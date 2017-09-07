Чиновники дорожают на глазах
А для рядовых бюджетников денег у властей нет
Реформа правительства, о которой мы уже рассказывали, вступила в силу. Из шестнадцати министерств осталось девять, в конце августа правительство утвердило их новые регламенты, в которых обозначены новые урезанные штатные расписания.
Получается, что работы лишатся 884 чиновника: вместо прежних 2042 останутся 1158 – чуть больше половины. Вроде все хорошо: зачем маленькой Молдове такой громоздкий и неповоротливый государственный аппарат? К тому же бюджет небезграничен.
Кому экономия, кому наоборот
Помнится, когда все это затевалось, нам обещали ежегодную экономию фонда зарплаты как минимум в 7 млн леев. Мол, эти деньги можно будет направить на другие нужды. Однако теперь прозвучали совсем другие цифры. Как заявил премьер-министр Павел Филип, фонд оплаты труда сокращать не собираются, оставшиеся сотрудники министерств будут получать повышенные зарплаты. Это, как уверен глава правительства, позволит добиться того, чтобы в министерствах работали самые лучшие специалисты.
Глава Центра по внедрению реформ Юрий Чокан уточнил, что средняя зарплата во всех министерствах превысит 10000 (!) леев, в некоторых случаях она увеличится вдвое по сравнению с прежней. Но заверил, что повышать оплату труда будут не бездумно: несокращенные сотрудники должны будут пройти пробный период в 30-60 дней, тех, кто его успешно преодолеет, примут в новые министерства официально. К тому же заместителей министров, назначавшихся по партийному признаку, сменят деполитизированные государственные и генеральные секретари, которых будут выбирать на конкурсной основе. Конкурс объявят в ближайшее время. Завершить реформу правительства планируется до конца нынешнего года.
Впрочем, по мнению властей, радоваться прибавке к зарплате должны не одни только чиновники. К началу нового учебного года учителям тоже накинули – целых 11,3%. Правда, на многочисленных акциях протеста, проводимых весной, работники образования требовали 50-процентного повышения для педагогов и 20-процентного – для технического персонала. Правительство долго кормило их обещаниями, а потом наконец «расщедрилось», разводя при этом руками: на большее, мол, средств нет. И так на утвержденное повышение потребуется 94 млн леев. И это при незаканчивающейся оптимизации школ, призванной сократить расходы!
А вот пенсионеры не могут рассчитывать даже на те крохи, что достались педагогам. В День независимости Союз пенсионеров организовал акцию протеста против социальной политики властей. Ведь из 600 тысяч пенсионеров только треть получает пенсии, превышающие 1000 леев. Перед выборами, конечно, обещали повышение выплат, но ограничились индексацией, и та со следующего года будет начисляться по-новому: не исходя из среднего показателя уровня инфляции и роста средней зарплаты по стране, а только согласно уровню инфляции. То есть станет еще мизернее, чем до сих пор. Как горько заметил председатель Союза пенсионеров Виктор Лянкэ, «мы живем в параллельной для властей реальности». К слову, за праздничными речами, песнями и плясками акцию пенсионеров вообще никто не заметил.
Экономить на себе власть не станет
Высказать свое мнение о начавшейся реформе правительства редакция попросила экономического комментатора Виктора ЧОБАНУ:
— С самого начала было очевидно, что экономить на себе власть не станет. Чиновник чиновнику глаз не выклюет. А учителям зарплату повысить – это, как говорят в народе, жаба душит. К тому же их много, больше 50 тысяч, а чиновников-то в 25 раз меньше. Так что для себя, любимых, деньги всегда найдутся.
Теперь о так называемой реформе правительства. Она вызывает большие вопросы. Идея вроде бы благая – 16 министерств для Молдовы много. Но, сказав «А», надо сказать и «Б». Однако мы не услышали никакого внятного обоснования – зачем все это делается. По моему мнению, исходить следует из того, какая экономическая модель нужна Молдове, а уже потом разрабатывать структуру министерств. Но молдавская модель называется «прачечная», экономика при этом вообще не нужна. Достаточно контролировать прокуратуру, юстицию, силовые органы, несколько проблемных банков и прибыльный бизнес вроде азартных игр. Так что результатом реформы станет пристраивание на хлебные места «своих» людей и устранение еще немногих оставшихся «чужих». Потому что высокая зарплата, как показывает опыт коррупционного государства, увеличивает не эффективность работы, а только размер взяток. Это хорошо видно на примере судей: им повысили зарплату до 20 тысяч леев, тут же выросла и такса за «услуги».
Еще одна скрытая цель реформы, которую мы пока упускаем из виду: подготовка к следующим выборам в парламент. Демократы, конечно, для себя решили, что возьмут столько голосов, сколько захотят. На самом деле при относительной корректности выборов и принципиальной позиции Запада большинство могут получить социалисты. Вот проевропейцы и подстраховались: государственные и генеральные секретари – фигуры не политические, они не смещаются с должностей вместе с министрами, а назначать их будут сейчас. Значит, кто бы к власти ни пришел, правительство всегда останется под контролем нынешнего большинства. Дальше они пока не заглядывают.
Елена РОЙТБУРД.
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