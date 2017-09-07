А для рядовых бюджетников денег у властей нет

Реформа правительства, о кото­рой мы уже рассказывали, всту­пила в силу. Из шестнадцати ми­нистерств осталось девять, в конце августа правительство утвердило их новые регламенты, в которых обозначены новые урезанные штатные расписания.

Получается, что работы лишатся 884 чиновника: вместо прежних 2042 останут­ся 1158 – чуть больше половины. Вроде все хорошо: зачем маленькой Молдове такой громоздкий и неповоротливый государ­ственный аппарат? К тому же бюджет не­безграничен.

Кому экономия, кому наоборот

Помнится, когда все это затевалось, нам обещали ежегодную экономию фонда зарплаты как минимум в 7 млн леев. Мол, эти деньги можно будет направить на дру­гие нужды. Однако теперь прозвучали со­всем другие цифры. Как заявил премьер-министр Павел Филип, фонд оплаты труда сокращать не собираются, оставшиеся сотрудники министерств будут получать повышенные зарплаты. Это, как уверен глава правительства, позволит добиться того, чтобы в министерствах работали са­мые лучшие специалисты.

Глава Центра по внедрению реформ Юрий Чокан уточнил, что средняя зарпла­та во всех министерствах превысит 10000 (!) леев, в некоторых случаях она увели­чится вдвое по сравнению с прежней. Но заверил, что повышать оплату труда будут не бездумно: несокращенные сотрудники должны будут пройти пробный период в 30-60 дней, тех, кто его успешно преодолеет, примут в новые министерства официально. К тому же заместителей министров, назна­чавшихся по партийному признаку, сменят деполитизированные государственные и генеральные секретари, которых будут выбирать на конкурсной основе. Конкурс объявят в ближайшее время. Завершить реформу правительства планируется до конца нынешнего года.

Впрочем, по мнению властей, радо­ваться прибавке к зарплате должны не одни только чиновники. К началу нового учебного года учителям тоже накинули – целых 11,3%. Правда, на многочислен­ных акциях протеста, проводимых весной, работники образования требовали 50-процентного повышения для педагогов и 20-процентного – для технического пер­сонала. Правительство долго кормило их обещаниями, а потом наконец «расщедри­лось», разводя при этом руками: на боль­шее, мол, средств нет. И так на утвержден­ное повышение потребуется 94 млн леев. И это при незаканчивающейся оптимизации школ, призванной сократить расходы!

А вот пенсионеры не могут рассчиты­вать даже на те крохи, что достались педа­гогам. В День независимости Союз пенсио­неров организовал акцию протеста против социальной политики властей. Ведь из 600 тысяч пенсионеров только треть получает пенсии, превышающие 1000 леев. Перед выборами, конечно, обещали повышение выплат, но ограничились индексацией, и та со следующего года будет начисляться по-новому: не исходя из среднего показателя уровня инфляции и роста средней зарпла­ты по стране, а только согласно уровню инфляции. То есть станет еще мизернее, чем до сих пор. Как горько заметил пред­седатель Союза пенсионеров Виктор Лян­кэ, «мы живем в параллельной для властей реальности». К слову, за праздничными ре­чами, песнями и плясками акцию пенсио­неров вообще никто не заметил.

Экономить на себе власть не станет

Высказать свое мнение о начавшейся реформе правительства редакция попро­сила экономического комментатора Вик­тора ЧОБАНУ:

— С самого начала было очевидно, что экономить на себе власть не станет. Чи­новник чиновнику глаз не выклюет. А учи­телям зарплату повысить – это, как говорят в народе, жаба душит. К тому же их много, больше 50 тысяч, а чиновников-то в 25 раз меньше. Так что для себя, любимых, деньги всегда найдутся.

Теперь о так называемой реформе правительства. Она вызывает большие вопросы. Идея вроде бы благая – 16 ми­нистерств для Молдовы много. Но, ска­зав «А», надо сказать и «Б». Однако мы не услышали никакого внятного обоснова­ния – зачем все это делается. По моему мнению, исходить следует из того, какая экономическая модель нужна Молдове, а уже потом разрабатывать структуру ми­нистерств. Но молдавская модель назы­вается «прачечная», экономика при этом вообще не нужна. Достаточно контроли­ровать прокуратуру, юстицию, силовые органы, несколько проблемных банков и прибыльный бизнес вроде азартных игр. Так что результатом реформы станет при­страивание на хлебные места «своих» лю­дей и устранение еще немногих оставших­ся «чужих». Потому что высокая зарплата, как показывает опыт коррупционного го­сударства, увеличивает не эффективность работы, а только размер взяток. Это хоро­шо видно на примере судей: им повысили зарплату до 20 тысяч леев, тут же выросла и такса за «услуги».

Еще одна скрытая цель реформы, ко­торую мы пока упускаем из виду: подго­товка к следующим выборам в парламент. Демократы, конечно, для себя решили, что возьмут столько голосов, сколько захотят. На самом деле при относительной кор­ректности выборов и принципиальной по­зиции Запада большинство могут получить социалисты. Вот проевропейцы и подстра­ховались: государственные и генеральные секретари – фигуры не политические, они не смещаются с должностей вместе с ми­нистрами, а назначать их будут сейчас. Значит, кто бы к власти ни пришел, прави­тельство всегда останется под контролем нынешнего большинства. Дальше они пока не заглядывают.

Елена РОЙТБУРД.