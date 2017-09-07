Поможет ли ООН Кишиневу?
Неожиданный демарш молдавских властей, озаботившихся выводом российских войск из Приднестровья, вызвал резкую реакцию заинтересованных сторон.
«Требования о выводе российских войск с территории РМ: законность, преимущества, риски и угрозы», — так была обозначена тема публичных дискуссий, прошедших в Кишиневе в минувший понедельник. По большей части участники мероприятия говорили о наделавшем шума обращении Молдовы включить в планы 72 сессии Генеральной ассамблеи ООН вопроса о перемещении ОГРВ из Приднестровья в Российскую Федерацию. Послание с этой просьбой в Организацию объединенных наций отправило Министерство иностранных дел и европейской интеграции. Российская сторона оценила его резко негативно. Владимир Цуркан, депутат парламента от Партии социалистов, также считает обращение МИДЕИ неуместным и несвоевременным. «Для решения этой проблемы власти должны повысить качество жизни на правом берегу Днестра, развивать экономику страны. Тогда жители Левобережья сами поймут преимущества реинтеграции. Ну а декларации, которые мы видим, ничего не решают, а только создают дополнительные проблемы», – уверен депутат.
Политолог Игорь Боцан полагает: послание МИДЕИ, решение парламента и Конституционного суда, ставшие для него основанием, поляризуют общественное мнение, разделяют население на сторонников интеграции с Западом или Востоком. Таким образом правящая Демпартия уводит общество от решения насущных проблем. «Предположим, что данный запрос поступит в ООН, тогда возникнут вопросы к докладчику, например, если будут выведены войска, что произойдет со складированными боеприпасами? Ответа пока не существует. Власти восемь лет заверяют, что решение последствий приднестровского конфликта – это приоритет. В 2010 году была попытка совместного разрешения данной проблемы. Но у нас нет в этом направлении стратегии, а значит и плана действий», – полагает эксперт.
Генеральная ассамблея ООН открывается 12 сентября. Конституционный суд Молдовы 2 мая 2017 года принял решение о незаконности пребывания на территории страны иностранных войск. Парламент подтвердил позицию КС 21 июля этого года.
Евгений ГОЛЬША.
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